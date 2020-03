At-il assommé Chris Jericho? At-il laissé tomber Sheamus?

Sin Cara est un nom assez légendaire à la WWE, mais pas pour les raisons que quiconque aimerait vraiment.

Différents lutteurs ont joué le personnage, il a passé beaucoup de temps blessé et il a bâclé beaucoup de mouvements, mais la plupart des gens se souviennent de Sin Cara pour sa réputation dans les coulisses.

Le deuxième homme à jouer le luchador était un lutteur anciennement connu sous le nom de Hunicio. Il s’avère que ce flyer de 5 pieds 7 pouces de haut avait un caractère très, très court.

Il est devenu célèbre pour ses combats dans les coulisses de la WWE et la rumeur dit qu’il a un record invaincu de 3-0 dans les coulisses des coulisses.

Voyons qui il a abattu.

Sheamus

C’est une histoire assez connue, tout comme elle est connue, Sheamus est un Irlandais de 6 pieds 4 pouces qui la pose quand il est sur le ring.

L’histoire ici est, en juin 2014, Sin Cara avait un problème avec Drew McIntyre parce qu’il pensait que l’Ecossais ne serrerait la main qu’avec les meilleurs gars et légendes et personne d’autre.

McIntyre et Sheamus se sont réunis et ont eu la querelle la plus chaude d’Europe avant de venir à la WWE il y a de nombreuses années, alors naturellement, McIntyre avait Sheamus dans son coin.

Selon l’ancienne star de la WCW et légende de la lutte latine Konnan, Sheamus a approché Sin Cara la semaine prochaine lors d’un enregistrement télévisé alors qu’il était sur la table de traitement. Il a dit à Cara de se lever parce qu’il était plus important – évidemment en référence au boeuf de Cara avec McIntyre – et il avait besoin d’un traitement.

Konnan a dit que Sin Cara s’est levé et a appelé Sheamus. L’Irlandais a ensuite lancé le premier coup de poing, mais Cara lui a balayé les jambes et l’a frappé en descendant. Après cela, il a été brisé.

Sheamus aurait dit à toutes les personnes présentes qu’il pensait que Cara plaisantait quand il l’a appelé.

En réponse, Konnan a déclaré: «Il a dit que lorsqu’il a été appelé, il a dit qu’il pensait que Hunico jouait. Il a dit ça à haute voix, et je me dis, alors pourquoi a-t-il lancé le premier coup de poing? “

Simon Gotch, anciennement des Vaudevillains, a dit que ce n’était pas ce qui s’est passé.

“Le célèbre à propos de lui qui a battu Sheamus, ce qui s’est réellement passé, c’est que Sheamus était sur la table des entraîneurs en train de se faire scotcher la cheville et Jorge a couru et l’a frappé.”

Simon Gotch

En parlant de Simon Gotch, il a eu sa propre course avec Sin Cara deux ans plus tard à l’été 2016, mais celui-ci n’était pas tellement un combat mais une attaque.

Gotch est tombé en panne ce qui s’est passé sur le podcast Two Man Power Trip.

«Il m’a lancé une canette de coca. C’était ça. Fondamentalement, lui et moi reviendrions en quatrième et en arrière et nous jetterions des sortes de petites fouilles l’un sur l’autre et je ne savais pas à quel point il était sensible et j’ai découvert plus tard qu’avec les histoires à son sujet, ils avaient tous la même configuration de base.

«Il revient en arrière et quatrième avec quelqu’un et ils prennent le dessus verbalement et il s’en va et leur tire dessus quand il se met en colère.

«Avec moi et lui, nous échangions en quelque sorte de petites fouilles et j’en ai eu une qui était raide. J’ai découvert plus tard que j’avais apparemment touché un nerf avec des choses qui lui étaient arrivées personnellement – que je ne connaissais pas.

«J’ai regardé mon assiette et tout d’un coup, j’ai levé les yeux et j’ai crié ce que la merde parce que mon visage a commencé à me faire mal et je ne pouvais rien voir et je ne savais pas du tout ce qui se passait et comme je Je suis en train de le reconstituer Je sens du Coca-Cola, pourquoi ma chemise est-elle humide?

«Et alors que ma vision commençait à s’éclaircir, je vois Jorge courir autour de la table et il a essayé de faire presque une double jambe et, par instinct, j’ai tendu la main autour de son cou et j’ai tiré la tête pour le verrouiller.

«Nous avons lutté pendant peut-être 10 à 15 secondes jusqu’à ce que les gens s’impliquent et nous séparent et je me demandais toujours ce qui se passait et j’ai évidemment une commotion cérébrale qui a été frappée au visage et il ne fait que crier.

“Nous en avons parlé après coup et je l’ai félicité pour son lancer parce qu’il m’a frappé à l’œil.”

Chris Jericho

Il s’agit de la version des événements la plus contestée, mais personne n’a contesté que cela s’est produit.

MLW Radio a déclaré qu’un combat dans les coulisses entre Sin Cara et Chris Jericho s’était produit lors d’une tournée de la WWE à l’étranger au Royaume-Uni quelques mois seulement après la rencontre de Sin Cara avec Gotch.

Bien que l’itinéraire des problèmes ne soit pas clair et que personne n’ait expliqué pourquoi il a commencé, il est convenu qu’il s’est déroulé dans le vestiaire.

De là, MLW a déclaré que Jericho avait été assommé. Le légendaire grappler a démenti cette affirmation dans un tweet plus tard dans la journée.

Jéricho a publié une vidéo quelques heures après le combat et il ne portait aucune marque ou ecchymose qui confirmerait une telle histoire.

Quelques semaines plus tard, Jericho a fait un signe de tête hilarant à la lutte quand il s’est assis dans la foule sans être détecté portant un masque Sin Cara afin qu’il puisse attaquer Seth Rollins par surprise lors de sa querelle avec un ami de Jericho, Kevin Owens.

Dans une interview avec SI.com à la suite de cela, Cara a confirmé qu’il avait donné sa bénédiction à Jéricho de porter le masque et a déclaré qu’il n’y avait pas de chaleur entre eux.

Mais, encore une fois, il n’a pas nié qu’ils avaient eu des problèmes.

“Moi et Jericho sommes de bons amis”, a déclaré Sin Cara. «Il m’a en fait demandé s’il pouvait emprunter un de mes masques pour ce segment, et j’ai dit que ce serait un honneur.

«Il n’y a pas de chaleur entre lui et moi. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, il y a toujours beaucoup de rumeurs, mais ça va. C’est pourquoi je l’ai laissé emprunter mon masque. Si ce n’était pas le cas, j’aurais dit non. “

Il semble que ce soit l’un de ces combats où nous ne pourrions jamais avoir une image complète, mais la légende de Sin Cara en tant que monstre des coulisses demeure.

