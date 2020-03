Atalanta: le match de Ligue des Champions se jouera à huis clos “définitivement et irrévocablement” par le coronavirus

Il Atalanta – Valence des huitièmes de finale de la Champions La ligue se jouera à huis clos par coronavirus. “La décision de jouer à huis clos à Mestalla est définitive et irrévocable”, a confirmé la Consellera de Sanitat Universal y Salut Pública, Ana Barceló.

«Valence va jouer à huis clos. C’est une décision finale. Ce n’est pas un critère de contrôle, c’est un critère de santé publique. C’est un critère pour tous. Valence l’a assumé depuis le début », a-t-il confirmé.

L’Euroligue, également à huis clos

La Generalitat Valenciana, à travers son Département de la Santé Universelle et de la Santé Publique, a également décidé que le match entre Valence Basket et Armani Milan, prévu jeudi à la Fontaine du Pavillon de San Luis et correspondant au 28e jour de la Euroligue, se jouera à huis clos par mesure de précaution contre le déclenchement de coronavirus.

“Nous avons respecté cette décision de jouer à huis clos, même si je n’aime pas cette décision”, a déclaré le club “taronja” dans un communiqué de presse. De même, il a déclaré avoir déjà informé ses fans de la décision prise par la Generalitat.