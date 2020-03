Atalanta: Optez pour le retour à huis clos

La saison ne bat pas son plein cette saison Valence de Albert Celades. Ni par le jeu, ni par les sensations. Ce fut un bâton dur qui lui a donné la Atalanta à San Siro (4-1), qui a ouvert le canal de chauve-souris pour placer la cravate en montée et la route vers les quarts de finale Ligue des champions. Les chés sont partis Mestalla … mais ce ne sera pas Mestalla. La crise mondiale du coronavirus fait jouer le jeu à huis clos: il n’y aura pas de public, il n’y aura pas de chaleur. Ils ne sont que 11 contre 11.

«Je suis le premier qui s’inquiète de cette crise, le premier qui ne veut pas une seule contagion et encore moins une victime. Je souhaite que ce soit un mauvais rêve. Mais ce n’est pas le cas. Et c’est pourquoi je suis aussi le premier à être scandalisé quand il voit que les mesures prises ne sont pas cohérentes», A expliqué grossièrement un étonné Dani Parejo, Capitaine de Valence, qui se sent lésé par la décision de la compétition de fermer le stade pour ce duel.

Avant, pendant et après il n’y aura ni âme, ni bruit au-delà du football, du match. Il n’y aura pas de personnes aux sièges de Mestalla car il n’y aura pas de conférences de presse habituelles ni de zone mixte de partis de ce projet. Il n’y aura que du football. Et c’est pourquoi le Valence Si vous voulez tourner une situation qui semble amère et compliquée, difficile à l’extrême. Mais les valencianistes ont une mémoire et une identité, ils connaissent les écrasements et les monuments. Et il n’y a pas de plus grand contexte pour écrire un nouveau retour que celui signé ces jours-ci en Méditerranée.

L’esprit de la Valence des années 2000

Ce furent les premières années du nouveau millénaire, les années 2000, et ce fut un temps de gloire Valence. Deux titres de champion, une Copa del Rey, une UEFA (Europa League) et deux finales de Ligue des champions … À cet esprit, à cette gloire, cette équipe doit être saisie. Dans le deuxième runner-up de la compétition maximale, celui qui est tombé dans la séance de tirs au but (contre le Bayern Munich), cette année-là, l’équipe valencienne a surmonté une égalité Arsenal en quart de finale à celui qui est arrivé dans une situation similaire.

Avec Héctor Cúper sur le banc, le Valence Il est tombé 2-1 au match aller à Highbury (buts de Henry et Parlour pour les locaux et Ayala pour les Ches). Valence avait besoin d’au moins 1-0 à Mestalla et les Valencianistas s’en sont emparés. Un objectif de Carew en 75 ′ mettre le Valence en demi-finale du tournoi, où il éliminerait le Leeds et contester sa deuxième finale de Champions.

Aujourd’hui, le jalon est beaucoup plus important, Valence besoin d’un 3-0 dans un désert Mestalla frapper un Atalanta qui arrive avec des sensations fantastiques malgré la rupture du Série A pour le coronavirus, quelque chose qui reste à voir s’il joue pour (pour le repos) ou contre (par manque d’activité). Les Italiens arrivent avec le seul doute Toloi, qui souffre d’inconfort et pourrait laisser sa place derrière Mardi de Roon. Pasalic, Papu et Ilicic, attendez.

Les de Celades ils arrivent avec les doutes de Mangala et la chute de Garay, qui commencera à l’arrière Diakhaby et Coquelin. Rodrigo et Guedes point de double offensive, avec Soler et Ferran comme intérieurs et Même et Kondogbia dans la moelle épinière Ils devraient accompagner tous les Valenciens pour tenter de surmonter l’un des matchs les plus difficiles de son histoire.