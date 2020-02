Atalanta – Valence, en direct

8 minutes. GO PARADÓN DE JAUMEEEE! Balle entre les centres de Ilicic pour Palisic, qui est hébergée dans la zone, frappe avec tout et met une main souveraine le but d’envoyer en corner.

4 minutes. AAAARRIBAAA GÓMEEZ! Tir très dur de l’Argentin qui marche sur le but de Jaume. S’il était allé à la porte, cela aurait été presque impossible pour le but valencien.

3 minutes. Manque très dangereux de Parejo sur Gomez. Pratiquement sur la ligne de zone.

1 minute. ROULEZ LA BALLE À SAN SIRO! Il est déjà joué à Milan. ATALANTA 0-0 VALENCE.

20:58 Les joueurs sautent sur le terrain et… SON LE HIMNY OF THE CHAMPIONS À SAN SIRO! Sur le point de commencer Atalanta – Valence.

20:55 Tout était préparé à San Siro pour commencer la partie. Sur le point de sauter les 22 protagonistes pour commencer le duel entre Atalanta et Valence, match aller des huitièmes de finale Ligue des champions.

20:50 Il Valence revient à environ huitièmes de la compétition maximale sept ans plus tard. Ensuite, le PSG a retiré Che du rêve européen, comme Schalke 04 l’avait fait deux ans auparavant.En 2006-07, les Valenciens ont signé leur dernière présence dans les salles, après avoir éliminé l’Inter.

20:45 Une ambiance est attendue à San Siro. Bien que le stade ne soit pas rempli, les prévisions de fréquentation sont d’environ 40 000 spectateurs. Bergame est à environ 60 kilomètres de Milan, donc le passe-temps a relativement facile d’assister à la réunion.

20:42. Il Atalanta Il est la troisième équipe la plus performante des cinq ligues majeures, après le PSG et Manchester City. Un test difficile pour la nouvelle défense présentée par le Valence, formé par Diakhaby et Mangala.

20:36 La peinture valencienne de San Siro n’a pas de bons souvenirs. Il Valence Il a perdu l’une de ses deux finales de Ligue des Champions disputées au stade de Milan, en 2001. C’était aux tirs au but, contre le Bayern. De plus, ils ne connaissent pas la victoire lors de cinq autres visites à l’Inter, avec quatre nuls et une défaite.

20:32 Il Valence vient après trois matchs consécutifs sans gagner. Les ches ont perdu en deux matches de Coupe et de Ligue et à égalité lors de leur dernier match joué contre l’Atlético. De plus, depuis qu’ils ont remporté l’Ajax à Amsterdam, seuls Logroñés et Cultural ont été imposés à domicile à Copa del Rey.

20:27 Le match se jouera à Milan au lieu de Bergame. Il Atalanta Il a demandé à l’UEFA de jouer en Ligue des champions aux stades Inter et Milan tout en effectuant des travaux d’extension et d’amélioration dans son stade.

20:20 Il Valence recherchera les chambres avant Atalanta Cela vient avec le moral élevé. Les Italiens sont quatrièmes de Serie A et sont dans cette phase après un grand retour lors des deux derniers jours de la phase de groupes.

20:11 Les onze de Atalanta: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic; Ilicic et Gomez.

20:05 Allons avec onze de Celades. Il Valence quitte aujourd’hui, pour le match aller des huitièmes de finale Ligue des champions avec: Jaume; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Ferrán, Parejo, Kondogbia, Soler; Guedes et Maxi Gómez.

20h00 Bienvenue chez Atalanta – Valence! Les huitièmes de finale de la Ligue des champions Ils continuent ce mercredi, avec la deuxième équipe espagnole qui entre dans le tour de ce tour. Le groupe valencien visite San Siro, qui accueille finalement les réunions continentales des Italiens. À 21 h 00 Le premier assaut entre les Dea et les ches commence et on vous dit déjà tout en ligne minute par minute de OK QUOTIDIEN.

Il Valence voyager avec de nombreuses victimes pour faire face à ces huitièmes de finale. Les Celades doivent reconstruire ses onze, notamment en défense, pour tenter de faire avancer l’égalité à Atalanta Le duel se joue à San Siro, où les Valenciens ont perdu la dernière finale de Ligue des Champions qu’ils ont disputée, en 2001, contre le Bayern. En fait, dans la Giuseppe Meazza, ils n’ont jamais gagné, dans les six matches qu’ils ont disputés, avec cinq matchs nuls – dont l’un dans cette finale – et une défaite contre l’Inter en 2003.

De son côté, le Atalanta Il veut continuer à rêver grand après avoir atteint un classement héroïque. Après n’avoir récolté qu’un seul point lors des quatre premiers jours, il a gagné lors des deux derniers matchs de la phase de groupes pour entrer dans le top 16 du continent. De plus, ils arrivent dans une bonne course en Serie A, où ils sont quatrièmes, avec un avantage confortable. Devant, un Valence qu’il ne veut pas céder, comme il l’a montré devant l’Ajax lors de la première phase.