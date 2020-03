Athlètes blessés par suspension

Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 ont été reportés après que le CIO a estimé qu’il était impossible que les Jeux Olympiques se déroulent normalement en raison de la crise sanitaire que la planète entière souffre à cause du coronavirus.

Malgré le report permettra d’atteindre tous les athlètes sur un pied d’égalité et avec des routines d’entraînement normales, d’autres sont également touchés. L’un des cas les plus clairs est celui de Raúl Entrerríos, capitaine des Hispaniques. L’Asturien prendra sa retraite à la fin de la saison, donc après avoir terminé ce cours, vous ne serez plus actif et ne serez pas à Tokyo 2020.

N’oublions pas non plus l’équipe espagnole de basket-ball, champion de la Coupe du monde de Chine. Comme le handball, ils se forment un noyau assez vétéran qui pourraient être affectés par ce report des Jeux Olympiques. Malgré cet inconvénient, celui qui a pu voir le jour est Pau Gasol, puisque le champion à deux anneaux de la NBA a raté la Coupe du monde et pourrait atteindre Tokyo.

Nous apprécions également la situation des Alejandro Valverde, qui voulait une médaille à Tokyo 2020 pour mettre la cerise sur sa carrière réussie. Le cycliste de Murcie était concentré sur les Jeux Olympiques et son report est un grave revers pour El Bala. En outre, il existe d’autres athlètes nationaux tels que Saúl Craviotto, Mireia Belmonte, Lydia Valentín ou Javier Gómez Noya auquel quelques mois et même un an de report des Jeux Olympiques peuvent faire des ravages.

Concernant au football, le U-23 qui assiste aux Jeux olympiques pourrait être affecté par les dates de naissance. Certaines des personnes concernées pourraient être Dani Ceballos ou Fabián, mais il faudrait attendre que le CIO maintienne les dates de naissance fixées pour Tokyo 2020, ce qui serait un plus grand soulagement pour Luis de la Fuente.

Concernant les athlètes étrangers souligne Roger Federer. Le joueur de tennis suisse, comme les autres, pourrait bien se remettre de ses dernières blessures, mais l’âge sera un facteur déterminant dans ce qu’il dit être les derniers Jeux Olympiques de Bâle.