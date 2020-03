Athlètes et célébrités prêchent la distance sociale

Le coronavirus est officiellement une pandémie mondiale et les nouvelles, non seulement en Amérique, mais à travers le monde, sont sombres. Le sport est pratiquement terminé dans un avenir prévisible. Les pays ont fermé leurs frontières, mis en place des verrouillages et fermé des bars et des restaurants dans l’espoir d’aplanir la courbe du virus.

Il s’agit, sans aucun doute, d’une grave crise sanitaire mondiale et pourtant, il semble que beaucoup de gens, qu’ils soient juste jeunes et négligents ou vieux et têtus, ou simplement des frères qui travaillent dans le sport, ne le prennent pas au sérieux . Même si les gouvernements interdisent les rassemblements publics et émettent des ordonnances d’abri sur place, les gens sont en déplacement, vivant leur vie, un peu comme les amateurs de plage à Jaws, inconscients du danger qui se cache juste sous la surface.

Pour endiguer la vague d’indifférence, les athlètes et les célébrités ont utilisé leur capital culturel pour promouvoir non seulement la distanciation sociale, mais un bon lavage des mains à l’ancienne. Je ne pense pas que quiconque ait prédit les vidéos de lavage des mains comme la nouvelle tendance virale, mais pourtant, nous y voilà. Non seulement la Croix-Rouge fait des TikToks sur la bonne technique de lavage des mains (20 secondes, beaucoup de savon, eau chaude), mais Mariah Carey aussi.

Il y a aussi ce joyau, de l’icône Gloria Gaynor, chantant son tube «I Will Survive», qui prend un sens entièrement nouveau et très littéral.

Et un membre du Wolverine lui-même, Hugh Jackman, qui a eu honte publiquement d’enregistrer une deuxième vidéo de lavage des mains après que sa première ait été un buste.

Ou celui du Winter Solider, Sebastian Stan, chantant agressivement Happy Birthday.

Et un du leader de The Killers Brandon Flowers, le faisant sur l’air de M. Brightside.

Les vidéos sur le lavage des mains semblent totalement inutiles, mais c’est aussi quelque chose que je ne peux pas arrêter de regarder. Je sais me laver les mains! Avant tous ces messages d’intérêt public, j’étais un adulte qui pratiquait une bonne hygiène. Pourtant, il y a quelque chose d’étrangement apaisant à propos de la quantité excessive de savon que Stan utilise ou de la façon intense dont Flowers regarde dans le miroir pendant qu’il mousse. C’est bien de voir d’autres personnes, en particulier celles qui ont de l’argent, de la gloire et des visages symétriques, prendre cela au sérieux.

Nous ne devrions pas avoir besoin de visages célèbres pour nous convaincre que le lavage des mains et la distanciation sociale sont une bonne idée, mais nous en sommes à un point dans le discours public où beaucoup de gens font plus confiance aux célébrités et aux athlètes qu’aux personnalités publiques. Dans un climat où la désinformation est omniprésente et les responsables gouvernementaux contredisent les conseils des services de santé et le président lui-même ne donnera pas de réponses claires sur les questions de santé et de sécurité publiques, est-il surprenant qu’il y ait beaucoup moins de frictions en écoutant simplement Ariana Grande , Steph Curry ou Mariah Carey?

Regarder un groupe de personnes célèbres faire quelque chose d’aussi ennuyeux et fastidieux que se laver les mains pendant 20 secondes est une façon étrange de soulager l’anxiété, mais c’est beaucoup moins cher qu’une thérapie ou un médicament. Pour le moment, personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Les prochaines semaines vont nous montrer à quel point nous sommes bien ou mal préparés pour que le pire de la pandémie frappe. Nous n’avons pas beaucoup de contrôle, mais une chose que nous pouvons faire est de nous laver les mains. N’oubliez pas, 20 secondes, du savon et beaucoup d’eau chaude. Le chant est facultatif.

.