Athlètes infectés

Le coronavirus continue de se propager dans toute l’Espagne et dans le monde et plusieurs athlètes ont déjà été mis au jour qui ont été infectés par ce virus qui les a forcés à arrêter toutes les activités sportives et sociales. En Espagne, le premier cas d’un athlète qui est apparu est celui de Trey Thompkins, un basketteur du Real Madrid.

Beaucoup de ces athlètes font partie d’une équipe, donc le partage des costumes a fini par infecter d’autres membres, comme cela s’est produit dans la Sampdoria de Serie A ou dans l’Utah Jazz de la NBA. De plus, par mesure de précaution, la plupart des clubs ont décidé d’adopter des mesures de quarantaine – comme la Juventus – pour prévenir les infections et, surtout, arrêter la propagation du coronavirus.

Football

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Daniele Rugani (Juventus)

Timo Hübers (Hanovre 96)

James Horn (Hanovre 96)

Omar Colley (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Antonino La Gumina (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Mikel Arteta (entraîneur d’Arsenal)

Callum Hudson Odoi (Chelsea)

Germán Pezzella (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Ezquiel Garay (Valence)

Jonathas de Jesus (Elche)

Basketball

Trey Thompkins (Real Madrid)

Rudy Gobert (Utah)

Donovan Mitchell (Utah)

Cyclisme

Fernando Gaviria (Émirats arabes unis)

Maximiliano Richeze (Émirats arabes unis)

Dmitry Strakhov (Gazprom Rusvelo)

Handball

Quatre membres des Malaga Trops