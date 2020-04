Athlètes qui n’ont pas mordu la langue avec le Premier ministre pour sa gestion de la crise des coronavirus

La crise des coronavirus a déclenché une vague de critiques contre le gouvernement en coalition formée par le PSOE et Podemos pour sa gestion de la crise des coronavirus. Dans le monde du sport, rares sont ceux qui ont exprimé leur désaccord avec la performance de Pedro Sánchez et de son équipe. Le dernier à se joindre aux attaques a été le golfeur Miguel Ángel Jiménez, qui n’a pas hésité à demander la démission de l’exécutif “Pour nous avoir trompés.”

Mais Jiménez n’a été que le dernier des de nombreuses personnalités de notre sport qui n’approuvent pas la manière dont Sánchez et Iglesias ont agi ces dernières semaines. D’autres comme Nani Roma, Pepe Reina, García Calvo ou Feliciano López ont également donné leur point de vue sur la gestion de la crise pandémique, les critiquant pour leur manque de prévoyance.

«Si vous êtes responsable des frais de protection, vous devez faire une prévision voir ce qui s’est passé en Italie “, a déclaré Rome. Le double champion de Dakar a également attaqué ceux qui critiquent Amancio Ortega pour ses dons.

Fernando Alonso Il ne souhaite pas non plus manquer l’occasion de réagir aux mesures adoptées par le gouvernement: “Je suis stupéfait, que nous réagissions à mesure que l’urgence sanitaire évolue”. Mais l’un des plus difficiles, sans aucun doute était García Calvo. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid il a appelé le vice-président Iglesias “racaille”.

Dans le monde du tennis, Feliciano López Il a appelé le gouvernement de “Rats sans âme” et les a accusés d’avoir “peu de honte”. Fernando Verdasco Il s’est également manifesté sur les réseaux en partageant une vidéo Vox et en ajoutant “Je ne crois pas ce que mes yeux voient”, se référant à quelques mots de Fernando Simón.

“Ils se ridiculisent jour après jour …”

Dans le football, l’un des porte-étendards dans la critique de Sánchez a été Pepe Reina. Le gardien de but actuel d’Aston Villa a montré sur Twitter son désaccord avec le gouvernement: “C’est vraiment dommage! Ils se ridiculisent jour après jour … ÉTONNANTS! ».

Il n’a pas non plus été laissé pour compte Alfonso Reyes. Le président de l’Association des joueurs de basket-ball professionnels et frère du capitaine de basket-ball du Real Madrid a même été censuré par Twitter. Après avoir souffert de coronavirus, l’ancien joueur, dans une interview pour OKDIARIO, a déclaré que “Nous ne devons pas laisser le gouvernement à ceux qui ne savent pas être responsables”.