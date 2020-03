Athletic de Bilbao: heure et où regarder le match de demi-finale de la Copa del Rey en direct à la télévision

Deuxième et dernier assaut entre Grenade et Athlétique en demi-finale du Copa del Rey. La compétition KO recherche l’équipe qui clôturera le quota de la finale de La Cartuja dans son édition la plus chaotique de ces dernières années. Ce Jeudi à 21h00, le Stade de Los Cármenes de Granada cherchera le retour de la leur avant une compétition historique.

L’équipe Nasrid doit retracer les 1-0 aller simple. Les Basques ont donné à San Mamés le premier coup de cette cravate. Mais les Andalous ne veulent pas se rendre. A son retour dans l’élite, se qualifier pour la finale serait de mettre la cerise sur une saison parfaite de ceux de Diego Martínez.

51 ans plus tard, le Grenade est en demi-finale et ne veut pas manquer l’occasion d’être en finale. Ils n’auront pas la tâche facile. Les Lions ont hâte de sortir la célèbre péniche et ils quitteront tout pour revenir à une finale dont jusqu’à récemment leur compétition.

N’arrive pas le Athlétique précisément à son meilleur. En Ligue, ils s’accumulent huit points sur les 30 derniers. Cependant, à Copa del Rey, c’est tout à fait différent. Les Garitano ont réussi à passer tous leurs éliminatoires, même si dans deux d’entre eux ils ont dû vaincre les tirs au but, devant Tenerife et Elche.

De son côté, le Grenade Il n’a pas perdu dans son stade depuis deux mois et demi. La dernière défaite a été contre Levante en Ligue et ils ont enchaîné une série de trois matchs consécutifs sans connaître la défaite dans la compétition nationale. Dans cette Coupe, ils ont éliminé Valence, Badajoz, Badalona, ​​Tamaraceite et L’Hospitalet.

Il Grenade – Athlétique, le match retour des demi-finales de la Copa del Rey, se déroule aujourd’hui, jeudi 5 mars, à 21 h 00, à Los Cármenes. Le match peut être suivi à la télévision via Quatre et de DAZN