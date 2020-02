Athlétique – Barcelone: ​​le Barça est pour les ‘lions’

L’Athletic Bilbao a donné la cloche en quarts de finale de la Copa del Rey. Un but d’Iñaki Williams au moment de la remise place les Basques en demi-finale du K.O. déchaîner la folie à San Mamés. L’attaquant, qui a échoué plusieurs fois, Il a vu un but annulé et même blessé Piqué après une course, a finalement trouvé le prix de ses efforts dans le temps additionnel.

Le Barça, qui était reconnaissable à de nombreux moments avec un jeu qui distillait des carats, Il a payé cher de pardonner plusieurs occasions claires. Messi et Griezmann Ils ont regardé Unai Simón sortir les mains à la main en seconde période, tandis que les Catalans réclamaient à De Jong un penalty que le VAR n’avait pas accordé.

Setién a rendu le Barça plus reconnaissable en présentant quatre milieux de terrain et en sacrifiant son MVP Cup, Antoine Griezmann, pour parier sur le duo Messi-Ansu Fati. Le Barça a gagné, et de quelle manière, en possession horizontale dans les premières minutes du crash.

A proximité du quartier et très bien accompagné par les joueurs, Messi pourrait lâcher ses cheveux menaçant le but dans les premiers stades avec plusieurs tirs bloqués par la défense locale et assistant un Ansu Fati qui n’a pas eu le succès des matchs précédents.

Athlétique, cependant, a donné un énorme sentiment de danger. Chaque fois qu’ils se sont approchés, ils ont généré quelque chose et Iñaki Williams a ouvert le marqueur dans une position illégale après une coiffure Íñigo Martínez dans un coin. Martínez Munuera n’a pas hésité et l’a annulé au grand dam d’un San Mamés qui poussait comme un éléphant.

Le Barça secouait la pression comme il pouvait, mais ce n’était pas simple. L’effort de Setien pour abaisser le ballon a fait grandir les locaux dans leur désir d’appuyer sur le forçage jusqu’à trois échecs avec le ballon aux pieds de Ter Stegen. Dani García, grâce à l’un d’eux, a pardonné une occasion qui est partie par millimètres en une demi-heure.

Les choses ne carburaient pas pour un club qui était nerveux et un échantillon de celui-ci était trois joueurs des Culés – dont Messi – ont reçu un avertissement en première mi-temps. Athlétique, basé sur les vagues, avait plus de chances contre les joueurs du Barça au fil du temps, ils sont devenus plus stériles dans l’offensive. De Jong en implique le portrait vivant.

La pause n’a pas changé le visage du jeu en excès. L’athlétisme a continué de dominer la situation, mais quelque chose allait changer. L’entrée de Griezmann par Ansu Fati avant la 60e minute, il a complètement changé le décor. La mobilité de l’attaquant français a ouvert de nombreuses portes à un Barça penché pendant 15 minutes.

Le Barça gracié

Rakitic, après une confiance excessive en Unai Simón, Il a écrasé le ballon dans le poteau. Le gardien de but serait rémunéré jusqu’à trois interventions au mérite contre Messi, Griezmann et Jordi Alba. Le Barça a même demandé un penalty sur De Jong que le VAR a rapidement rejeté.

Le Barça n’a pas profité de son moment et l’Athletic s’est remis des tranchées y aller avec des effets dévastateurs sur les intérêts des Catalans. Iñaki Williams, face à face, a tiré les couleurs en vitesse vers un Piqué qui est reparti blessé à l’aine.

Les habitants étaient si forts que Garitano a retiré de sa retraite temporaire une bête noire culé en tant qu’Aduriz. Athlétique pressé et pressé sur chaque ballon contourné, mais le Barça a suivi chaque retard avec Messi échouant étrangement une main dans la main qui le mit sur le plateau d’Arthur à la 87e minute. L’Argentin pense peut-être encore à Abidal …

Athlétique, avec Aduriz stationné dans la zone terminant chaque centre, tourné dans les dernières minutes et finalement il a pris le chat à l’eau avec le joueur qui l’avait le plus recherché. Iñaki Williams a imité Anelka marquant un but avec la couronne de la tête avant le marquage au fer de Busquets. Il n’était plus joué. San Mamés s’est effondré et l’Athletic peut à nouveau faire l’histoire dans leur tournoi fétiche. Quelle folie de Copa!