Athlétique – Barcelone: ​​le football en direct en ligne aujourd’hui

Min 22. Providencial Núñez retirer le ballon de Messi lorsque le tir était presque prêt.

Min 19. Le rythme du jeu a maintenant baissé, ce qui est très intense jusqu’à présent.

Min 14 Triangula maintenant Barcelone avec un Messi plus actif dans les zones dangereuses.

Min 10 But annulé par Athletic par Iñaki Williams hors-jeu. C’est clair.

Min 7. Un autre par Ansu Fati! Salva Núñez presque sur la ligne de but….

Min 6. Jaune pour Semedo pour une faute sur Muniain.

Min 4. Ansu Fati dehors! Le premier de Barcelone.

Min 3. Premières minutes très intenses et controversées. La passe pour les demi-finales du tournoi KO est en jeu.

Min 1. Début athlétique – Barcelone! Commencez le match de quart de finale de la Copa del Rey, dernier match de qualification en jeu.

20:58 Les équipes sautent dans l’herbe prêtes à commencer le match.

20:55 Nous passons en revue les alignements!

Athlétique: Unai Simon; Núñez, Yeray, Iñigo; Capa, Muniain, Dani García, Vesga, Yuri; Raúl García et Williams.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Rakitic; Messi et Ansu Fati.

20:50 Dans l’autre match nul aujourd’hui, le Real Madrid s’incline 3-4 face à la Real Sociedad, qui est très proche de donner la cloche au Bernabéu.

20:45. 15 points pour commencer le Athlétique – Barcelone des quarts de finale de la Copa del Rey à San Mamés!

20:40 Garitano: «Ce sera un match difficile, essayer de passer et donner du plaisir aux gens. Les joueurs de Barcelone sont très bons, c’est l’une des meilleures équipes du monde. Nous le respectons, mais chez nous, nous avons nos armes et nous sommes forts. Il est clair que vous devez avoir une montre spéciale sur Messi, qui est le meilleur joueur du monde et peut décider d’un match sur n’importe quel jeu.

20:35 A Can Barça, la semaine a été marquée par des déclarations controversées de Abidal auquel Messi a répondu à Istagram, déclenchant un feu qui n’est pas encore éteint à cent pour cent.

20h30 À Barcelone, la substitution de Griezmann, dont Setién aura voulu se reposer car il devra tout jouer dans les prochaines semaines en l’absence de Luis Suarez, Dembélé et des dédicaces …

20:25 Sur les bancs des deux équipes attendront:

Athlétique: Ezkieta, San José, Larrazabal, Lekue, Ibai, Aduriz et Villalibre

Barcelone: Iñaki Peña, Umtiti, Junior Firpo, Arthur, Arturo Vidal, Collado et Griezmann.

20:20 Une ambiance spectaculaire est attendue San Mamés aujourd’hui. Les fans d’athlétisme ont accueilli l’équipe avec style au stade.

20:15 Le doute à Barcelone est la position qu’occupera Sergi Roberto, qui peut être interne dans un 4-4-2, extrême dans un 4-3-3 ou même central, ce moins probable.

20:10 A également confirmé la onze de Athletic! Garitano mise sur: Unai Simón; Núñez, Yeray, Iñigo; Capa, Muniain, Dani García, Vesga, Yuri; Raúl García et Williams.

20:05 Alignement de Barcelone! Setién sort avec: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong, Rakitic; Messi et Ansu Fati.

20h00 Salutations! Nous sommes déjà là pour raconter en direct tout ce qui se passe avant et pendant la Athlétique – Barcelone, match quart de finale de la Copa del Rey qui a lieu aujourd’hui à 21h00 à San Mamés.

Le match nul, un seul match, peut impliquer plus d’essence pour l’incendie déchaîné ces dernières heures dans le club de Blaugrana avec les déclarations de La réponse brutale d’Abidal et de Messi sur Instagram Les locaux affrontent le match avec son bloc de départ très usé, utilisé lors des quatre premiers tours de coperas. Tous à domicile et les deux derniers avant les secondes équipes déterminées aux tirs au but après avoir vu le Athlétique pratiquement éliminé dans les deux.

Devant, Barcelone affaiblie sur ce marché d’hiver, trésorerie réduite et avec quelques doutes pour compléter l’axe de l’arrière. Vu devra recourir à Ansu Fati, auteur d’un doublé contre Levante, pour compléter l’attaque.