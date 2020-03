Atlanta United nie l’arrivée de Jürgen Damm dans l’équipe

Source: Twitter @Peloteandomx

Après avoir annoncé son départ de Tigres à la fin du tournoi, l’équipe suivante de Jürgen Damm serait le Atlanta United; cependant, le club a déni l’information.

“Je n’ai rien entendu de ce joueur (Damm). La MLS Il a besoin de joueurs comme lui pour élever son niveau, mais nous ne sommes pas en contact avec lui “, a-t-il déclaré. Frank de Boertechnicien Atlanta United en conférence de presse.

L’équipe de jeunes de Pachuca serait également intéressante pour LA Galaxy et Houston Dynamo du football américain et jusqu’à présent, son sort n’est pas clair.

Jürgen Damm ne prévoit plus de Tigres et comme il a fait part de son intention de quitter l’établissement, il n’a pas été pris en compte par la première équipe et il a été envoyé dans la catégorie Sous 20.