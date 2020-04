Atlas sauve le match nul contre Xolos dans l’e-Liga MX

Rouge et noir et bordure ils ont divisé les points dans un match correspondant plus à la date 4 de l’e-Liga MX. Le tirage au sort à deux était le produit de Jairo Torres et González Pirez, chargés de gérer leurs équipes respectives.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

Le rouge et le noir provenaient d’un victoire historique contre les Tigers UANL dans le volcan. De leur côté, les frontières sont arrivées à Jalisco après battre l’Amérique avec la catégorie dans la «Perrera Mayor». Par conséquent, les deux institutions cherchaient leur deuxième victoire consécutive dans ce e-Liga MX.

Tijuana Il était immédiatement au tableau d’affichage juste au début du match. Le buteur était Edwin Cardona, qui a profité d’un rebond à l’intérieur de la surface pour placer le partiel 1-0. Xolos il était sur le point de marquer quelques secondes plus tard, mais ils étaient inefficaces face au cadre.

C’était comme ça quand les locaux à égalité à 30 ′ grâce à un énorme mouvement individuel de Jairo Torres qui a fini par diriger son partenaire au milieu du terrain. Cependant, Cardona a placé son double six minutes plus tard pour revenir à surpassez votre club.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞07 ′: G⚽⚽⚽L! Edwin Cardona ouvre le score très tôt dans le match.

#TeamJairo 0-1 # TeamLeandro # Challenge 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/T5djbbOlb2 – #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 21 avril 2020

Pour la partie complémentaire les renards à nouveau à égalité à 50«Gracieuseté de Rivera. Le footballeur a marqué après un énorme centre de coin sur le côté gauche. Ainsi, les points rouges et noirs et frontaliers divisés à Jalisco.

Avec ce résultat, les deux institutions restent se battre pour les positions de Liguilla dans cette e-Liga MX, ils dépendent donc d’eux-mêmes pour y parvenir.

📹 # NoTeLoPierdas

🕞51 ′: G⚽⚽⚽L! Chef, Edson Rivera marque le but égalisateur.

#TeamJairo 2-2 # TeamLeandro # Challenge 🎮 #eLIGAMX ⚽ #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/75Xn1pKFU8 – #LigaBBVAMX #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAMX) 21 avril 2020

Caliente.mx vous offre les meilleures momies! 🤩 Inscrivez-vous et recevez un cadeau de 400 $ ➡ LIEN http://bit.ly/2RX485X