Atlético de Madrid – Grenade: calendrier et où regarder le match de la Liga Santander en direct à la télévision

Il Atlético de Madrid – Grenade fermer le jour de la Ligue de Santander aujourd’hui samedi 8 février. La Wanda Metropolitano accueille le match correspondant à la 23e journée du championnat. Les matelas cherchent à profiter de la gueule de bois copera andalouse à partir de 21h00, dans un match qui peut être suivi par Ligue Movistar et Mitele Plus à la télévision et OK QUOTIDIEN grâce à une retransmission minute par minute en ligne.

Les rojiblancos arrivent au pire moment de la saison. La grande crise de l’ère Simeone enchaîner quatre défaites au cours des cinq derniers matchs, dans lesquels ils n’ont pas réussi à gagner. Après avoir perdu en Super Coupe contre le Real Madrid aux tirs au but, les athlètes ont jeté la Ligue avec un point des neuf derniers contre le Real Madrid, Leganés et Eibar. Une mauvaise manche qui s’ajoute à la défaite précoce de la Coupe face à Cultural Leonesa. En dehors des postes de Ligue des champions, ils doivent être imposés pour que leur présence dans la compétition maximale ne soit pas en danger l’année prochaine.

Une situation totalement contraire est vécue dans les costumes Nasrides. L’année de son retour dans la catégorie la plus élevée, le Grenade est dans le 10e place au classement et ils sont à un pas de la finale de la Copa del Rey et, par conséquent, pour confirmer sa présence dans la Super Coupe de Jedda l’année prochaine. Le bon rôle de Diego Martínez a également remporté six victoires lors des huit derniers matchs, au cours desquels il a perdu contre Séville et Barcelone.

A Simeone, en plus des doutes qu’il y a chez les fans de rojiblanca sur son travail, les pertes s’accumulent. Sans Morata, Joao Félix, Trippier, Giménez et Felipe, le peuple de Madrid cherchera à mettre fin aux critiques dans la métropole. Par conséquent, plusieurs changements sont attendus dans les onze de l’Atleti, dans lesquels le doute principal est Saponjic en attaque.

Atlético de Madrid – Grenade Il peut être vu à la télévision aujourd’hui samedi 8 février à partir de 21h00 dans Movistar Liga et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre le précédent, les line-ups et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tous les jours, en le site d’OKDIARIO.

Qui arbitre l’Atlético de Madrid – Grenade?

Juan Martínez Munuera (Comité valencien)

Compositions possibles de l’Atlético de Madrid – Grenade

Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Beautiful, Savic, Lodi; Koke, Thomas, Llorente, Saul; Correa et Vitolo.

Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Neva; Herrera, Brice; Portes, Azeez, Machís; et Carlos Fernández.