Atlético de Madrid – Grenade: résumé, résultat et buts du match de Liga Santander

Fin du match! Victoire majeure de l’Atlético de Madrid, Je devais ajouter les trois points pour commencer à refermer une blessure qui devenait trop grosse. Triomphe rojiblanco grâce au premier but de Correa devant une Grenade qui a mis les cordes de Simeone contre les cordes en seconde période.

Min 88 Double changement en Atlético. Koke et Vitolo partent et Lemar et Toni Moya entrent. Le jeu est désormais très verrouillé, a prévenu Víctor Díaz.

Min 86 Jaune maintenant pour Vitolo, huitième du match.

Min 84 Faute dangereuse en faveur de l’Atlético. Il a vu le Duarte jaune.

Min 80. Hold on Atlético la tentative d’arreón de la Grenade, que se voit avec des options pour marquer dans le Wanda.

75 min. Brave Diego Martínez, qui supprime une défense comme Martinez pour donner accès à un autre attaquant, Carlos Fernandez

Min 72. Arrêt Oblak Vente aux enchères de soldat! Enregistrez à nouveau l’objectif dans le vôtre. L’Atlético de Madrid souffre maintenant.

Min 66 Peu d’arrivées et peu de chances de marquer dans cette seconde partie, très contestée mais ennuyeuse.

Min 62. Carrasco gauche par l’Atlético, et la toute nouvelle signature de matelas est très active.

Min 59. Double changement à Grenade. Les portes et Gil Dias entrent et Vadillo et Yangel Herrera sortent.

Min 54. Oups Saul! Aaron s’est arrêté sous le coup de volée de l’international espagnol.

Min 52. Faute très dangereuse en faveur de Grenade. Vadillo lance trop haut.

Min 49 Minutes des deux côtés maintenant et peu d’éclat.

Min 46. Commencez la deuxième partie! Atlético de Madrid 1-0 Grenade.

21:55. Simeone doit être satisfait, mais en même temps, il voudra que son peuple assure la victoire dès que possible, car avec un loyer d’un peu, la peur est toujours dans le corps.

Min 45 Fin du premier semestre! Repose-toi dans le Wanda. L’Atletico Madrid gagne Grenade 1-0. Résultat court pour les matelas vu vu.

Min 42 Le jeu devient difficile maintenant.

Min 39. L’Atlético demande le deuxième jaune de Soldado pour un autre coude, celui-ci sur Correa. L’arbitre n’a rien dit ou est entré dans le VAR.

Min 37 Jaune pour Foulquier et faute dangereuse en faveur de l’Atletico que Thomas envoie aux tribunes.

Min 34. Saul lui fait mal à l’épaule, Cela a pris plusieurs coups. Sur le banc de matelas sont en attente de statut.

Min 30. Grenade Il n’est pas capable de créer de danger. Oblak n’a pas encore eu à intervenir.

Min 27. Jaune pour soldat pour avoir donné un coup de coude dans une action avec Saul.

Min 25. But par Atletico Madrid Hors-jeu de Vitolo! Il l’était et le VAR le ratifie.

Min 21. Yangel Herrera souffre d’un coup survenu lors d’un saut avec Saul.

Min 17. Oh Vitolo! Il laisse un peu dévié son tir de face.

Min 14 Il ne faut pas oublier que Grenade joue beaucoup de théoriciens substituts car elle donne la priorité à la Copa del Rey qui s’est qualifiée pour les demi-finales.

Min 10. Ceux de Simeone sont partis avec une marche de plus et l’électronique reflète déjà cette supériorité.

Min 6. Goooooooooool de l’Atlético de Madrid !! ¡Correaoooooool! L’Argentin ouvre le score après une erreur du défenseur nasride. Atlético de Madrid 1-0 Grenade.

Min 5. Trompettes Atlético à la recherche du but! Grenade est bien défendue, qui sait bien ce qu’elle veut faire.

Min 1. Commencez l’Atlético de Madrid – Grenade! Le match de la journée 23 de la Ligue de Santander commence.

20:55 Les équipes sautent dans l’herbe de la Wanda Metropolitano! Tout est prêt pour le début du match.

20:50 Nous nous souvenons des files d’attente:

Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Beautiful, Lodi; Koke, Llorente, Thomas, Saul; Correa et Vitolo.

Grenade: Aaron; Foulquier, Duarte, Martínez, Víctor Díaz; Yan Brice, Yangel Herrera; Vadillo, Azeez, Ismail Köybasi; et soldat.

20:45 Grenade a été bonne à l’Atlético au stade Simeone en tant qu’entraîneur: douze matchs, dix victoires, 27 buts en faveur et seulement trois contre.

20:40 Devant, un Grenade qui est l’une des révélations du parcours et qui vient avec le moral à travers les nuages ​​après avoir éliminé Valence en Copa del Rey et se qualifier pour les demi-finales.

20:35 Pour couronner le tout, le fléau des blessures qui frappe l’équipe rouge et blanche. Sont faibles Álvaro Morata, Joao Felix, Diego Costa, Kieran Trippier, José María Giménez, Santiago Arias, Hector Herrera, outre la sanction de Felipe Monteiro.

20h30 Sixième avec 36 points, treize des leaders du Real Madrid en solo, l’Atlético a non seulement du mal à opter pour la Ligue, mais s’est également inquiété de leurs options pour se qualifier pour la Ligue des champions. De plus, il est déjà sorti de la Copa del Rey et a perdu la Super Coupe d’Arabie.

20:25 L’Atlético de Madrid ne peut pas échouer aujourd’hui dans la Wanda Metropolitano. Examen pour l’équipe de matelas et pour Simeone, interrogé pour la première fois qu’il a repris l’équipe il y a des années.

20:20 Sur le banc de Athlétique Ils restent: Adam, Manu Sánchez, Ricard, Lemar, Carrasco, Toni Moya et Saponjic. De leur côté, les suppléants du Grenade ils seront: Rui Silva (p.s.), Antonio Puertas, Neva, Gil Dias, Vallejo, Machís et Carlos Fernández.

20:15 À l’Atlético de Madrid, attendu avant tant d’absences. Vitolo et Correa sont les chefs de file des victimes de Morata et Diego Costa. Au centre du terrain, Llorente revient accompagner Thomas sur la moelle épinière et Koke revient jouer en principe lancé à l’aile droite.

20:10. A également confirmé la onze de Grenade! Diego Martínez parie sur: Aaron; Foulquier, Duarte, Martínez, Víctor Díaz; Yan Brice, Yangel Herrera; Vadillo, Azeez, Ismail Köybasi; et soldat.

20:05. Nous connaissons déjà programmation de l’Atlético de Madrid! Simeone sort avec: Oblak; Vrsaljko, Savic, Beautiful, Lodi; Koke, Llorente, Thomas, Saul; Correa et Vitolo.

20h00 Salutations! Nous sommes déjà là pour raconter en direct tout ce qui se passe avant et pendant la Atlético de Madrid – Grenade, match de la journée 23 de la Ligue de Santander.

Atlético de Madrid, plongé dans une crise de jeu et de résultats de cinq matchs sans gagner parmi toutes les compétitions, dont trois sans marquer de but, reçoivent une Grenade au moral à travers les nuages ​​après avoir éliminé Valence en quart de finale de la Copa del Rey.

La crise de l’ensemble rojiblanco, avec trois défaites (2-0 à Eibar, 2-1 à León contre Cultural en Copa et 1-0 à Santiago Bernabéu avec le Real Madrid) et deux nuls en temps réglementaire (0-0 en finale de la Super Coupe L’Espagne contre Madrid, perdu aux tirs au but et 0-0 contre Leganés), l’a amené à se voir sortir de deux titres et à s’éloigner beaucoup en Liga. En outre, Simeone est plus questionné que jamais depuis qu’il a atteint le banc de matelas.