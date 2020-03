Atlético de Madrid: le temps et où regarder le match d’aujourd’hui de la Ligue des Champions à la télévision en ligne en direct

L’un des grands duels de cette journée de Ligue des champions il sera joué dans Anfield entre Liverpool et l’Atlético de Madrid, l’un des qualificatifs les plus intéressants et les plus ouverts de ces huitièmes de finale après le court 1-0 réalisé par les matelas du Metropolitan. Cette réunion de retour, qui aura lieu aujourd’hui mercredi 11 mars 2020, commencera à 21 h 00 et mettra en jeu deux styles de football si proches sous un aspect étranger aux autres. L’essence de ce sport.

Le match Liverpool – Atlético de Madrid partira de 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) à Anfield et peut être suivi en direct par Movistar Champions League et Mitele Plus et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Tout pour décider à Anfield ce soir après le court 1-0. Il est joué sur Athlète de Madrid et il est joué sur Cholo Simeone, beaucoup discuté en ce moment. L’Argentin le sait et c’est pourquoi il prépare le jeu comme s’il s’agissait d’une finale, avec le plus grand secret et emmenant toute l’équipe en Angleterre pour ne pas donner un indice et tout laisser plus que lié, du moins ce qui est dans son les mains

Reste à savoir ce que l’onze classe finalement Simeone, que même s’il laisse généralement des traces à l’entraînement, cette fois ce sera complètement différent. Peu a été sauvé contre Séville (2-2) et a fait match nul, un résultat qui en valait la peine pour renverser le champion et rêver des quarts de finale. Faire un but sera l’objectif principal des fabricants de matelas, qui auraient un long chemin à parcourir, obligeant les rouges à en faire trois.

De son côté, le Liverpool vient avec quelques doutes depuis la défaite contre lui Athlétique, passe deux autres chutes avant Watford (3-0) au Premier ministre et tombant FA Cup aavant le Chelsea (2-0). Blessure Alisson force les Espagnols Adrian Pour occuper le but. De plus, il y a des doutes sur deux pièces importantes comme Henderson et Robertson, qui pourrait laisser votre site Keita et Milner, respectivement. Le trident qu’ils forment Salah, Firmino et Mané Oui, il est à pleine capacité.

Il Liverpool – Atlético de Madrid peut être vu à la télévision aujourd’hui Mercredi 11 mars du 21 h 00 en Movistar Champions League et Mitele Plus. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

À quelle heure joue Liverpool – Atlético de Madrid?

Espagne: 03/11/2020 21:00 heures (20:00 heures aux Canaries).

Argentine: 03/11/2020 17:00 heures.

Mexique: 03/11/2020 14:00 heures.

La Colombie: 03/11/2020 15 h 00

Pérou: 03/11/2020 15 h 00

Chili: 03/11/2020 17:00 heures.

Venezuela: 03/11/2020 16:00 heures.

Uruguay: 03/11/2020 17:00 heures.

Les anges: 03/11/2020 13 h 00

New York: 03/11/2020 16:00 heures.

Où jouez-vous Liverpool – Atlético de Madrid?

Anfield (Liverpool, Angleterre).