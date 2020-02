Atlético de Madrid – Liverpool: ce fut la réception spectaculaire avant le match de Ligue des Champions

Le Wanda Metropolitano habillé pour le grand soir et les supporters ont marqué le premier but avant le début du match, grâce à un accueil spectaculaire dans le bus de l’Atlético. Les fans étaient conscients de l’importance de la réunion et, du Front athlétique, ils ont mobilisé des gens avec le # ALas7EnElMetropolitano pour une réception comme autrefois à Vicente Calderón.

Le joueur numéro 12 a teint rojiblanco Arcentales Avenue pour encourager ses joueurs à leur arrivée au stade. Ils ont dit que le Metropolitan n’avait pas cette magie que possédait le Calderón, mais les fans ont une fois de plus démontré qu’ils sont la magie de l’Atlético.

Ils savaient que l’équipe avait besoin d’eux et ils ont répondu à merveille avec un 10 réception. Les fans ont donné un bon aperçu de la façon dont ils dépensent le matelas gonflé et qu’avant d’aller à Anfield, Liverpool doit passer par l’enfer rojiblanco.