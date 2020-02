Atlético de Madrid – Liverpool: l’Atlético ne marche pas seul

Le grand jour est arrivé. L’Atlético reçoit Liverpool dans la Wanda Metropolitano ce mardi, qui est sans aucun doute le match de la saison pour Simeone. Après le coup d’Etat en Coupe et le manque de régularité en Ligue, la Ligue des champions est présentée comme le grand objectif de continuer à rêver d’un titre cette saison. Pour cela, ils doivent danser avec les plus laids, l’actuel champion et leader de la Premier League.

Ceux de Jurgen Klopp arrivent à ce duel dans un grand moment de forme et avec le Premier pratiquement dans votre poche. Alors que les rojiblancos se sont améliorés au cours des derniers matchs et les sentiments du duel à Mestalla étaient assez bons, même s’ils n’ont pas atteint les trois points. Les blessures ont durement touché l’équipe mais il semble que l’infirmerie sera presque entièrement vidée pour ce choc.

Simeone récupère Diego Costa pour cette finale, qui a accéléré sa reprise ces derniers jours pour arriver à l’heure. Ceux qui ne le seront pas sont Trippier, Herrera et Joao Félix, qui n’a pas fait d’exercice avec le groupe lors de la dernière session et qui a très compliqué d’entrer dans la liste. Personne ne veut manquer ce rendez-vous marqué en rouge dans le calendrier Atleti depuis le tirage au sort était connu.

Une «finale» pour l’Atlético

Ce match est comme une finale pour les matelas, comme l’an dernier contre la Juventus. Le duel à sens unique dans le Metropolitan est essentiel pour maintenir en vie vos options d’être en quart de finale. Les guerriers de Simeone ne marcheront pas seuls dans ce match, car les fans rempliront les tribunes du Colisée pour encourager les leurs lors d’une soirée si spéciale devant l’équipe la plus en forme d’Europe.

Le fan a mis dans la tête cette chanson de Serrat qui disait “aujourd’hui peut être un grand jour” et ils espèrent qu’elle sera réalisée. Pour cela, le Front athlétique a promu une mobilisation pour recevoir l’équipe et pour que le jeu commence à jouer deux heures avant. Le 12e joueur est conscient de l’importance de ce match et souhaite marquer le premier but avant que l’arbitre ne signale le début du match.