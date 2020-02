Atlético de Madrid – Liverpool: Résultats, résumé et buts du match du jour (1-0)

FINAL Victoire pour lui Athlète de Madrid! L’équipe rojiblanco profite de l’égalité. Celles de Simeone sont imposées à domicile au champion d’Europe par le minimum et parviennent à laisser leur objectif à zéro. L’imbattable Liverpool de Klopp a subi dans sa propre chair la meilleure version de l’équipe de Madrid, ce qui a mis le champion d’Europe contre les cordes. Les réseaux doivent faire le tour du lien à domicile.

90 + 4 minutes. FINAAAAAAAL DU PARTI. Le but solitaire de Saúl en 4 ′ donne l’avance à Simeone à égalité. ATHLÉTIQUE DE MADRID 1-0 LIVERPOOL.

90 + 4 minutes. Liverpool le met du coin et laisse Oblak pour dégager. Ils en avaient besoin.

90 + 3 minutes. VRSALJKO ÉVITEZ DE SIGNER REMATE SOLOOOO! Alexander-Arnold l’a mis parfaitement à la tête de Firmino et est intervenu pour envoyer le Croate dans le coin.

90 + 1 minute. Costa se précipite. Au lieu de tenir le coup, il tire de la maison en retour et l’envoie.

90 minutes. Nous partirons jusqu’à 94 ′. Quatre ajoutés.

Minute 87. Accrochez-vous sans souffrir l’Atlético, tandis que Simeone encourage le Metropolitan à se faufiler dans ces dernières minutes du match.

Minute 85 Liverpool est à la recherche d’un dernier arreón, mais dans ces dernières minutes, c’est l’Atlético qui est plus proche de la zone rivale.

82 minutes. Lodi cherchait la carrière de Costa, mais Gomez a récupéré.

78 minutes. Dernier changement à Liverpool. Il laisse Henderson blessé et entre dans Milner.

78 minutes. Alexander-Arnold le met et dégage la défense de corner.

Minute 77 Le Metropolitan tombe! Dernier changement à l’Atlético. Correa sort et Diego Costa entre.

Minute 76 Joué depuis la droite de Firmino, qui joue parfaitement avec Henderson dans la région. Il chercha le centre, mais détourna Thomas avec son épaule.

Minute 73 PRESQUE EMPATA HENDERSOOOOON! Vente aux enchères orthodoxe du milieu de terrain au point de penalty, mais parvient à le placer là où Jan Oblak n’a pas atteint. Heureusement, il est sorti, bien que pour peu.

Minute 73 Deuxième changement à Liverpool. Salah part et Oxlade Chamberlain entre.

Minute 71 Lodiiiiiii est encouragé! Sors! La pâte avec tout ce qui cherche le fil et la prise de vue se déroule peu.

70 minutes. Changement à l’Atlético de Madrid. Morata sort et Vitolo entre.

Minute 68. ET MÈRE CE QUE MORATAAAAA A ÉCHOUÉ! La balle de Lodi lui arrive, satinée, à quelques mètres derrière la défense et, arrivant par derrière, charge la jambe et glisse. Il a tout fait pour le second.

Minute 64 Pour le jeu Marciniak. Couché sur le terrain de Correa, après une action avec Fabinho.

Minute 59. Regardez la carte maintenant Joe Gomez pour une faute sur Álvaro Morata.

Minute 57 L’Atlético de Madrid se défend comme un chat du ventre. Il joue et joue à Liverpool à proximité de la zone, avec un sentiment constant de danger.

Minute 54 Le Liverpool écrase maintenant la zone rojiblanca de son aile gauche. Survivez à ceux de Simeone, pour l’instant.

Minute 53 O SALAAAAH! Quelle occasion pour Liverpool! Le ballon à la zone de Gomez qui se termine avec toute l’intention de l’Egyptien et laisse toucher le poteau du but Oblak.

50 minutes Correa cherche maintenant le centre bas, mais va vers le but et prend le ballon d’Alisson.

Minute 49. Vrsaljko a foiré! Llorente a précipité la ligne du bas et l’a laissé pour le côté qui, avec tout en faveur, a fait un gâchis avec le ballon sur ses pieds.

Minute 46. L’Atlético attaque! Le ballon va dans la zone de Morata, mais interrompt la défense de Liverpool à temps.

Minute 46. Premiers changements À l’Atlético, Lemar part et Llorente entre, tandis qu’à Liverpool, il reste au stand Mané et entre à Origi.

REPOS. Victoire à l’issue des 45 premières minutes de l’Atlético de Madrid. Il vaut bien le but de Saul à la minute 3 pour profiter d’un ballon mort au premier poteau au bout d’un corner. Les rojiblancos sont très organisés en défense et gèrent parfaitement les tempos du jeu. Liverpool a serré, mais sans mettre trop de mal – sauf à une occasion de Salah – le but de Jan Oblak.

45 + 1 minute. Nous sommes arrivés à la pause! ATHLÉTIQUE DE MADRID 1-0 LIVERPOOL.

45 + 1 minute. L’EXPULSION DE SADIO MANÉ EST JOUÉE! Dans un différend avec Vrsaljko, il s’est plaint d’un coup au visage du rojiblanco. Ce fut un léger coup qui ne méritait pas de carte.

45 + 1 minute. Une minute est ajoutée au temps de régulation.

45 minutes Jaune pour Correa, pour une faute sur Henderson.

Minute 44. On entre dans la dernière minute de la première mi-temps. L’équipe rojiblanco continue de gagner grâce au but de Saul à la minute 3. Liverpool cherche la dernière prise de la première mi-temps.

Minute 42. Regardez la carte maintenant Correa, pour une action sur Henderson.

40 minutes Jaune pour Sadio Mané. Le premier du match. Pour une faute sur Vrsaljko.

Minute 37. Commencez à resserrer beaucoup Liverpool. Deux centres dégagent maintenant les défenseurs des rojiblancos et il y aura un corner pour les rouges.

Minute 36 Rendez-vous au centre d’Alexander-Arnorld à mi-chemin à quelques mètres du but Oblak sans trouver personne!

35 minutes. ÉVITEZ EMPATE FELIPEEEEE! Joueur de Liverpool depuis la gauche et le ballon tombe dans la grande surface à Salah, qui le frappe au but. Il dévie Felipe.

34 minutes. Il lança un bon Lemar décoché, derrière Alexander-Arnold. Felipe l’a vu, qui a mis le ballon longtemps, mais est parti tôt et le jeu a été invalidé après son tir raté.

29 minutes. Super jeu de Firmino qui quitte Robertson pour qu’il puisse le frapper à distance. Le ballon est dévié.

Minute 28 Resserrer l’Atlético de Madrid. Les rojiblancos recherchent à nouveau le but d’Alisson avec danger. La pâte maintenant de loin Thomas. Ci-dessus

Minute 26. BUT ANNULÉ À LIVERPOOL! Il a mis le compteur après l’occasion de Morata, il a remis le ballon à Oblak qui a tort et le donne à Salah. L’Egyptien n’a pas bien contrôlé et il a atteint Firmino, qui l’a rendu, mais le Brésilien était hors-jeu.

25 minutes. VOUS AVEZ PARDONNÉ MORATAAAAAA! Il est laissé seul, très avare, coupe et colle à deux mètres d’Alisson.

20 minutes. ROBERTSON PROVIDENTIEL POUR ÉVITER LE SECOND! Lodi l’a mise sur le deuxième, où Morata est venue la pousser. Le latéral a été envoyé pour envoyer le ballon en corner.

18 minutes. Robertson passe maintenant la défense rojiblanca au deuxième poteau.

17 minutes. L’Atletico de Madrid commence à se tromper dans ses décisions, avec Liverpool appuyant dans son intégralité dans le domaine du rojiblanco. Pour l’instant, sans danger excessif.

Minute 11. L’objectif de Saul a été examiné par le VAR pour un hors-jeu possible. Le centre du coin a frappé Fabinho, permettant à Saul, qui a été tué.

10 minutes. 10 premières minutes du jeu. Liverpool commence à dominer, mais pour l’instant loin des domaines Oblak. Atlético très soigné.

6 minutes. Correa met le centreoooooo! Il ne trouve pas Morata.

Minute 5 LES CHUTES MÉTROPOLITAINES! Il est sorti mordant l’Atlético. Corner exécuté par les rojiblancos, ballon enduit sur le premier bâton que Saul termine au fond du but.

Minute 4. MADRIIIIIIIID ATHLETIC GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOL DE SAÚÚÚÚÚÚL ÑÍÍÍÍÍÍGUEEEEEZ! ATHLÉTIQUE DE MADRID 1-0 LIVERPOOL.

Minute 3 COMRENTEUR EN FAVEUR DE L’ATHLÉTIQUE!

Minute 3 L’Atlético de Madrid démarre fort. Le centre de gauche ne trouve aucune vente aux enchères dans la région.

1 minute. COOOMIENZA LA FÊTE! Faites rouler la balle dans le Metropolitan. Athlète de Madrid 0-0 LIVERPOOL.

20:57. LES 22 PROTAGONISTES SAUTENT SUR LE TERRAIN DE JEU! EN BREF, LES CHAMPIONS REVIENNENT AVEC ATHLÉTIQUE DE MADRID-LIVERPOOL.

20:52. Tout est préparé dans le Metropolitan pour commencer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre lui Athlète de Madrid et le Liverpool!

20:45 Surprenez les onze de Simeone laissant des hommes comme Giménez, Hermoso, Vitolo ou Costa sur le banc, compte tenu de la hauteur du match. Il Athlétique cherchera à tenir tête au Tout-Puissant Liverpool, qui est en passe de battre tous les records cette saison.

20:40 Regardez les paroles de Cerezo en Movistar Champions League. Je viens de dire que «Cholo joue sa continuité», a ensuite qualifié cette continuité en Ligue des champions. Le subconscient vous a-t-il trahi?

20:34. Il Liverpool il revient au stade où il a été proclamé pour la sixième fois de son histoire en tant que champion d’Europe. Ceux de Klopp ont été imposés en mai à Tottenham lors de la finale du Ligue des champions 2-0. Aujourd’hui, ils commencent leur voyage dans la phase finale en cherchant à répéter leur présence dans la toute dernière d’Istanbul.

20:27 Il Liverpool Il n’a perdu que deux matchs jusqu’à présent cette saison. Le premier était contre Naples, le premier jour de la Ligue des champions et le deuxième de la Coupe EFL contre Aston Villa, 5-0, bien que ce match ait coïncidé avec la Coupe du monde des clubs et Liverpool soit allé avec la filiale. De plus, ils n’ont ajouté que quatre matchs nuls: un en Ligue, un autre en FA Cup, un autre en Ligue des champions et un autre contre la City dans le Community Shield.

20:20 Mais si quelqu’un nous a appris à croire et à souffrir, c’est le Athlète de Madrid. L’équipe dirigée par Diego Pablo Simeone tentera de répéter l’exploit de l’année dernière dans ce même tour, quand il a réussi à s’imposer face à la Juventus. Cette fois, ils reçoivent ce qui est actuellement la meilleure équipe du monde.

20:15 Mission impossible qui s’adresse aujourd’hui Athlète de Madrid dans la métropole. Les rojiblancos reçoivent lors du match aller des huitièmes de finale Ligue des champions à l’actuel champion d’Europe. Un Liverpool qui arrive en mode rouleau compresseur et qui a tous les bulletins de vote pour continuer son voyage dans la compétition maximale.

20:09 Accueil spectaculaire des fans de Athlète de Madrid à l’équipe à son arrivée au Metropolitan. Ambiance à la hauteur des meilleures nuits au stade rojiblanco au retour de la Ligue des champions.

20:02. Jurgen Klopp sort avec tout dans le Metropolitan. Il Liverpool va avec: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Mané et Firmino.

20:01 Nous avons onze des Athlète de Madrid! Surprises dans les onze de Simeone, qui va avec: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Correa et Morata.

20h00 Bienvenue à la diffusion en ligne en direct de Atlético de Madrid – Liverpool! Enfin le Ligue des champions! L’attente est longue, mais la meilleure compétition de football continental est de retour et c’est une ronde de 16 passionnante dans laquelle les guerriers de Simeone testent le rouleau compresseur Klopp. Partidazo celui qui commence dans une heure dans le Metropolitan.

Il Athlète de Madrid la véritable noix de coco de la compétition se mesure, un champion d’Europe qui veut revalider le titre obtenu l’an dernier, justement, dans la Métropole. Mais, même si l’invaincu est clairement le favori Liverpool, si les rojiblancos ont montré quelque chose, ils ne peuvent pas être considérés comme morts même s’ils le sont vraiment.

Sensible bas dans la boîte Simeone, qui ne peut pas compter sur Joao Félix, Trippier ou Herrera. Oui, il y aura les Morata, Koke, Giménez et compagnie, qui espèrent donner une surprise de dimensions similaires à celles de l’année dernière lors du même tour contre la Juventus, qui se sont imposées 2-0.

De son côté, le Liverpool arrive avec tout, après avoir récupéré Arachide et à Fabinho Les deux devraient être du match, donc Klopp aura son onze gala sur le green qui les a vus proclamer champions l’an dernier. Ils tenteront d’éviter la surprise, devant une équipe qui se battra jusqu’au bout pour tenter de couper les ailes à certains réseaux qui aspirent à revalider le titre.