Atlético de Madrid: Point avec la saveur des Champions

L’Atlético de Madrid a fait match nul 2-2 contre Séville dans un affrontement marqué par la performance du VAR. Les Espagnols sont allés de l’avant avec un but de De Jong qui a égalé Morata avec un penalty. Joao Felix a fabriqué le deuxième matelas, mais Ocampos, à partir de onze mètres, a mis l’égalisation finale. Une distribution de points qui a meilleur goût du côté de Séville.

Les fans entraient dans le Metropolitan, conscients que Liverpool avait remporté le Bournemouth, mais pas très brillamment. Mercredi les Champions de l’Athlétique seront en jeu, mais la compétition maximale du football européen s’est aussi passée à travers le matelas de feud avant le Séville. La place qui donne accès à ce tournoi se vend très cher et les hommes de Cholo Simeone ont besoin d’un oui ou d’un oui.

Pour vaincre Séville, l’entraîneur argentin n’a introduit que deux développements majeurs dans l’alignement: Mario Hermoso et Joao Félix. L’ancien Espanyol est entré dans le onze par Renan Lodi et était accompagné en défense par Trippier, Felipe et Savic. Derrière eux, le super-héros athlétique Jan Oblak. La moelle épinière était Marcos Llorente -qui a remplacé le Thomas sanctionné-, ainsi que Koke, Saul et Correa. Devant eux, Álvaro Morata et Joao Félix pour trouver un moyen de battre Vaclik.

L’Atlético de Madrid s’en sort mieux sur le terrain, se sentant plus à l’aise avec le ballon, tandis que Séville avait du mal à sortir de derrière. Correa et Joao Felix se sont assez bien déplacés entre les lignes, laissant de bons détails, et l’un d’eux est venu la première fois. Allez dans le trou Golden Boy et Morata qui envoie le ballon. Parmi la domination des hommes de Simeone, Séville a également mis en garde avec un tir éloigné de Suso qui a forcé Oblak à mettre une main salvatrice ci-dessous pour refuser le but à l’ancien Milan.

À 20 minutes, el Séville a profité d’une des seules erreurs matelas au premier acte. Joué par le droit de Jesús Navas, qui le donne à De Jong, Savic avait tort dans sa tentative de couper le ballon et l’attaquant néerlandais envoyé à la cage main dans la main avec Oblak. Le fan de rojiblanca a été celui qui a soulevé l’équipe avec leurs chansons d’encouragement et cela a été remarqué après le but à la fois hispanique.

Hernández, du VAR au VAR

Après une demi-heure, le jeu entrait une dynamique folle Cela n’a laissé personne indifférent. Dix minutes plus tard du but de la visite, l’Atlético a demandé un penalty de Diego Carlos. Presque cinq minutes entre l’action et le lancement de la peine maximale c’étaient eux qui étaient Hernández Hernández pour décider s’il y avait une infraction ou non. Le professeur Ortega a demandé au public plus de bruit et les Canaries ont souligné le point de chaux et jaune pour le défenseur et Lopetegui. Morata a assumé la responsabilité et est retourné au match dans l’électronique métropolitaine.

Quelques instants plus tard, erreur dans un contrôle de Joan Jordán et Koke en profite pour assister Joao Félix, qui, avec l’aide de Jesús Navas il a battu Vaclik et a déclenché la folie parmi les siens. L’Atletico affronte le match, qui n’était pas attendu ce qui arriverait quelques minutes plus tard. Encore une fois au VAR. Encore cinq minutes d’attente avec Hernández Hernández décider et le public attend de faire du bruit. Il fallait revoir une pièce où il y avait tout. Oblak arrêt de sauvegarde sur la ligne avant un tir de Reguilón et Correa effaçant le rejet de Correa, avant qu’Ocampos ne soit renversé.

Enfin, encore une fois, pénalité. Cette fois Trippier sur Ocampos, avec l’Argentine l’exécutant et mettre le 2-2 avec lequel le reste a été atteint, non sans avoir été jugé par Hermoso ou Felipe dans les six minutes de remise qu’il y avait. Déjà dans le deuxième acte, Séville a trompé pour le troisième. Ceux de Lopetegui ont pris l’initiative et ont rapidement prévenu avec une chaussure de Gudelj qui est allée dans les nuages.

Occasions sans but

Une pression intense de Séville, qui a gêné les sorties rojiblancasmais ceux de Nervión Ils ne pouvaient pas durer longtemps avec ce rythme. Ils ont abaissé la marche et l’Atlético l’a essayée avec deux coups, très loin, de Joao Félix qui ont été perdus par la ligne de base. Entre coup et coup Carrasco entre par Beautiful, ce qui revient à dire que Saul, un jour de plus, est devenu le côté gauche. Ceux de Lopetegui semblaient commencer à se contenter du résultat et des premiers gaspillages.

Un autre tir lointain déchaîna les “oups” dans les gradins. Cette fois, c’est Carrasco qui n’a pas célébré son premier but de matelotier après son retour grâce à la main providentielle de Vaclik. Le banc Cholo bougeait, donnant minutes à Diego Costa au détriment d’Álvaro Morata, qui a quitté la boîte de jeu avec une grosse ovation. Une nouvelle opportunité pour les hispano-brésiliens pour montrer à son peuple s’il est à nouveau la panthère ou s’il continue d’être un félin doux. Il a fallu une minute à Lagarto pour l’avoir, mais son tir, à mi-tour, a été très croisé.

Il accaparait l’Atlético maintenant à Séville, mais l’équipe n’a pas trouvé l’équipe d’un Cholo Simeone qui en demandait plus pour un passe-temps déjà livré, mais qui a doublé ses efforts en obéissant au leader argentin. Carrasco l’avait à nouveau, ce qui, du haut du point de penalty, l’a tellement brisé, que le pauvre petit fan a dû l’arrêter dans les tribunes. Les Andalous n’avaient pas de grandes options pour ajouter un peu plus à leur casier parce que du côté défensif était le toujours impérial Felipe.

Cholo a épuisé les changements avec une divergence d’opinion des tribunes. Joao Felix est parti et Vitolo est entré à la campagne, à la recherche de la loi de l’ex. Il restait dix minutes lorsque ce mouvement s’est produit. Le temps a passé comme un compte à rebours pour les locaux, qui n’avaient plus les doigts sur le corps pour compter les occasions où un footballeur de Séville s’est rendu au sol souffrant de douleurs. Même le rabais de cinq minutes n’était pas suffisant pour que l’Atlético puisse remporter cette finale de Ligue des champions. Malgré l’égalité, les supporters sont restés quelques minutes de plus pour encourager les leurs face à l’affrontement décisif mercredi prochain contre Liverpool à Anfield.