Atlético de Madrid: résistance obligatoire

Il Athlète de Madrid rêve d’éliminer Liverpool à Anfield. Les rojiblancos sont mesurés à la meilleure équipe d’Europe, qui semblait invincible jusqu’à son passage à travers le Metropolitan. Depuis lors, ceux de Klopp ont montré leur pire visage jusqu’à présent cette année. Premièrement, les réseaux doivent surmonter s’ils veulent continuer à vivre pour défendre Ligue des champions Le 1-0 du match aller donne des ailes aux rojiblancos, qui ne vendront pas du tout leur défaite facilement.

Après les rumeurs qui ont émergé ces dernières heures, et en espérant qu’il y aura 3000 supporters espagnols à Liverpool, le match se jouera enfin en coulisses. Les hobbies des deux équipes pourront assister à la rencontre dans les tribunes d’Anfield, étant donné qu’en Angleterre, ni le gouvernement ni l’UEFA n’ont encore pris de mesures pour empêcher la propagation COVID-19, qui affecte principalement l’Espagne et l’Italie.

Comme l’Atlético l’a démontré ces dernières années, dans une élimination en double match, ils ne peuvent pas être considérés comme morts. C’est déjà arrivé au match aller, où tout indiquait qu’ils allaient toucher le fond après une crise prolongée, mais ils ont réussi à récupérer et à vaincre l’actuel champion par le minimum. Depuis, ils ne savent pas ce que c’est de perdre. En fait Ils ne sont pas tombés depuis le 1er février contre le Real Madrid.

Morata, doute à l’Atleti

Le principal doute de Simeone sera dans l’attaque. Morata Faites glisser les problèmes musculaires qui vous ont empêché de vous entraîner normalement dans les derniers jours et jusqu’à la dernière minute, votre présence sera inconnue. La présence de Gimenez dans onze, mais dans ce cas pas dû à une blessure. L’Uruguayen n’a plus joué depuis la finale de la Super Coupe en janvier, et la bonne performance du duo Savic-Felipe au centre de la défense remet en cause son onze de départ.

En revanche, Liverpool ne pourra pas compter sur son gardien de but, toutes assurances à la porte, Alisson Becker. Le Brésilien est blessé et n’a pas disputé les deux derniers matchs des rouges. À sa place sera Adrián San Miguel. Oui, Klopp peut compter sur Henderson et Robertson, qui ont récupéré à temps pour le retour aux rojiblancos.

Celles de Klopp, au pire

Mais le Liverpool Il n’arrive pas à son meilleur moment de la saison. Ils sont à deux jours de proclamer les champions de Premier League fin mars, mais ils viennent de leur pire séquence. Deux défaites avaient subi ce parcours, une en Champions et une en Coupe Carabao avec réserves, lors de leur visite au Metropolitan. Après avoir traversé Madrid, ils ont été éliminés de la FA Cup contre Chelsea et ont perdu 3-0 en Premier, cassant leur ligue imbattable.

C’est ce que Simeone doit tenir pour croire dans les chambres. L’équipe rojiblanco est une équipe plus que rocailleuse et qui sait défendre des résultats favorables comme personne d’autre. Il faudra voir s’ils sont capables de se montrer aussi solides qu’au match aller devant un Liverpool qui ne manque pas d’arguments en attaque pour même marquer.