Atlético de Madrid – Séville, en direct: match de la Ligue de Santander aujourd’hui en ligne

15:06 Il Séville Partir dans le Métropolitain avec: Vaclik; Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón; Gudelj, Banega, Jordanie, Ocampos, Suso; et de Jong.

15h04. Nous partons avec les onze Athlète de Madrid. Simeone sort avec: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Beautiful; Correa, Saul, Llorente, Koke; Joao Felix et Morata.

15 h 00 Bienvenue à la diffusion en ligne en direct de Atlético de Madrid – Séville! Duel direct pour les positions d’accès à la Ligue des champions entre la cinquième et la troisième place du Ligue de Santander. Le Metropolitan accueille l’un des grands matchs de la 27e journée et de la saison à partir de 16h, entre deux équipes qui cherchent à faire un grand pas vers l’objectif d’être dans le top quatre.

L’équipe rojiblanco atteint le match derrière au classement. Mais ceux de Simeone ont fait de leur stade un fort. Seul le Barça sait ce que c’est que de laisser des points sans Athlétique dans la région métropolitaine, où, lors des sept derniers matchs, ils ont remporté six matchs à égalité. Aujourd’hui, ils arrivent avec pratiquement toutes leurs troupes disponibles, après le fléau des blessures subies ces derniers mois. Seuls Thomas et Lemar ne seront pas disponibles pour le technicien pour la confrontation vitale d’aujourd’hui.

De son côté, le groupe dirigé par Julen Lopetegui n’a pas accumulé de bons sentiments ces derniers temps, mais il existe des tiers. Après Madrid et le Barça, ils sont les meilleurs du reste. Mené dans l’attaque d’En-Nesyri et d’Ocamposle Séville cherchera à mettre la terre au milieu contre Atleti dans un stade où il accumule deux matchs de suite sans perdre. L’année dernière, ils ont gagné en quart de finale et à égalité en championnat.