Atlético de Madrid: Simeone confirme que Oblak jouera contre dans le match contre l’Espanyol

Diego Pablo Simeone Il s’est assis dans la salle de presse pour assister aux médias avant le match de la Ligue de Santander qui fait face à la Athlète de Madrid avec lui Espanyol à Cornellá. L’entraîneur argentin a confirmé qu’Oblak “jouera demain” et a souligné que Diego Costa leur donne “de l’énergie, de l’enthousiasme et de la force”.

Simeone commence déjà à récupérer des joueurs après le fléau des blessures, ce que toutes les équipes “saisissent à un moment donné au cours de la saison”. «Lorsque vous planifiez une saison, vous comprenez qu’il peut y avoir des moments compliqués. Vous devez garder votre équilibre et être patient pour soutenir l’équipe«Il a ajouté.

L’entraîneur de rojiblanco a également été interrogé par la mauvaise séquence de l’équipe à domicile, ce qu’il ne cesse de penser pour lui. «Je comprends que contre l’Espanyol ce sera un match difficile, avec un besoin extrême de la part des deux, nous nous battons tous les deux pour des choses différentes mais importantes. Lorsque cette partie de la saison arrive, les besoins sont très importants pour toutes les équipes. Le match sera intense, dur, avec beaucoup de contacts. Les détails conduiront à prendre le jeu d’un côté ou de l’autre », a-t-il déclaré.

Des noms comme Lemar, Carrasco et Vitolo ont également été des protagonistes de l’apparition de Simeone. «Lemar est celui qui comprend le plus les choses en tant que milieu de terrain par le positionnement et par l’équilibre qu’il nous donne au-delà de la partie offensive où il n’a pas pu répondre. Vitolo est plus offensif, plus créatif a une très bonne vision du jeu, mais moins de rythme à cet endroit du terrain. Carrasco est le milieu des deux. Il a plus de vitesse. Il récupère ce qu’il nous a laissé en ce qui concerne son travail défensif dans cette partie. Et il a un objectif », a expliqué l’entraîneur à propos des différences entre les deux.

Finalement, Simeone a également déclaré que «Hermoso et Giménez s’entraînent avec enthousiasme de rivaliser et d’avoir des opportunités »et que Diego Costa leur donne« énergie, enthousiasme et force ».