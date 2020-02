Atlético de Madrid – Villarreal: calendrier et où regarder le match de Liga Santander en direct à la télévision

Atlético de Madrid et Villarreal litige Jour 25 de la Ligue de Santander. Plus que renforcée vient l’image de Cholo Simeone, qui, après plusieurs pierres d’achoppement inattendues, a donné la cloche à l’actuel champion des Champions et club intraitable de la Premier League, Liverpool. Les jaunes, quant à eux, arrivent affamés, peinant à faire leur place en Europe. Le duel Atlético de Madrid – Villarreal partira de 21 h 00 (un de moins si vous êtes aux Canaries) dans le Wanda Metropolitano et peut être suivi en direct par Movistar LaLiga et en ligne minute par minute par le site d’OKDIARIO.

Les de Simeone pourrait cimenter le bon jeu montré il y a quelques jours dans le Metropolitan avec un autre triomphe de l’emballage contre le Villarreal Même si j’ai perdu Lemar Blessé, l’Argentin commence à récupérer des troupes et a déjà liza en Diego Costa, par lequel, en principe, il n’y a pas de visa de propriété. Laisse et Morata ils désignent à nouveau l’équipe offensive pour les rojiblancos. Vrsaljko et Vitolo Ils indiquent également le début, comme l’ont montré les derniers tests Cholo à l’entraînement.

Athlétique (40) et Villarreal (38) ne sont que deux points dans le tableau. Du troisième (Getafe, 42) au huitième (Real Sociedad, 37), il n’y a que cinq points de différence, de sorte qu’une victoire peut changer beaucoup de choses dans les positions qui décident de la voie à suivre en Europe.

Il Villarreal, d’autre part, il vient de s’imposer dans le derby face à Levante devant son peuple, afin que les esprits atteignent le sommet pour assaillir le Métropolitain. Alcacer est déjà entré en dynamique doublera avec Gerard Moreno, L’autre gros truc offensif. Casserole sera à nouveau directeur d’orchestre dans une équipe soutenue par Asperges e Iborra, qui choisit quoi Ruelle Je veux proposer qu’il ne sera pas très différent de celui qui a battu les haricots. Reviens Pau Torres.

Il Atlético de Madrid – Villarreal peut être vu à la télévision aujourd’hui Dimanche 23 février du 21 h 00 dans Movistar LaLiga. Vous pouvez également suivre la précédente, les files d’attente et la minute par minute du match à travers la diffusion en ligne, comme tout événement sportif, en le site d’OKDIARIO.

Qui arbitre l’Atlético de Madrid – Villarreal?

Ricardo De Burgos Bengoetxea (Comité basque)

Compositions possibles de l’Atlético de Madrid – Villarreal

Athlète de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Felipe, Savic, Lodi; Koke, Thomas, Saul, Vitolo; Correa et Morata.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Rubén Peña; Trigueros, Iborra, Cazorla; Gerard Moreno, Alcácer et Moi Gómez.