Atlético de Madrid – Villarreal: Et maintenant pour le ‘Yellow Submarine’

Dans le Athlète de Madrid L’euphorie demeure après avoir remporté Liverpool lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais ceux de Diego Pablo Simeone ils ne peuvent pas être décentrés car ce week-end ils ont un nouveau front important: la visite du Villarreal au Wanda Metropolitano, rival qui est en pleine lutte pour les places européennes et est à seulement deux points des rojiblancos dans le tableau.

Gagner l’équipe de Jurgen Klopp a laissé l’Atlético de Madrid avec le moral à travers les nuages, mais ceux de Diego Pablo Simeone ont encore une route difficile à parcourir. Sans aller plus loin, ils reçoivent ce dimanche à leur domicile Villarreal (21h00 / Movistar LaLiga), une équipe très dynamique – trois victoires et un nul ces derniers jours – et que obtenir les trois points du Metropolitan les ferait avancer dans le tableau.

Cependant, l’optimisme règne dans la maison rojiblanca puisque l’infirmerie se vide progressivement. Diego Costa Il est déjà réapparu dans la nuit de la Ligue des champions et Joao Felix est revenu à l’entraînement, afin que l’entraîneur argentin puisse récupérer son trident pour ce match contre Villarreal. Aussi Ruelle Il a reçu de bonnes nouvelles cette semaine. Alberto Moreno et Manu Morlanes ont été libérés et pourraient compter sur eux pour la nomination au Metropolitan.

Si la défense a été la clé du match mardi dernier, rien de moins ne sera dans le duel ce dimanche. Il Villarreal est la troisième équipe la plus marquante de la Ligue, avec 42 buts en faveur. L’objectif est très distribué: Gerard Moreno, Zarra de la Ligue, ajoute 10 points; Huit porte Cazorla et six Ekambi. Alcácer, arrivé sur le marché d’hiver, a également fait sa première avec un but avec la chemise Villarreal. Bien que ce soit précisément ce qui manquait au croisement entre l’Atlético et Villarreal au premier tour. Le duel s’est terminé 0-0 au Ceramics Stadium.