Atlético de Madrid-Villarreal | Quand est-ce, chaîne de télévision, streaming en ligne, files d’attente et prévisions

Le Clôture du 25e jour de la ligue espagnole Avec un vrai grand jeu. Ce sera celui joué par l’Atlético de Madrid et Villarreal. C’est deux équipes avec styles de jeu assez différents mais ils ont récolté de nombreux succès grâce à sa philosophie Ces dernières années. Les deux se rencontrent très uniforme dans le tableau et ils sont immergés dans le combat pour terminer la ligue en positions de champions. Ceux-ci sont le Données qui vous intéressent le plus sur le match entre les deux équipes:



RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉUNION

Quand est l’Atlético de Madrid – Villarreal? Le match débutera ce dimanche 23 février 2020 à partir de 21h00 heure espagnole (14h00 au Mexique, 17h00 en Argentine)

Où est Atlético de Madrid – Villarreal? Il aura lieu au stade Wanda Metropolitano de notre capitale. Sa capacité totale est de 68 456 spectateurs

Sur quelle chaîne de télévision l’Atlético de Madrid – Villarreal diffuse-t-elle? En Espagne, le match peut être suivi grâce à Movistar Partidazo. Au Mexique, Sky HD sera en charge de sa diffusion et en Argentine, elle sera en charge d’ESPN Sur. Ici vous avez toute la couverture internationale.

Où puis-je regarder l’Atlético de Madrid – Villarreal en ligne? Pour la diffusion en streaming du duel, nous pouvons aller sur MiTele Plus. Au Mexique, vous pouvez le voir grâce à Blue To Go Video Everywhere et en Argentine avec ESPN Play Sur.

Où puis-je acheter des billets pour voir l’Atlético de Madrid – Villarreal?

Athlète de Madrid: Https://www.atleticodemadrid.com/atm/entradas-del-primer-equipo

Villarreal: Https://www.viagogo.es/Entradas-Deportes/Futbol/La-Liga-Primera-Division/Villarreal-Entradas

Quel a été le dernier résultat entre l’Atlético de Madrid et Villarreal?

Villarreal 0-0 Atlético de Madrid (06/12/2019)

DERNIÈRES NOUVELLES ET ALIGNEMENTS POSSIBLES



Athlète de Madrid



– L’équipe rojiblanco venez au duel avec une grande morale plus tard d’une grande victoire au cours de la semaine contre Liverpool (1-0). Simeone a fait un match parfait et ils essaieront de garder cette ligne avant leurs fans

– En ligue, ils sont un peu plus réticents: seulement ils ont réussi à gagner 2 des 6 matchs qu’ils ont disputés en 2020. Vendredi dernier, ils ont fait match nul contre Valence (2-2)

– Les matelas ont encore une bonne poignée de absences, toutes dues à une blessure: ne sont pas disponibles ni Trippier, ni Héctor Herrera, ni Lemar ni Joao Félix.



Villarreal

-Le sous-marin jaune C’est une équipe très en forme: dès le match aller (0-0), dans les 8 jours qui ont été contestés plus tard, il a gagné 6 duels, il en a tiré un autre et n’a perdu qu’un seul, ce qui l’a élevé à la sixième place du tableau

– Un match aller qui Il était sur le point de jouer à Miami. Javier Thebes, président de la Liga, il avait cette idée en tête au début de la saison pour Faites la promotion de notre compétition. En fin de compte, cela n’a pas pu être réalisé et le choc a été joué à La Cerámica

– En plus de l’humeur et du football, Villarreal est un club en très bonne santé. Sa seule absence est Bruno Soriano, qui a été une longue saison hors des champs pour leurs maux

Alignements possibles

Atlético de MadridOblak; Vrsaljko, Giménez, Felipe, Lodi; Marcos Llorente, Thomas, Koke, Saul; Diego Costa et MorataVillarrealAsenjo; Mario, Albiol, Funes Mori, Rubén Peña; Trigueros, Iborra, Cazorla, Moi; Gerard Moreno et Alcácer

PRÉVISION 90min

J’attends un duel avec un rythme de jeu élevé, dans lequel le ballon devrait être détenu par Villarreal. L’Atlético sortira très fort au début et là il aura l’un de ses plus grands atouts prendre le jeu Même avec tout et malgré ne pas dominer le jeu, ceux de Cholo sont très solides et ils sont à l’aise pour effectuer des transitions rapides et en quelques touches de balle. Plus avec deux attaquants comme Costa et Morata, qui font sûrement les gros titres. A Wanda, ils font peur et c’est pourquoi je pense qu’ils remporteront la victoire

Atlético de Madrid 2-1 Villarreal

