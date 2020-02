Atlético de Madrid – Villarreal: Résultat, résumé et buts (3-1)

FINAL. Le match se termine par la victoire de Athlète de Madrid. Les rojiblancos ont joué un grand match, surtout en raison de leur statut inférieur au tableau de bord. Simeone a dominé le ballon et verrouillé le Villarreal jusqu’à égalité grâce à un but de Sangle Ils n’ont pas changé après la pause et le but est venu de Koke Joao Felix Il est revenu après sa blessure et voulait également quitter sa signature, condamner le match et laisser Atleti troisième, à égalité à 43 points avec Séville.

90 + 3 minutes. FIN DE LA FÊTE. Atlético de Madrid 3-1 Villarreal.

90 + 1 minute. Joao Felix en fuite, frappe et arrête Asenjo.

90 + 1 minute. Trois minutes de remise sont ajoutées.

90 minutes. Jaune pour Joao Félix pour une action avec Rubén Peña.

85 minutes. Évitez Oblak le deuxième de Villarreal. Balle pour Alberto Moreno et il doit partir pour éviter le tir.

Minute 83. Changement à l’Atlético. Morata sort et Llorente entre.

Minute 74. GOOOOOOOOOOOL DE JOAO FÉÉÉÉLIX! GOL GOL GOOOOL ATLÉTICO DE MADRID! Il chasse un rejet dans le frontal et le frappe au but. Erreur de Samu, avec un transfert en arrière qui leur coûte le troisième. ATHLÉTIQUE DE MADRID 3-1 VILLARREAL.

64 minute. MADRIIIIID ATHLETIC GOOOOOOL! KOKEEEE GOOOOOOL! Strap Ball, qui l’arrête et le met à l’arrivée dans la petite zone de Koke. Le rouge et le blanc sont en avance! ATLÉTICO DE MADRID 2-1 VILLARREAL.

64 minute. Changement à Villarreal. Gerard Moreno part et Samu Chukwueze entre

63 minute. Quel arrêt Oblak! Cazorla balle pour un solo Alberto Moreno, qui se révèle et tire sur la souche de poteau. Coupez le slovène.

60 minutes. Réclamez la pénalité athlétique. Lodi l’a mis pour Correa, qui a avancé entre trois rivaux et a rencontré la jambe d’Alberto Moreno, qui est arrivé plus tôt et semble avoir touché le ballon.

58 minute. Double changement en Atlético. Joao Felix et Trippier entrent et Vrsaljko et Vitolo sortent.

52 minutes. AAAASENJO! Il intervient après un bon tir de Morata de face.

46 minute. Enjeu à nouveau dans la métropole. ATHLÉTIQUE DE MADRID 1-1 VILLARREAL.

REPOS. L’Atletico Madrid a fait match nul avant la pause. Villarreal s’est avancé grâce à un but d’Alcácer. Les rojiblancos ont commencé à bien déplacer le ballon, à essayer de trouver le but en particulier dans les bandes et, finalement, ils l’ont trouvé. Correa a profité d’une balle dans l’espace pour pénétrer dans la zone dans la seule perte de la défense jaune pour retourner les tables. Grand match que l’on voit dans le Metropolitan. ATHLÉTIQUE DE MADRID 1-1 VILLARREAL.

45 minutes. REPOS DANS LA MÉTROPOLITE. Objectifs de Correa et Alcácer dans un match dynamique. ATHLÉTIQUE DE MADRID 1-1 VILLARREAL.

40 minutes. ILS LE RECHERCHAIENT ET LE TROUVENT! GOOOOOOL DE L’ATHLÈTE DE MADRID! GOOOOOL DE CORREAAAAA! Albiol échoue, Correa bat son dos et prend une balle dans l’espace de Vrsaljko pour battre Asenjo. Ils attachent les rojiblancos. ATHLETIC 1-1 VILLARREAL.

37 minutes. La main de Villarreal revendique dans la zone rouge et blanche! En cas de frapper la balle sur son bras, elle semblait collée au corps.

Minute 36. Une autre opportunité pour l’Atlético. Très insistants ceux de Simeone, notamment des groupes.

33 minute. CORREAAAAA! Encore une faute qui parvient à faire rentrer l’Atlético dans les parages, accroché au deuxième poteau. Felipe saute pour le mettre sur l’autre bâton, où l’Argentin s’impose à deux autres rivaux, même s’il sort.

28 minute. DOUBLE PARADON D’ASENJOOOO! Coin court qui se termine par un centre pour Morata. Il termine le rojiblanco, pour Asenjo et il refuse de le chasser à un mètre du but Vitolo. Avec à peine le temps, la tête et l’asenjo tirent une main du sol une grande main.

27 minutes. L’Atlético essaie de chercher la cravate. Bien qu’il ne réussisse pas pour l’instant à briser la défense de Villarreal.

25 minutes. Faute dangereuse en faveur de l’Atlético de Madrid. Morata est tombé, après un différend avec Rubén Peña. Ils ont demandé une pénalité, mais l’arbitre a dit qu’il était sorti.

17 minutes. L’objectif a été revu pour un éventuel hors-jeu de position par Moi Gómez, qui couvrait la vision d’Oblak. Cependant, Savic était au sol et a permis la position de l’attaquant de Villarreal.

16 minutes. GOLAAAAZO DEL VILLARREAL! GOOOOOL DE PACO ALCÁCER! Villarreal est en avance dans le Metropolitan! Il profite d’un rejet après une action de Moi Gómez, l’empale sur le front et bat Oblak. ATHLETIC 0-1 VILLARREAL.

13 minutes. Enregistrez une balle Saul perdue par la ligne du bas et placez le centre dans la zone. Albiol le retire.

8 minutes. J’ai reçu Lodi de Thomas, au sommet de la région. Il a essayé de s’empaler en premier, mais s’est écrasé sur son tableau de bord.

3 minutes. Saúl tombe après un affrontement avec Rubén Peña. Des dommages ont été causés en soutenant la jambe après un saut, mais le milieu de terrain est récupéré.

1 minute. COOOOMIENZA LA FÊTE! Faites rouler la balle dans le Metropolitan! ATHLÉTIQUE DE MADRID 0-0 VILLARREAL.

20:58 LES JOUEURS DE ATHLÉTIQUE ET VILLARREAL!

20:55 Il Villarreal Il arrive avec Gerard Moreno dans un bon moment, après avoir marqué lors des deux derniers matchs. Aujourd’hui, il formera avec Alcácer à la pointe, menaçant le but d’Oblak.

20:47 Il Athlète de Madrid arrive ravi, mais avec de graves problèmes avec l’objectif. La poudre à canon rojiblancos est quelque peu humide cette saison, étant l’équipe la moins performante du top 10. De plus, ils ont des problèmes de défense lorsqu’il s’agit de défendre des jeux, l’une de leurs forces ces dernières années.

20:42. Les joueurs de Athlète de Madrid et Villarreal sur la pelouse du Metropolitan.

20:35 Il Villarreal, Loin de l’image de la saison dernière, ce parcours se bat pour entrer en Europe. De plus, le renforcement d’Alcácer sur le marché d’hiver les amène à être une équipe à prendre en compte afin de se battre pour entrer dans les quatre premiers à la fin du parcours.

20:28 Il Athlète de Madrid Il a une victoire, deux matchs nuls et deux défaites lors de ses derniers matchs de championnat. Les rojiblancos sont tombés des quatre premières places et des doutes ont éclaboussé Simeone. Cependant, la victoire sur Liverpool rend l’illusion et l’espoir à la paroisse métropolitaine.

20:20 Il Villarreal Il veut entrer dans la lutte pour la Ligue des champions. Les Calleja sont à deux points de l’Atlético et quatre de Getafe, qui est quatrième. S’ils gagnaient aujourd’hui, ils se battraient pour les quatre premières positions, ce qui devrait être intéressant jusqu’à la fin du parcours.

20:15 Il Athlétique vient avec le moral à travers les nuages ​​après la victoire contre Liverpool. Aujourd’hui, Simeone répète avec 10 des 11 qui étaient du match contre les rouges, à la recherche d’une victoire qui les ramène aux quatre premières positions de la Ligue de Santander.

20:10 Il Villarreal part dans la métropole avec: Asenjo; Peña, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno; Moi Gómez, Iborra, Trigueros, Cazorla; Gerard Moreno et Alcácer.

20:05 Les onze de Athlète de Madrid. Simeone n’introduit qu’un changement par rapport à ce qui a été vu contre Liverpool et sort avec: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Thomas, Saul, vitolo; Morata et Correa.

20h00 Bienvenue à la diffusion en direct de Atlético de Madrid – Villarreal! Ceux de Diego Pablo Simeone cherchent à continuer de s’impliquer pleinement dans la lutte pour les positions en Ligue des champions et le font après avoir remporté la compétition maximale à Liverpool. De son côté, le sous-marin veut aussi se lancer dans le combat en entrant dans le top quatre.

Il Athlète de Madrid vient avec le moral à travers les nuages. La victoire en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le champion d’Europe a servi à effacer momentanément les doutes qu’ils ont suscités lors des dernières rencontres. Capables du meilleur et du pire, les rojiblancos espèrent aujourd’hui enchaîner leur quatrième match consécutif sans connaître la défaite en Ligue, pour revenir se retrouver dans la partie haute du tableau.

Il Villarreal, Pour sa part, il souhaite confirmer sa candidature à l’entrée en Europe. La Calleja a effacé les mauvais sentiments de la saison dernière et se bat pour être dans la zone haute. La réalisation de 10 des 12 derniers points leur permet de rêver, pourquoi pas, même d’entrer en Ligue des champions, mais pour cela ils doivent être imposés aujourd’hui à Simeone.