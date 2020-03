Atletico des deux côtés crevé à nouveau

L’Atlético de Madrid n’a pas réussi 1-1 contre l’Espanyol à Cornellá dans un affrontement dans lequel le Cholo Simeone a signé un premier semestre médiocre et un deuxième acte passable. Savic, dans son propre but, devant l’équipe locale tout en Saul, avec un but de volée, Il a établi le match. Avec ce résultat, les rojiblancos Ils continuent sans savoir ce que c’est que de gagner à domicile en 2020.

Cholo Simeone, maintenant qu’il a une infirmerie vide, n’a pas fait de grands mouvements dans ses onze. L’entraîneur argentin de l’Atlético est régi par la loi de la méritocratie et cela a été incarné à Cornellá. Oblak, s’est remis de la grippe, a défendu l’arche et l’a gardé Trippier, Felipe, Savic et Lodi. Devant la ligne la plus reculée, celle formée par Saul, Koke, Thomas et Carrasco, tandis que les responsables de la notation étaient Morata et Correa.

Le coronavirus couvrant toutes sortes d’informations, les fabricants de matelas se fichaient d’une autre maladie – ou passion – que la leur: l’Atlético. Les rojiblancos sont arrivés au stade RCDE dans une bonne ligne et avec un peu plus de poids, ceux qui sont montés à bord du navire de Cholo Simeone ces dernières semaines, surtout après avoir battu Liverpool 1-0 en Ligue des champions.

Le ballon roulait et un match intense était prévu avec deux équipes qui avaient besoin des trois points comme manger, malgré des intérêts très différents. L’équipe qui se bat pour ne pas descendre est sortie avec plus de griffe que celle qui aspire à la Ligue des champions et il a été remarqué sur le green. L’Atletico est sorti avec l’empanada typique après une sieste de deux heures ou ne pas l’avoir jetée après un bon début de matinée.

Les perruches ont eu plus de succès dans un jeu où presque le centre du terrain n’existait pas. Les balles sont passées de la défense aux attaquants la promotion d’un jeu moins coloré. Avec un coup comme ça, Wu Lei a battu le dos de Lodi. L’attaquant chinois l’a dit, Thomas n’a pas touché et Savic a fini par envoyer le ballon au fond de son propre but Après 20 minutes de jeu.

Excelso Raúl de Tomás

Le ballon de football a été mis par Raúl de Tomás, qui a été exposé avec des dribbles, des tuyaux et mille façons de vaincre son rival. Dans l’un d’eux, il a provoqué un jaune de son homonyme africain, Thomas, qui ne sera pas le week-end prochain contre Séville. Avant la carte, Oblak et Diego López pourrait aussi se montrer. Slovène, avec un pop-corn spectaculaire avec une main changée qui a fini par repousser la barre transversale et son homonyme à Espanyol, avec un autre volé pour éviter le but chilien de Flipe dans une pièce précédemment annulée faute de Saul.

Pour en revenir au manque de RdT de Thomas, Oblak a dû mettre la main à la pâte avec le lancement direct d’un Adrian Embarba ces minutes avant, il avait également été averti. Heureusement, la pause était à nos portes et les rojiblancos en avaient besoin pour ajuster les choses et avoir des options, même si c’était le cas, pour marquer un point contre un adversaire venu de jouer jeudi en Ligue Europa alors qu’ils avaient toute la semaine Pour se préparer au crash.

Coronañíguez

Habitué à l’Atlético cette saison de faire une mauvaise moitié et une bonne. Des signes en sont venus lorsqu’une minute après la reprise ouLa sublime volée de Saúl Ñíguez de l’avant de la surface a percé le but de Diego López. Des tableaux et une partie devant pour briser le match dans l’électronique, qui à cette époque indiquait le 1-1.

L’Atlético de Madrid a commencé à se sentir plus lâche après le but de l’égalité. Correa bougea et gambeteaba. Pour accompagner l’Angelito pour faire son mal, il a dû entrer Joao Felix, remplaçant un Carrasco que la demande de football européen n’a pas encore été prise. Le menino doré était sur le point de le faire rouler avec l’aide de Javi López, mais la balle a touché le bâton et la tentative subséquente de Morata s’est à nouveau écrasée dans le bois, refusant le but à l’international espagnol.

La tendría 9 ’de l’Atlético n’aurait plus d’occasions qui, quelques minutes plus tard, quittaient le terrain au lieu de Diego Costa, qui ne le sentait pas. Il a réussi à récupérer l’Espanyol d’un matelas d’une intensité beaucoup plus élevée que la perruche et en vue au premier acte et le premier script de moitié a été répété. Simeone épuisait ses changements en donnant à Vitolo des minutes pour sacrifier Correa.

Les changements n’ont pas beaucoup contribué au jeu de l’Atletico, qui a vu à nouveau combien il lui en a coûté pour générer du danger et éloigner le ballon de sa zone. En fait Espanyol a été celui qui a profité des meilleures occasions dans les dernières minutes avec deux têtes de Bernardo. Le premier tir du Colombien est parti par la ligne de fond, tandis que le second a été bloqué par Oblak. La remise était folle, avec des arrivées des deux équipes sans trop gêner les gardiens de but, mais les trois minutes ajoutées n’étaient pas suffisantes pour déplacer la finale 1-1.