Attribuer le titre de Premier League de Liverpool serait «équitable» si la saison est annulée, insiste la star de Man City Ilkay Gundogan

Le milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gundogan insiste sur le fait qu’il ne serait que «juste» de couronner Liverpool en tant que champion de Premier League, même si la saison 2019/20 n’est pas terminée.

Il existe actuellement de grandes craintes sur le Merseyside que leur incroyable campagne pourrait leur être enlevée par la crise des coronavirus.

Gundogan dit que Liverpool mérite d’être champion de Premier League

La semaine dernière, les 20 clubs de haut niveau ont convenu lors d’une réunion d’urgence que leur priorité était de terminer la saison à la suite de l’épidémie de COVID-19, même si cela signifiait jouer à des jeux à huis clos.

Cependant, selon les derniers rapports, un nombre croissant de clubs de Premier League sont en faveur de l’annulation du reste de la saison “pour des raisons morales”, le verrouillage du gouvernement britannique et d’autres développements signifiant un retour à l’action le 30 avril est de plus en plus improbable.

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, fait partie de ceux qui ont publiquement insisté pour que la campagne soit abandonnée.

Cette décision priverait Liverpool d’un premier titre en 30 ans.

Les Reds de Jurgen Klopp ont 25 points d’avance sur les champions en titre Man City en tête du classement et ne sont qu’à deux victoires d’être sacrés champions.

. – .

Liverpool a été sans égal en Premier League cette saison et est à deux victoires de remporter son premier titre de champion depuis 1990

Et Gundogan dit que Liverpool mérite d’obtenir le titre après leur brillante campagne, même si elle n’est pas terminée.

“Pour moi, ce serait OK, oui”, a déclaré le milieu de terrain dans une interview avec le diffuseur allemand ZDF.

«Il faut être juste en tant que sportif.

«Il y a des opinions différentes. Pour les clubs qui ont eu une très bonne saison, ce ne serait évidemment pas bien si elle était annulée maintenant.

“D’un autre côté, pour les clubs qui ne font pas aussi bien et qui sont peut-être dans les lieux de relégation, un abandon leur conviendrait évidemment.”

. ou concédants de licence

Gundogan serait heureux que Liverpool soit couronné vainqueur du titre après sa brillante campagne

Les clubs de Premier League devraient se réunir le 3 avril, date à laquelle il est probable que le report de la saison, actuellement le 30 avril, sera prolongé pour la troisième fois.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré samedi que les campagnes 2019/20 à travers l’Europe pourraient être perdues si les meilleures ligues ne pouvaient pas être redémarrées d’ici la fin juin.

Le PDG de Brighton, Paul Barber, a déclaré que la Premier League s’était engagée à 100% à terminer la saison

Pendant ce temps, Gundogan a déclaré qu’il serait prêt à accepter une réduction de son salaire pendant la crise du coronavirus pour aider les autres membres du club à être payés pendant la panne de football – comme cela s’est produit à la Juventus et au Borussia Dortmund.

“Bien sûr, je pense que ça va, cela va de soi”, a déclaré l’Allemand.

“Mais il n’y a pas encore eu de discussion en Angleterre.”

.