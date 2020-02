Au NFL Combine, Jonathan Taylor du Wisconsin est un as

La saison de la NFL ne se termine jamais. Alors que la victoire des Chiefs au Super Bowl est encore fraîche, la combinaison de la NFL, cette semaine à Indianapolis, nous donne l’occasion de commencer à regarder vers l’avenir. Pour vous tenir informé, un casting rotatif de membres du personnel de Ringer fournira une collection de réflexions sur chaque jour de l’événement.

Jonathan Taylor a soutenu le battage médiatique

Les running backs ont travaillé en prime time vendredi soir au Lucas Oil Stadium ― montrant leur vitesse et leur explosivité dans le tableau de bord de 40 mètres, le saut vertical, le saut en longueur et les exercices d’agilité ― et il y a toujours un bourdonnement palpable ici à Indy ( et partout sur Twitter) sur les performances impressionnantes de Taylor. Le prolifique coureur du Wisconsin a dépassé les attentes déjà élevées, affichant un meilleur chrono de 4,39 secondes sur 40 verges à 228 livres, un nombre qui le place dans l’air raréfié au point arrière. Il a rejoint seulement Saquon Barkley en tant que l’un des deux arrières seulement depuis 2014 pour courir 4,40 ou plus vite dans la course de 40 verges à 225 livres et plus.

Taylor a également montré un éclat et une agilité incroyables, ajoutant un saut vertical de 36 pouces (qui a égalé pour le 11e) et un saut large de 10 pieds 3 (neuvième) tout en chronométrant à 7,01 secondes dans le foret à trois cônes (quatrième) et 4,24 secondes dans la navette courte (sixième). Tack ces numéros athlétiques sur son incroyable carrière au Wisconsin, dans laquelle il s’est précipité pour plus de yards (6174) que n’importe quel autre joueur en trois ans tout en marquant 50 touchés, et Taylor peut-être s’est cimenté comme un futur choix de premier tour. Cela n’a pas fait de mal non plus qu’après avoir capté seulement 42 passes en trois saisons, l’ancien Badger avait l’air à l’aise d’attraper le football lors des passes de jeu, ce qui a probablement rassuré certains éclaireurs sur le fait qu’il était un arriéré au début seulement.

Quelques autres coureurs ont augmenté leur stock

Les meilleurs concurrents de Taylor pour l’honneur du premier porteur de ballon choisi dans le repêchage de cette année sont probablement J.K. de l’Ohio Dobbins et Georgia’s D’Andre Swift. Dobbins, malheureusement, a refusé de participer aux tests, mais Swift a mis un terme à ses doutes quant à sa vitesse élevée et à son explosivité globale en affichant un temps impressionnant de 4,48 secondes dans le tableau de bord de 40 mètres tout en sautant de 35,5 pouces dans la verticale. Les chiffres de Swift n’étaient pas tout à fait aussi spectaculaires que ceux de Taylor, mais sa forte performance signifie qu’il se dirigera vers le repêchage d’avril avec une chance de sortir du tableau le soir de l’ouverture.

Une poignée d’autres arrières moins annoncés sont également sortis vainqueurs des essais de vendredi. Cam Akers de l’État de Floride a impressionné, exécutant un tiret de 4,47 secondes sur 40 verges tout en sautant de 35,5 pouces dans la verticale à 217 livres. L’ancienne recrue cinq étoiles avait l’air rapide et agile dans la partie des exercices de la soirée, et a montré ses côtelettes en tant que receveur de passes, titubant en une passe avec une main. A.J. du Boston College Dillon était un autre riser de tirant d’eau potentiel: après avoir pesé 247 livres (le dos le plus lourd du groupe), il a affiché un tiret de 4,53 secondes sur 40 verges (11e) et a atteint les meilleures positions en saut vertical (41 pouces) et en saut large (10 pieds 11 pouces). Dillon s’inscrit dans le moule Derrick Henry en tant que grand coureur de rupture qui peut transporter une lourde charge, et les équipes à la recherche d’une identité physique devraient chercher à ajouter l’ancien Golden Eagle quelque part à la fin du deuxième jour ou au début du troisième jour.

Darrynton Evans, de l’État des Appalaches, et Anthony McFarland, du Maryland, se sont tous deux imposés comme des candidats dormants intrigants lors des tests sur le terrain de vendredi. Evans a décroché un tableau de bord électrique de 4,41 secondes sur 40 verges – juste derrière Taylor – tout en ajoutant un saut vertical de 37 pouces (10e) et un saut large de 10 pieds 5 pouces (à égalité pour le cinquième). Et McFarland a montré ses rapides et sa rafale impressionnante, marquant un temps de 4,44 secondes dans le tableau de bord de 40 verges. Je m’attendrais à ce que les deux se décrochent quelque part au milieu des tours. Et je vais ajouter un autre nom à la liste des dormeurs: Rico Dowdle de Caroline du Sud. En plus d’avoir un excellent nom, l’ancien Gamecock a affiché des chiffres d’athlétisme de niveau supérieur vendredi soir, marquant un 4,54 secondes 40 (12e), un 38 pouces vert (huitième) et un saut large de 10 pieds 7 pouces ( troisième). Dowdle a été ralenti par des blessures à certains moments au cours de sa carrière en Colombie, mais vous pouvez voir son éclatement et son coup de poing sur zone courte.

La solide performance de Dowdle lui donne une bonne chance d’être repêché.

La théorie des planètes sera un thème au premier tour

L’ancien cadre des Giants, George Young, a popularisé la «théorie de la planète» dans le cadre de sa stratégie de repérage du scoutisme, en faisant l’hypothèse qu’il n’y a que peu d’êtres humains de plus de 300 livres sur la planète qui ont l’athlétisme requis pour avoir un impact sur le terrain de football. donc vous feriez mieux de les saisir quand vous le pouvez. Cela sera testé en avril, lorsque des joueurs de ligne défensifs comme Derrick Brown de 6 pieds 5 pouces, 326 livres ou Jordan Elliott de 6 pieds 4 pouces, 302 livres du Missouri devraient être les premiers choix de première ronde. Mais avec des mastodontes ultra-athlétiques qui peuplent certaines des meilleures lignes défensives de la NFL, les équipes seront également à la recherche de joueurs de ligne offensifs avec suffisamment de puissance et d’agilité pour bloquer ces rushers de passes décourageantes. La bonne nouvelle?

Le groupe de taille / poids / longueur / vitesse le plus bizarre que j’aie jamais vu. Pas proche.

– Lance Zierlein (@LanceZierlein) 28 février 2020

Vendredi soir, Tristan Wirfs de l’Iowa et Mekhi Becton de Louisville ont établi de nouvelles normes pour les joueurs de ligne offensifs incroyablement athlétiques. Wirfs, qui mesurait 6 pieds 5 pouces et 320 livres, a établi un nouveau record de moissonneuse-batteuse avec un vert de 36,5 pouces, en a égalé un autre avec un large saut de 10 pieds 1 pouce et son tiret de 4,85 secondes de 40 mètres. a été le plus rapide jamais enregistré par un joueur de plus de 320 livres.

Becton, quant à lui, était encore plus impressionnant. Après avoir mesuré à 6 pieds 7 pouces, 364 livres (avec une graisse corporelle incroyablement faible de 17 pour cent), le grand homme est tombé sur un tableau de bord incroyablement rapide de 5,1 secondes sur 40 mètres, le plus rapide jamais enregistré par un joueur de plus de 350 livres.

Wirfs et Becton ont apporté beaucoup de battage médiatique dans la moissonneuse-batteuse cette semaine, mais en sortant, il est difficile de voir l’un d’eux abandonner les 10 premiers choix.

Malgré l’impasse de l’ABC, le plafond salarial devrait augmenter

Le flux généralement régulier d’extensions de contrat que nous constatons au cours de la semaine de la moissonneuse-batteuse a pratiquement cessé cette année alors que les clubs de la NFL attendent une sorte de résolution sur l’accord de négociation collective en cours. Face à une incertitude sans précédent concernant les revenus, la taille des effectifs, la structure des séries éliminatoires et une saison potentielle de 17 matchs, les équipes ont poussé une pause dans la distribution des contrats en attendant plus de clarté sur toutes ces variables cruciales. Mais malgré toute l’incertitude entourant l’avenir à court et à long terme de la ligue, il y a une chose qui semble être une constante fiable: le plafond salarial sans cesse croissant.

Tom Pelissero de NFL Network a rapporté vendredi que la NFL et la NFLPA prévoyaient un plafond salarial d’environ 200 millions de dollars par équipe en 2020. Cela représenterait un bon bond par rapport au plafond de 188,2 millions de dollars en 2019, serait la septième année consécutive que le plafond a augmenté, et pourrait encore grandir si la ligue et le syndicat des joueurs s’entendent sur un 17e match de saison régulière.

Les Cowboys ne vont pas perdre Dak Prescott; Amari Cooper est un plus grand point d’interrogation

Parlant d’impasse dans les négociations en cours, la partie de poulet entre Prescott et le front office de Dallas a montré peu de signes de fin cette semaine. Mais une chose a été confirmée samedi matin: il n’y a vraiment aucun moyen que le signaleur de 26 ans soit dans un autre uniforme en 2020. Selon Ian Rapoport de NFL.com, les Cowboys utiliseront l’étiquette de franchise exclusive sur Prescott si un accord à long terme ne peut être conclu d’ici le 12 mars.

Cela garderait Prescott à Dallas pendant au moins une saison de plus, mais cela apporterait également une incertitude potentielle aux négociations en cours avec le pass-catcher Amari Cooper. L’équipe aimerait apparemment signer un accord à long terme avec Cooper, mais sans l’effet de levier créé par la franchise pour Dallas, l’attrapeur de laissez-passer de 25 ans aurait beaucoup plus de pouvoir pour extraire des garanties à long terme. De plus, si l’ABC actuellement proposée est ratifiée avant le début de l’agence libre, les Cowboys perdraient la possibilité d’utiliser à la fois l’étiquette de franchise et l’étiquette de transition, ce qui éroderait davantage leur position de négociation avec Cooper. L’avenir du récepteur d’élite ― et, en corollaire, l’attaque de Dallas à indice d’octane élevé de 2019 – reste en évolution. En attendant, je m’attends à ce que le département de dépistage des Cowboys fasse sa diligence raisonnable cette semaine sur ce qui pourrait être la classe de repêchage le plus large en une décennie.