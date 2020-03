Au revoir, Amadeo: les cinq meilleurs archers argentins de l’histoire

5. Antonio Roma

‘Tarzán’, ‘La Chancha Voladora’ ou simplement ‘El Tano’, c’est ainsi qu’ils ont dit à ce gardien qu’il a occupé le but de Boca pendant 12 ans entre 1960 et 1972. Il a été champion 6 fois avec Xeneize et a défendu l’équipe argentine en deux Coupes du monde, en plus de remporter une Copa América. Son arrêt le plus connu sera toujours le célèbre coup de pied de réparation de Delem dans une rivière – Boca en 1962.

4. Nery Pumpido

Il n’a pas sauvé pendant les tours de qualification, mais Pumpido était le gardien de but de l’équipe argentine championne du monde au Mexique en 1986. Il était également en Italie en 1990, mais une blessure prématurée l’a sorti de la Coupe et a donné à Goyco la chance de briller.

Au niveau du club, il a été champion d’Amérique et du monde avec River et a également défendu les couleurs de Unión, Vélez et Betis.

3. Hugo Orlando Gatti

Le Mad Gatti était sans aucun doute un révolutionnaire de l’arc. Lorsque le poste de gardien de but a été réservé aux trois clubs, il a été encouragé à aller au-delà de la zone dans un style incomparable. Il a commencé à Atlanta, a traversé la rivière, la gymnastique et l’Union et a brillé pendant 13 ans à Boca, une équipe avec laquelle il a remporté deux Copa Libertadores et une Coupe Intercontinentale. De plus, il était le gardien argentin en Angleterre 1966.

2. Ubaldo Matildo Fillol

Ses arrêts ont valu à l’équipe argentine sa première Coupe du monde en 1978, mais El Pato était bien plus que cela. Formé à Quilmes, Flamengo, River, Racing, Atlético de Madrid, Argentinos Juniors et Vélez l’ont également apprécié. Il est le deuxième gardien de but avec le plus de matchs joués pour l’équipe nationale.

1. Amadeo Carrizo

L’IFFHS l’a distingué comme le meilleur gardien de but du 20e siècle et nous l’avons choisi comme le meilleur Argentin de l’histoire. Révolutionnaire dans l’arc, il fut l’un des premiers à donner au métier un jeu technique. Il a défendu River pendant 23 ans au cours desquels il a remporté 8 titres locaux et a pris sa retraite à Millonarios de Colombia. Dans l’équipe argentine, il a joué 20 matchs.