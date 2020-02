Aubrey Huff n’a aucune idée de ce que signifie réellement le premier amendement

Les Giants de San Francisco organiseront une réunion de leur équipe du Championnat des World Series 2010 en août, sans Aubrey Huff. Huff, qui a joué un grand rôle dans la victoire du championnat, a été unanimement exclu de la liste d’invitation en raison des commentaires sectaires et misogynes qu’il a faits sur les réseaux sociaux.

Déclarés pour la première fois par The Athletic, les Giants ont confirmé que Huff ne serait pas invité aux retrouvailles de l’équipe, affirmant: “Aubrey a fait plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux qui sont inacceptables et vont à l’encontre des valeurs de notre organisation.”

Pour référence, il y a eu le temps où Huff a tweeté à propos de l’enlèvement de femmes iraniennes et le moment où il semblait plaider pour un soulèvement violent dans le cas où Donald Trump ne gagnerait pas les élections de 2020. Huff a également critiqué la première entraîneure des Giants, Alyssa Nakken, en disant: «Je ne crois pas qu’une femme devrait être dans les sports professionnels masculins… Il y a tellement plus de gens, en particulier des hommes, qui s’efforcent de mériter cet endroit plus qu’elle ne le fait. . “

Ce n’est pas une énorme surprise que le club, lorsqu’il célèbre l’un de ses moments les plus brillants de l’histoire de la franchise, ne veuille pas un gars comme ça.

Huff, qui a d’abord dit qu’il était «très franchement, choqué. Déçu “à propos de la décision a publié une plus longue déclaration sur Twitter lundi soir, alléguant que les géants attaquaient en fait ses droits au premier amendement, le persécutaient pour ses convictions politiques et, par association, ne faisaient rien de moins que de déchirer le tissu de notre processus démocratique.

“Nous vivons dans un pays qui est attaqué”, a écrit Huff, un partisan de Trump, dans sa déclaration. «La société essaie désespérément de retirer notre 1er amendement, notre liberté d’expression et notre liberté d’association politique… Bien que je suis déçu que les géants soient si opposés au président Trump et à nos droits constitutionnels qu’ils ne m’inviteraient pas à mon équipe. retrouvailles, cela me montre plus que jamais que nous devons défendre nos droits de 1er amendement. Sinon, l’Amérique que nous connaissons et aimons est déjà morte. »

Pour être clair, les Giants ont répété via l’Athletic que l’exclusion de Huff de l’événement était basée uniquement sur son vil comportement sur les réseaux sociaux et n’avait rien à voir avec ses convictions politiques.

Ce qui ressort également clairement de la déclaration de Huff, en plus de se présenter ici comme la victime, c’est qu’il n’a aucune idée de ce que le premier amendement promet réellement. Dans un souci de clarté, l’amendement dit: «Le Congrès ne fera aucune loi concernant l’établissement d’une religion ou interdisant son libre exercice; ou de restreindre la liberté d’expression ou de la presse; ou le droit du peuple à se réunir pacifiquement et à demander au gouvernement de réparer les griefs. »

C’est juste là dans le premier mot. Congrès.

Le premier amendement dit que le gouvernement ne peut pas promulguer de loi restreignant la liberté d’expression. Cela ne signifie pas que les gens qui disent des choses stupides, blessantes et grossières sur Twitter ne subiront pas de conséquences personnelles. Huff est en mesure de dire ce qu’il veut depuis un certain temps maintenant, un droit qu’il exerce tout le temps. Le gouvernement n’est jamais intervenu et l’a privé de sa capacité à être horrible en ligne, et jusqu’à présent, il n’a pas non plus de plateforme comme Twitter. Tout ce dont souffre Huff, ce sont les conséquences de ses propres actions. Se faire entendre sur les réseaux sociaux et disposer d’une grande plateforme signifie également qu’il y aura beaucoup de gens qui ne seront pas d’accord avec vos opinions, surtout lorsque ces opinions sont très désobligeantes envers les femmes.

Il est risible que l’exclusion d’un événement privé par son ancien employeur équivaut à une violation des droits constitutionnels de Huff. Ces droits garantissent une multitude de libertés dont Huff jouit facilement. Huff semble penser que ses convictions politiques sont la raison pour laquelle il n’est pas invité à la célébration, alors que la vérité est franchement beaucoup plus simple, mais probablement plus difficile à avaler pour lui. Ce n’est pas sa politique que ses anciens coéquipiers ne peuvent pas supporter, c’est lui.

