“Aucun homme n’a autant fait pour le basketball féminin que Kobe Bryant”

La mort de Kobe Bryant Cela a également provoqué un choc dans le basketball féminin. Légende de Los Angeles Lakers est mort dans un accident d’hélicoptère dans lequel sa fille Gianna María a également perdu la vie, qu’à 13 ans, c’était l’une des grandes promesses du pays dans la catégorie féminine et que Kobe gardait à la recherche de réaliser un rêve brisé dimanche dernier en Californie.

Amaya Valdemoro, L’ambassadeur de Betfair et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Espagne, a voulu souligner l’excellent travail que Bryant accomplissait dans le cadre du programme d’école de formation connu sous le nom de Mamba Academy. “Aucun homme n’avait fait autant pour le basket féminin que Kobe Bryant”, assure.

Valdemoro regrette la perte de Kobe, une figure appelée pour être la clé pour les femmes dans le basket-ball. “Nous ne saurons jamais jusqu’où Kobe aurait pu emmener le basketball féminin, Je n’ai pas pu dormir quand j’ai appris la nouvelle. » Kobe était le père de quatre filles, dont l’une, Gianna, malheureusement décédée dans cet accident d’hélicoptère et joueuse de basket-ball précisément à la Mamba Academy. “Cette année, il a été dit que Los Angeles Sparks, les Lakers du basket-ball féminin, faisaient déjà des séances d’entraînement privées avec Kobe”, explique Valdemoro.

En plus de l’impulsion au basket féminin, Amaya hésite à placer Kobe Bryant à la hauteur du plus grand. “La définition exacte est génie: talent et passionné de basket-ball. Icône, et pas seulement le basket-ball, mais tout. Une référence La preuve en est que tout le monde est choqué de connaître sa mort. »

Gianna et la Mamba Academy

La Mamba Academy était le grand projet de Kobe Bryant après le basket Dans ce document, il voulait donner de l’importance aux filles dans la formation, comme ce fut le cas de Gianna, la deuxième de ses filles, qu’un brillant joueur de l’équipe de Los Angeles Lady Mamba, du programme d’école de formation promu par Bryant, le Mamba Académie

La petite fille, décédée dans l’accident qui a mis fin à la vie de Kobe, il avait gagné le surnom de «Mambacita‘en l’honneur de sa qualité et de la comparaison avec son père, surnommé The Black Mamba, et a suscité un intérêt particulier de la part de Kobe dans les équipes féminines de basket-ball de son académie, qui continuera désormais à essayer de continuer avec L’héritage de la légende.