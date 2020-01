aucun joueur n’a parlé à la presse

Le Barça oublie les «valeureux» dont ils ont si souvent triché. Les joueurs de l’équipe de culé ont donné à la presse un rassemblement dans la zone mixte de Mestalla et ils se sont tous dirigés vers le bus sans un mot avec les journalistes après la dure défaite contre Valence.

Uniquement Quique Setién et Sergio Busquets, tous deux contraints par la Ligue de ne pas être condamnés à une amende, sont ceux qui ont pris la parole. Le premier était dans une conférence de presse plus courte qu’une revue de VAR et le second dans les microphones de la Ligue dans une série de questions convenues sur le jeu.

Ni Piqué ni Messi ni personne ne voulaient montrer leur visage après l’image horrible donnée par l’équipe du Barça à Valence. Peut-être qu’ils n’avaient pas envie de parler ou peut-être qu’ils n’avaient pas de discours articulé pour défendre les méthodes de leur nouvel entraîneur après le départ d’Ernesto Valverde.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs des Culés prennent position après une défaite à la presse, mais cela revêtait une importance particulière pour ce qu’il représente. Les fans du Barça se sont retrouvés à vouloir connaître les sentiments des protagonistes après un démarrage du projet loin d’être attendu.

Personne ne parle du Barça en zone mixte après la défaite contre Valence. DE NOUVEAU. @elchiringuitotv

– Jose Alvarez Haya (@ 10JoseAlvarez) 25 janvier 2020