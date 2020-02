Audie Attar, gestionnaire, Conor McGregor est plus heureux à 170 livres au milieu d’un possible retour léger

Audie Attar dit que Conor McGregor est plus heureux à 170 livres, mais a refusé d’exclure un retour léger.

Le Notorious One a concouru dans la division des poids mi-moyens alors qu’il a remporté une victoire au premier tour contre Donald ‘Cowboy’ Cerrone à l’UFC 246 le mois dernier.

. – .

McGregor a dominé Cerrone dans l’octogone le mois dernier

Et son manager, Attar, pense qu’il serait «malsain» de réduire sa légèreté.

Il a déclaré à MMA Fighting: «Je considère tous mes clients comme des êtres humains et je l’ai vu à 145 livres, 155 livres et 170 livres dans les arts martiaux mixtes et il semble juste être beaucoup plus heureux à 170 livres.

“Ce n’est pas aussi pénible pour le corps que pour la réduction de poids. Cela ne signifie pas qu’il ne pourrait pas faire 155 livres. Je pense juste que 145 lb est malsain.

«Revenir à cette catégorie de poids serait tout simplement malsain.

“Mais 155lbs est faisable et quelque chose que je sais qu’il tient à refaire pour que ce ne soit pas hors de portée.

. – .

Le président de l’UFC, Dana White, souhaite que McGregor affronte le vainqueur du combat Khabib vs Ferguson

“Mais vous ne pouvez pas nier à quel point il était confortable à 170 livres. C’était son cadre normal. Donc, sans avoir à soumettre votre corps à une réduction de poids rigoureuse, il y a quelque chose à dire à ce sujet. “

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré publiquement qu’il souhaitait que McGregor affronte le vainqueur du combat Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson le 18 avril.

McGregor devrait être allégé si cela devait arriver.

White a salué la forme de l’Irlandais après sa domination sur Cerrone.

. – .

Khabib a battu McGregor via une soumission en octobre 2018

Il a déclaré au Jim Rome Show: «Il avait l’air incroyable dans ce combat.

“Et pour les gens qui disent que Cowboy est abattu, Cowboy est le suivant – Cowboy est l’un des meilleurs et l’un des plus méchants à l’avoir jamais fait et il s’est présenté pour gagner cette nuit-là et Conor McGregor l’a traversé comme un train de marchandises.”

«McGregor est plus beau qu’il ne l’a jamais été. Sa tête est au bon endroit. Mentalement, physiquement et émotionnellement, il est prêt à rouler et je ne peux pas attendre son prochain combat. “

.