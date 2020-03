“Aujourd’hui, Cristiano est le meilleur, mais il ne faut pas oublier Messi”

Pelé accordé une interview à une chaîne YouTube où a déclaré que Cristiano Ronaldo était le meilleur footballeur du monde, bien qu’il ait également souligné Leo Messi.

“Aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est le meilleur, car il est le plus stable. C’est comme ça depuis 10 ans. Bien que Messi ne doive pas être oublié“Dit O Rei sur la chaîne Pilhado. De cette façon, le Brésilien opte pour le footballeur portugais qui a joué pour le Real Madrid et est actuellement dans les rangs de la Juventus.

Pourtant, dans l’interview, il assure qu’il n’est pas facile de choisir Cristiano Ronaldo comme le meilleur, car tout parmi les meilleurs est “très équilibré”. Pelé assure également qu’en Europe “il y a de bons joueurs” qui dominent le football mondial.

D’un autre côté, Pelé a également tiré l’humour pour se proclamer le plus grand de tous les temps. Pelé était meilleur que tous. Il n’y en a qu’un », a-t-il dit entre les rires. “Si vous devez être honnête et dire la vérité, eh bien, je vous dis la vérité: mon père et ma mère ont fermé l’usine. Pelé, il n’y en aura qu’un et il n’y en aura jamais un comme ça “, a-t-il ajouté.