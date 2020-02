Au milieu de la semaine de Barçagate et Bartomeu et son conseil d’administration plus que jamais interrogés, Leo Messi Il a accordé une interview à Mundo Deportivo dans laquelle il a montré son étrangeté pour tout ce qui s’est passé avec le club du Barça et les réseaux sociaux et, en plus, a envoyé un avis aux dirigeants et aux fans de Culé: «Aujourd’hui, il ne nous suffit pas de gagner la Ligue des champions «.

Barçagate et sa réaction

«La vérité m’a un peu prise parce que je n’étais pas là et que je voyageais. À mon arrivée, j’ai appris un peu tout. Le président nous a dit la même chose qu’il a rendue publique, comme il l’a dit lors de la conférence de presse. Quelle était la situation, ce qui s’était passé et je ne peux pas en dire plus. Tout comme ils savent tout ce qu’il a dit, il nous a dit les capitaines en privé. La vérité est que je vois étrange que quelque chose comme ça arrive. Mais ils ont également dit qu’il y aurait des preuves. Nous devrons attendre pour voir si c’est vrai ou non. Nous ne pouvons pas dire grand-chose et attendre de voir ce qui se passe avec tout cela. Je pensais vraiment que c’était un problème étrange », a-t-il déclaré.

La controverse avec Abidal

«Je ne sais pas ce qui lui est arrivé pour dire ça, mais je pense que J’ai répondu parce que je me sentais attaqué. Je sentais que j’attaquais les joueurs. Et trop de choses sont dites sur les costumes, car il gère tout, qui met et supprime les entraîneurs, amène les joueurs et surtout de moi. Comme si j’avais beaucoup de pouvoir et que je prenais des décisions. Et ça me dérangeait de me faire dire par un membre du club, un secrétaire technique … C’est pourquoi je suis sorti pour clarifier les choses, je savais que je ne pouvais pas laisser le directeur sportif m’attaquer de cette façon.

Votre clause pour quitter

«Je ne pense pas à quitter le Barça. Si le club le souhaite, il n’y a aucun problème à suivre. En fait, j’ai toujours eu la décision non seulement à cause de cette clause. À plusieurs reprises, j’ai pu quitter le club, il y avait beaucoup de clubs intéressés Ils étaient prêts à payer jusqu’à la clause, mais à aucun moment je n’ai pensé à partir et maintenant ni l’un ni l’autre. Je le répète encore. Si le club le veut, pas de problème .. »

Les champions

«La malédiction du Barça en Champions:« Si nous voulons la Ligue des Champions, nous devons grandir, et bien plus. Aujourd’hui ne nous suffit pas comme nous le sommes. Nous devons être plus réguliers dans le jeu, saisir toutes ces nouvelles choses que nous mettons en pratique dès que possible, être plus fiables, ne pas commettre d’erreurs stupides que nous commettons et commettons tout au long de l’année, ne pas commettre ce qui nous est arrivé à Rome ou Liverpool, où nous quittons le jeu et il semble que nous nous déconnections et que ce qui nous arrive arrive… ».

Sa relation avec Griezmann

«Nous avons une bonne relation, comme avec tous les partenaires. En dehors du terrain, nous l’avons aussi. Évidemment, c’était normal que ça allait nous coûter au début, se connaître, les mouvements… Ça n’arrive pas parce qu’on s’entend mal, mais à cause des situations de jeu, des jeux et on s’entend très bien ».

Le retour de Neymar

«Ça me dérangeait aussi à l’époque, nous avons essayé de le convaincre de ne pas le faire. Mais au final, nous voulons tous gagner et avoir le meilleur. Il a hâte de revenir, il a toujours été désolé ».

La suppression de Valverde

«Je l’ai mal vécu, car une grande personne quittait un grand entraîneur. Plusieurs fois je l’ai dit. Ils nous ont marqué des matchs ponctuels dans lesquels nous étions plus responsables que lui. Mais au final, le plus simple est de jeter l’entraîneur pour changer tous les joueurs et les entraîneurs savent déjà que c’est comme ça ».

Setien

«C’est très proche, très bavard, Il vit très au courant de tous les détails, il aime le football et en parle continuellement. Il est normal qu’il y ait des sifflets après quelques résultats et celui de Valverde, les gens deviennent nerveux et croient que jouer enlèvera cela et nous marquera ».

La marche de Cristiano del Madrid

«Il a perdu beaucoup de buts. C’était une chose évidente qui allait arriver. Non seulement l’objectif, Cristiano Ronaldo vous donne également beaucoup d’autres choses. Je l’avais déjà dit, cela semble normal. Un joueur qui marque 50 buts par saison que vous n’avez plus, que vous le vouliez ou non. Madrid a de grands joueurs, mais Cristiano marque 50 buts par saison ».