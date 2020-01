Australian Open 2020, en direct

(6-3); (2-5) 30-0 point pour Nadal.

(6-3); (2-5) 15-0 Ace de Nadal!

(6-3), 2-5 Jeu pour Kyrgios. L’Espagnol servira à rester dans la manche.

(6-3), (2-4) 15-40 Comment l’Australien s’en sort-il!

(6-3), (2-4) 15-30 Double faute de Kyrgios.

(6-3), (2-4) 0-30 Un autre point pour l’Australien.

(6-3), (2-4) 0-15 Quel point l’Australien a pris. À l’envers et laissez-le sur la ligne.

(6-3), 2-4 JEU BLANC POUR NADAL. Il n’y a qu’une seule rupture d’avantage pour l’Australien. Il serait important de serrer maintenant avec le reste.

(6-3), (1-4) 40-0 Nouvelle erreur Kyrgios, qui la renvoie dans la salle.

(6-3), (1-4) 30-0 As de Nadal!

(6-3); (1-4) 15-0 Erreur Kyrgios.

(6-3), 1-4 KYRGIOS CONFIRME LA PAUSE AVEC UN JEU BLANC. Il est très important que Nadal améliore ensuite les sentiments avec son service et montre que le manga n’est pas encore décidé. L’Australien est désormais très inspiré et confiant.

(6-3), (1-3) (0-40) Long échappe à Nadal.

(6-3), (1-3) 0-30 Deux as consécutifs de Kyrgios. Très sûr maintenant l’Australien.

(6-3); 1-3 PAUSE POUR KYRGIOS! Kyrgios est parallèle à la droite. L’Australien le célèbre avec un grand saut.

(6-3); (1-2) 30-40 Kyrgios casse la balle!

(6-3); (1-2) 30-30 Nadal a travaillé très dur pour éviter d’accorder les premières balles de rupture. Il a déplacé son rival d’un côté à l’autre et a provoqué l’erreur de l’Australien.

(6-3); (1-2) 15-30 Nadal erreur droite.

(6-3); (1-2) 0-15 Nadal s’échappe très peu.

(6-3); 1-2 Kyrgios maintient l’initiative avec son service dans ce deuxième manga du 8es de finale de l’Open d’Australie.

(6-3); (1-1), 15-40 Nadal Tip. Il a couru, s’est retourné pour entrer et a mis le droit de gagner.

(6-3); (1-1), 0-40 As de Kyrgios.

(6-3); (1-1), 0-15 Kyrgios décolle et net.

(6-3); 1-1 JEU POUR NADAL. L’espagnol au service est toujours très solide.

(6-3); (0-1), 40-15 Rafa au service, filet et volée.

(6-3); (0-1), 30-15 Nadal Ace.

(6-3); (0-1), 15-15 Nadal échappe d’un coup au coup. L’œil du faucon australien lui a demandé et lui a donné raison.

(6-3); (0-1), 15-0 Nadal remporte le crossback.

(6-3); 0-1 KYRGIOS SACA TRANSMETTRE VOTRE SERVICE. L’Australien parvient à prendre l’initiative dans ce set après avoir levé trois balles cassantes.

(6-3) 40-Ad. Profitez de Kyrgios avec un à gauche.

(6-3) 40-40 Le revers de Kyrgios s’écrase sur le net. Quatrième diable d’un match dans lequel Kyrgios prend plus de 210 km / h.

(6-3) 40-Ad Le réseau! Quel dommage! Il cherchait le vainqueur de passage Nadal, mais le ballon a frappé le filet et a été repoussé dans la salle de double.

(6-3) 40-40 LE JEU N’A PAS DE PROPRIÉTAIRE! Long échange de coups que prend l’Espagnol.

(6-3) 40-Ad. Avantage maintenant pour l’Australien. Nadal avait tort.

(6-3) 40-40 Kyrgios sauve la troisième balle dans le filet.

(6-3), Ad-40 Une autre occasion pour Nadal de réaliser la pause. Il a d’abord ouvert la piste avec un dos croisé puis s’est placé pour lui donner un droit et mettre le parallèle gagnant.

(6-3), 40-40 sauvent le deuxième Kyrgios! Bon point de l’Australien. Il a attaqué par la droite et a provoqué l’erreur de Nadal, qui court depuis longtemps le ballon.

(6-3); 40-30 Enregistrez le premier avec un as.

(6-3); 40-15 Il l’envoie dans la salle Kyrgios. DEUX BOULES DE RUPTURE POUR NADAL!

(6-3); 30-15 Le grand revers de Nadal! à la ligne

(6-3); 15-0 Double faute de Kyrgios.

(6-3); Tout est prêt pour que le deuxième set commence. Cette fois, ce sera Kyrgios, qui ouvre la manche avec son service.

NADAL EST POINTE LE PREMIER SET (6-3). Espagnol très solide dans ce premier set des huitièmes de finale de l’Open d’Australie contre Nick Kyrgios. Nadal a à peine abandonné cinq points avec son service tout au long du manga – deux d’entre eux après deux doubles fautes. En seulement 37 minutes, il a mis la première manche dans sa poche, sans accorder une seule pause.

(5-3) 40-0 Kyrgios le traverse trop. TROIS BOULES DE JEU POUR NADAL.

(5-3) 30-0 Bon service de Nadal, qui provoque l’erreur sur le reste de Kyrgios.

(5-3) 15-0 Ace de Nadal!

5-3 Kyrgios s’accroche à la manche. L’Espagnol va maintenant servir à clore le set.

(5-2) 30-40 Kyrgios bon service.

(5-2) 30-30 Nadal reste le reste de son côté.

(5-2) 15-15 Bon parallèle droit de l’Australien.

(5-2) 15-0 Erreur Kyrgios.

5-2 JEU BLANC POUR NADAL! Les Espagnols vont maintenant soustraire pour clôturer le premier tour de ces 8es de finale de l’Open d’Australie devant Kyrgios.

(4-2) 15-0 Resort à gauche Nadal, Kygios fait du jogging et revient pour revenir, mais traverse trop et rebondit dans la salle de double.

4-2 Kyrgios clôt son jeu avec un autre as.

(4-1) 15-40 As de Kyrgios! à 212 km / h, l’Australien est sorti.

(4-1) 15-30 Nadal a l’inverse de son côté.

(4-1) 15-15 Échouer le reste Nadal.

(4-1) 15-0 Bon contre-centre de Nadal, que Kyrgios ne peut pas retourner.

4-1 CONFIRMEZ LE BREAK NADAL!

(3-1) 40-30 Long repos de Kyrgios.

(3-1) 30-30 Nadal s’échappe à droite. Match égalé.

(3-1) 15-0 Le grand revers croisé de Nadal! Kyrgios a demandé mais l’oeil de faucon montre que la balle n’est pas bonne, très bonne. Dans toute la ligne.

3-1 PAUSE POUR NADAL! A l’envers australien depuis longtemps. Le numéro un en profite.

(2-1) Défaut inversé Ad-40 Kyrgios. Une autre balle de rupture pour les Espagnols !!!

(2-1) 40-40 Great Kyrgios service, que Rafa ne peut pas retourner avec succès.

(2-1) Occasion de pause Ad-40 pour Nadal!

(2-1) 40-40 Nouvelle erreur Kyrgios.

(2-1) 40-Ad. Évitez la balle de rupture avec un as.

(2-1) 40-40 Kyrgios a tort avec la gauche et le ballon est laissé de son côté.

(2-1) 15-40 L’Australien utilise de grands services pour prendre l’initiative.

(2-1) 15-15 Le grand parallèle de Nadal à droite! Kyrgios s’approchait du filet pour attaquer et trouva le coup gagnant de Manacor.

(2-1) 0-15 As pour Kyrgios.

2-1 JEU BLANC POUR NADAL. Grand jeu d’espagnol. Il améliore les sensations.

(1-1) 40-0 Point sur le filet pour Nadal! Volée de revers.

(1-1) 30-0 Maintenant, la droite de Nadal a fonctionné. Bonne conduite de l’espagnol.

(1-1) 15-0 Bon service de Rafa, qui ne revient pas bien Kyrgios!

1-1 Kyrgios Il ouvre également avec son service.

(1-0), 15-40. Il a attaqué avec Nadal à droite mais c’était très dévié.

(1-0), 15-30. Premier point au reste pour Nadal. Il l’a dépassé avec l’Australien sur le net.

(1-0), 0-30 Bon service de Kyrgios.

(1-0), 0-15 erreur Nadal.

JEU 1-0 POUR NADAL. Malgré deux doubles fautes, Nadal effectue son service sans accorder d’option de pause.

(Ad-40). Bon Rafa maintenant, en évitant les options de casse. Sortez et résolvez avec le coup suivant.

(40-40) Encore un double manque de Nadal!

(40-30) Double faute de Nadal. Il a trop risqué avec le deuxième service.

(40-15) L’as de Rafa!

(30-15) Nouvelle erreur australienne. Canne Kyrgios.

(15-15) Kyrgios échoue maintenant, avec un coup qui ne rebondit pas à l’intérieur de la piste, longtemps.

(0-15) Premier coup sûr pour Kyrgios qui marque le premier point du match. L’Australien l’a franchi.

COMMENCEZ LE NADAL – KYRGIOS DE L’OUVERTURE D’AUSTRALIE !!!!! Au service, Nadal.

09:13 Tout est prêt pour commencer le jeu entre Rafa Nadal et Nick Kyrgios. Le numéro un mondial cherche le billet pour les quarts de finale de la Open d’Australie, un match que nous vivrons point à point dans OKDIARIO.

09:10 Les joueurs sont déjà sur la bonne voie. L’échauffement commencera entre Rafa Nadal et Nick Kyrgios. L’Australien porte toujours la chemise de Kobe Bryant.

09:06 Ni Rafa Nadal et Nick Kyrgios ils sont inconscients des nouvelles qui ont laissé le monde du sport gelé hier avec la mort dans un accident d’hélicoptère de Kobe Bryant. Kyrgios, un fan de basket-ball, est sur la piste avec un maillot des Lakers et son nom. Nadal a également évoqué la triste nouvelle des réseaux sociaux. «Je me suis réveillé ce matin avec l’horrible nouvelle de la mort tragique de l’un des meilleurs athlètes du monde. Kobe Bryant, sa fille Gianna et d’autres passagers. Mes condoléances à sa femme et à leurs familles. Je suis sous le choc », a déclaré Nadal sur Twitter.

09:04. Dans quelques minutes Rafa Nadal va mesurer Nick Kyrgios dans cet Open d’Australie. On se souvient que le numéro un est avant sa première occasion d’atteindre les 20 Grands Chelems de Roger Federer.

08:58 Le gagnant de cette Nadal – Kyrgios il affrontera Dominic Thiem en quart de finale.

08:55 Nous approchons du moment où ils sont cités Rafa Nadal et Nick Kyrgios à la Rod Laver Arena!

08:52. Rafa Nadal chercher le billet pour les quarts de finale de l’Open d’Australie, une manche dans laquelle il est déjà Garbiñe Muguruza. L’Hispano-Vénézuélien a remporté Bertens, le neuvième favori, avec un double 6-3.

08:49. Maintenant, en quelques minutes, Rafa Nadal et Nick Kyrgios Ils se rencontreront au Melbourne Rod Laver Arena pour jouer les huitièmes de finale de l’Open d’Australie.

08:47. La victoire contre Karen Khachanov, au troisième tour, a beaucoup plus souffert. L’Australien a marqué les deux premières manches et a obtenu une balle de match dans le troisième set, mais il l’a gaspillée et cela lui a presque coûté. Le Russe a mené le duel au cinquième set et a également eu une balle de match, mais il était Kyrgios qui a fini par résoudre le bris d’égalité du cinquième set dans un duel qui a duré près de quatre heures et demie.

08:46. Au deuxième tour, Kyrgios Il a rencontré Guilles Simon, dans un match dans lequel il a donné une manche et qui a été résolu avec un résultat de (6-2, 6-4, 4-6 et 7-5) en près de trois heures de jeu.

08:44 Maintenant, nous passons en revue le chemin de Kyrgios à l’Open d’Australie. L’Australien a eu besoin de plus de temps sur la piste pour sceller son ticket 8es de finale de l’Open d’Australie. Il a fait ses débuts au premier tour contre l’Italien Lorenzo Sonego, dont il s’est débarrassé en trois sets (6-2, 6-6 et 7-6).

08:42. Avant de revoir le chemin de Kyrgios à Melbourne, il y avait juste une surprise à l’Open d’Australie. Daniil Medvedev est tombé, quatrième tête de série de ce premier Grand Chelem de l’année. Le Russe a cédé en cinq sets avant Stanislas Wawrinka. Le Suisse, rappelez-vous, a déjà un titre en Australie, remporté en 2014 contre Rafa Nadal.

08:39 Au troisième tour, contre Carreño (6-1.6-2 et 6-4), Nadal Il était très solide avec le service – il a à peine abandonné dix points – et une grande précision dans ses tirs – seulement sept erreurs directes – à planter dans assommer sans renoncer à aucun ensemble en cours de route.

08:37 Au deuxième tour, pour Nadal Fede Delbonis l’attendait. L’Argentin a exigé davantage de l’Espagnol de l’autre côté de la piste, cependant, le numéro un a su imposer sa supériorité et a résolu à nouveau en trois sets (6-3, 7-6 (1) et 6-1). À la fin de celui-ci, Nadal a reconnu qu’il devrait s’améliorer et bientôt le mettre en pratique.

08:35 Nadal a fait ses débuts dans le Open d’Australie contre Dellien, un joueur qu’il n’avait jamais affronté auparavant. En un peu plus de deux heures, il a résolu le match en trois sets (6-2, 6-3 et 6-0).

08:32. Comme le temps vient de vivre direct ces 8es de finale de l’Open d’Australie, allons sur le chemin de Rafa Nadal et de Nick Kyrgios à Melbourne.

08:27 Il faut un peu plus d’une demi-heure pour Rafa Nadal et Nick Kyrgios apparaître dans la Rod Laver Arena pour contester la 8es de finale de l’Open d’Australie.

08:18 Mais s’il y a un esprit privilégié dans le circuit du tennis, c’est le numéro un, capable de s’abstraire de tout et de se concentrer uniquement sur le jeu. En outre, Nadal Ça va de moins en plus à Melbourne. Il s’est beaucoup amélioré contre Carreño, au tour précédent et avant Kyrgios Il faut monter un peu plus le niveau pour ne pas être surpris par un adversaire qui va tenter de compliquer les choses et qui peut aussi compter sur le soutien des tribunes, en jouant à domicile. Depuis 1976, l’Australie n’a plus de champion local dans son tournoi. Bien sûr, Nadal a des adeptes inconditionnels partout sur la planète et il se sent sûrement aussi enveloppé dans la Rod Laver Arena.

08:14. Kyrgios Non seulement il est potentiellement dangereux à cause de son tennis – il a un excellent service, il se déplace rapidement sur le terrain et grandit contre les rivaux les plus compliqués – mais il peut même déchaîner le rival avec ses tours. Il aime beaucoup la controverse, les gestes, les coups inhabituels dans le circuit professionnel et accumule de nombreuses sanctions dans son dossier pour son mauvais comportement. Il a une fixation spéciale avec Nadal. Sans aller plus loin, au deuxième tour, en pleine partie, l’Australien a commencé à imiter le service des Espagnols. Elle n’est généralement pas constante pendant les matchs.

08:10 S’il y a un rival qui peut être particulièrement dangereux pour Rafa Nadal c’est ça Nick Kyrgios. L’Australien, numéro 26 de l’ATP, a éliminé Nadal à Wimbledon 2014 pour la première fois sur une piste. Il l’a également battu deux fois en surface rapide, le dernier à Acapulco 2019, apportant des tables face à face particulières. Cependant, Nadal était responsable d’avoir fait pencher la balance en sa faveur à Wimbledon, l’été dernier, dans un match qui a été résolu au quatrième tour.

08:05. Ce Nadal – Kyrgios des huitièmes de finale Open d’Australie 2020 il s’agit de la huitième confrontation particulière entre les Espagnols et les Australiens, avec quatre victoires pour Manacor et trois pour Canberra.

08:00 Bonjour! Nous commençons le direct du match entre Rafa Nadal et Nick Kyrgios, correspondant à 8es de finale de l’Open d’Australie 2020. Le duel est prévu à 19h00 à Melbourne -le 09h00, selon l’horaire péninsulaire espagnol-. Donc, en seulement une heure, nous aurons les deux joueurs sur la Rod Laver Arena, sans délai puisque leur match ouvre la session de nuit à Melbourne Park.

A partir de maintenant nous vivrons en direct et en ligne le précédent Rafa Nadal – Nick Kyrgios, dans lequel le numéro un mondial cherchera le ticket pour les quarts de finale du premier Grand Chelem de l’année devant un joueur assez controversé et qui tentera d’agir en héros local, Nick Kyrgios, numéro 26 de l’ATP.

On se souvient que Rafa Nadal a à Melbourne son La première chance de Roger Federer d’atteindre 20 tournois du Grand Chelem. Travail compliqué, car la voie rapide de la Rod Laver Arena est précisément l’une des surfaces les plus compliquées pour le joueur de tennis Manacor. Cependant, Nadal a déjà mordu une fois le titre à Melbourne et a franchi quatre autres finales, démontrant une grande capacité à s’adapter à tous les types de surfaces. En seulement une heure, l’ATP numéro un a un excellent test décisif avant Kyrgios, un joueur de tennis capable d’offrir un très haut niveau et qui arrive très motivé à son rendez-vous avant Nadal