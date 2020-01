Australian Open Facts and Figures: avec un passage au zoo de Perth, le match le plus long, de nouvelles balles et plus encore

Le premier Grand Chelem de la saison 2020, l’Open d’Australie, approche à grands pas et nous vous mettons au courant des choses avec quelques faits et chiffres.

Les derniers à rejoindre la fête

Commençant comme les Championnats d’Australasie en 1905, ce fut la dernière grande équipe à rejoindre la soirée du Grand Chelem de tennis.

En 1927, il a été renommé Championnat d’Australie avant de passer à l’Open d’Australie en 1969 pour marquer le début de l’ère ouverte.

Pour mémoire, Wimbledon est le plus ancien Grand Chelem puisqu’il a eu lieu pour la première fois en 1877, suivi de l’US Open (1881) tandis que l’Open de France a été créé en 1891.

Un peu sur les lieux passés et présents

L’événement inaugural a été joué au Warehouseman’s Cricket Ground à Melbourne, mais diverses villes de l’Australasie ont organisé l’événement au cours des deux premières décennies.

Christchurch en Nouvelle-Zélande a eu un essai en 1906, Auchenflower à Brisbane l’a tenu en 1907 et 1915, le Double Bay Grounds de Sydney a été le lieu en 1908 et 1919 et même le zoo de Perth dans Zoological Gardens a eu un essai en 1909.

Le Kooyong Lawn Tennis Club de Melbourne est finalement devenu le siège permanent de l’Open d’Australie en 1972 avant de déménager à Melbourne Park (Flinders Park) en 1988.

Melbourne a accueilli le tournoi 55 fois, suivie de Sydney (17), Adélaïde (14), Brisbane (7), Perth (3), Christchurch (1) et Hastings (1).

En ce qui concerne la surface, l’herbe a été utilisée jusqu’en 1987 avant de passer aux durs en 1988.

Pour info: Mats Wilander est le seul joueur à avoir remporté le tournoi à la fois sur gazon (1983 et 1984) et en dur (1988).

En savoir plus sur Melbourne Park lui-même

Le site est situé dans le quartier des sports et divertissements de Melbourne et à deux pas d’un autre site sportif célèbre du Melbourne Cricket Ground (MCG).

Rod Laver Arena (14 820), Melbourne Arena (10 500) et Margaret Court Arena (7 500) sont les trois courts principaux et tous les trois ont des toits rétractables.

Melbourne Park a utilisé la surface en dur de couleur verte Rebound Ace de 1988 à 2007 avant de passer au Plexicushion bleu.

À propos des trophées

Le vainqueur en simple masculin reçoit la coupe Norman Brookes Challenge tandis que le vainqueur en simple féminin se voit décerner la coupe Daphne Akhurst Memorial.

Et voici comment a été créée la Norman Brookes Challenge Cup.

Un petit tableau d’honneur

L’australienne Rodney Heath a remporté le titre inaugural en 1905 tandis que sa compatriote Margaret Molesworth a été la première championne féminine en 1922.

L’Américain Fred Alexander (1908) a été le premier homme non australien à remporter le tournoi tandis que la Dorothy Round de Grande-Bretagne a eu cet honneur lors du tirage au sort féminin en 1935.

Quant à vos champions en titre, Novak Djokovic a remporté son septième titre en battant Rafael Nadal lors de la finale 2019 tandis que Naomi Osaka a remporté son premier titre de l’Open d’Australie en battant Petra Kvitova en finale l’an dernier.

Le duo français Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont associés pour remporter le double masculin et Samantha Stosur a donné à l’Australie une victoire à domicile en remportant le double féminin aux côtés de Zhang Shuai de Chine.

La tchèque Barbora Krejcikova et Rajeev Ram des États-Unis ont remporté l’épreuve de double mixte.

Vieux et jeunes gagnent tous

Martina Hingis est la plus jeune championne en simple puisqu’elle avait 16 ans et quatre mois lorsqu’elle a décroché le titre en 1997 tandis que le grand Ken Rosewall avait 18 ans et deux mois lorsqu’il a remporté le trophée du simple messieurs en 1953.

Cependant, la plus jeune joueuse à avoir décroché un titre est Mirjana Lucic, car la Croate avait 15 ans et 10 mois lorsqu’elle a fait équipe avec Hingis en 1998 pour remporter le double féminin.

Quant aux joueurs les plus âgés, Horace Rice avait 52 ans quand il a décroché le titre de double mixte en 1923. Ken Rosewall, cependant, était aussi le plus vieil homme à décrocher le titre de simple puisqu’il avait 37 ans et deux mois au moment de son 1972 triomphe et Thelma Coyne Long avait 35 ans et huit mois lorsqu’elle a gagné en 1954.

Quelques records

Novak Djokovic détient le record du plus grand nombre de titres de l’Open d’Australie (Open Era) puisqu’il a remporté son septième trophée en 2019 tandis que Margaret Court et Serena Williams ont chacune remporté sept titres féminins. La Cour compte cependant 11 titres au total.

Un nombre record de 796435 fans ont assisté au tournoi 2019 à Melbourne Park.

En ce qui concerne le match le plus long, cet honneur revient à Djokovic et Nadal alors que le duo l’a éliminé pendant cinq heures et 53 minutes lors de la finale de 2012 avec le Serbe gagnant 5–7, 6–4, 6–2, 6–7 (5 –7), 7–5.

Voilà, vous pouvez regarder le match complet sur YouTube.

Les gagnants gagneront un chèque de…

Un record du tournoi Un prix de 71 000 000 $ (environ 38,1 millions de livres sterling) sera distribué en 2020 après une augmentation de 13,6% par rapport à l’année précédente.

Cela met l’événement en ligne avec les 36,5 millions de livres sterling proposés à l’Open de France et 38 millions de livres sterling à Wimbledon tandis que l’US Open est toujours en tête avec 44,3 millions de livres sterling.

Les champions du simple masculin et féminin repartiront chacun avec un chèque de 4,12 millions de dollars australiens (environ 2,2 millions de livres sterling) tandis que ceux qui sortiront au premier tour du tableau principal rentreront avec 90 000 dollars australiens (environ 48000 livres sterling).

Les champions de double recevront 760 000 dollars australiens (environ 400 000 livres sterling) par paire.

A propos des balles et des ball boys et des ball girls

Environ 48000 balles sont utilisées pendant le tournoi avec Dunlop le fournisseur officiel après avoir signé un contrat de cinq ans à partir de 2019.

Cependant, tout le monde n’était pas content d’avoir changé pour Dunlop, l’Australien Bernard Tomic qualifiant les nouvelles balles de «terribles» tandis que son compatriote John Millman sentait «qu’elles sont un peu lourdes».

Rafael Nadal, qui a atteint la finale en 2019, a déclaré: “Je ne peux pas dire que c’est une mauvaise balle”.

Un fait intéressant que vous connaissiez ou non

L’Open d’Australie a eu lieu à deux reprises en 1977, les organisateurs ayant modifié le calendrier pour attirer plus de fans.

Le tournoi a eu lieu de décembre 1976 à janvier 1977, puis à nouveau du 19 au 31 décembre 1977, mais le second n’a pas réussi à attirer de grandes foules et ils sont revenus à la fin décembre, début janvier au début de janvier 1978/79.

