Australie: le test XI de tous les temps: Steve Waugh, Ricky Ponting et Adam Gilchrist en vedette

Compiler un XI de tous les temps n’est jamais la tâche la plus simple, en particulier pour un pays qui a une riche histoire de cricket comme l’Australie.

En tant que tel, nous avons demandé l’aide de nos adeptes des médias sociaux pour choisir un XI de tous les temps. Plus de 30 joueurs ont été pris en considération lorsque nous avons ouvert la salle des votes.

Voici l’Australian Test XI de tous les temps basé sur les choix de nos adeptes, ainsi que les choix considérés.

JOUEURS CONSIDÉRÉS

Ouvreurs: Matthew Hayden, Justin Langer, Michael Slater, Bill Lawry, Mark Taylor

Ordre moyen (3-6): Sir Don Bradman, Steve Smith, Ricky Ponting, Steve Waugh, Michael Clarke, Michael Hussey, Allan Border, Greg Chappell, Neil Harvey

Wicketkeepers: Adam Gilchrist, Ian Healy, Rodney Marsh, Brad Haddin

Spinners: Shane Warne, Nathan Lyon, Richie Benaud, Clarrie Grimmett, Hugh Trumble

Pacers: Glenn McGrath, Brett Lee, Mitchell Johnson, Dennis Lillee, Craig McDermott, Graham McKenzie, Jeff Thompson, Jason Gillespie, Ray Lindwall

FINAL XI

Matthew Hayden – Ouvre

Malgré ses débuts au Test en 1994, l’Australie ne verrait pas le meilleur de Matthew Hayden avant la tournée de l’Inde en 2001.

Un décompte impérieux de 549 dans la série de trois tests contre l’Inde s’est avéré être le catalyseur de l’ascension de Hayden comme l’un des meilleurs ouvreurs de l’histoire.

Au moment où il a pris sa retraite en 2009, Hayden avait accumulé près de 9 000 points avec une moyenne impressionnante de 50,73.

Une présence imposante au niveau du pli avec des épaules puissantes, le gaucher a amassé 30 tonnes d’essai au cours de sa carrière, dont 380 mémorables en une seule manche contre le Zimbabwe.

Seul l’Anglais Alastair Cook a marqué plus de tests que Hayden en première position.

David Warner – Ouvreur

Alors que Hayden a forgé un partenariat d’ouverture stellaire avec Justin Langer, c’est David Warner qui obtient le vote pour prendre la place dans le XI de tous les temps.

Premier Australien depuis plus d’un siècle à faire ses débuts internationaux sans jouer au cricket de première classe, la réputation initiale de Warner était celle d’un spécialiste du T20.

Cependant, le gaucher n’a pas perdu de temps pour s’établir comme l’un des meilleurs batteurs de tous les formats au monde. Remarquablement, son plus grand succès est venu dans l’arène de test, où il a accumulé 24 tonnes et 30 demi-siècles en seulement 145 manches.

Dans la foulée du décompte de Hayden, Warner semble destiné à dépasser son prédécesseur malgré la perte d’un an de cricket à la suspension.

Sir Don Bradman – Ordre moyen

Sans doute le plus grand batteur test de tous les temps, Sir Don Bradman n’a pas besoin d’être présenté.

Batteur qui a enregistré un record de 29 siècles en seulement 80 manches, Bradman a pris sa retraite avec une moyenne surréaliste de 99,94.

Trente-sept de ses 52 apparitions au test sont venues contre l’Angleterre, et l’Australie a perdu la série Ashes une seule fois au cours de sa carrière. Cette perte est survenue dans la tristement célèbre série “Bodyline” où l’Angleterre a conçu la tactique négative dans le seul but de soumettre Bradman. Tel était son génie, que l’Australien a quand même réussi à faire une moyenne impressionnante de 56 dans la série.

Véritable colossal du jeu, Bradman est une anomalie statistique du jeu en raison de ses chiffres incrédules.

Steve Smith – Ordre moyen

Si un batteur a réussi à se rapprocher des normes élevées de Bradman depuis sa retraite, c’est son compatriote australien Steve Smith.

Avec une moyenne d’essai de près de 63 après 73 apparitions, le droitier est sans doute le plus grand batteur à boule rouge de sa génération.

Armé des techniques les plus peu orthodoxes, Smith a écrit une carrière remarquable jusqu’à présent après avoir été initialement choisi comme fileur de jambes.

Avec une action de bowling très similaire à celle de Shane Warne, Smith a fini par émuler Bradman à la place avec la cohérence de ses affichages.

Sa transformation en batteur d’essai n ° 1 au monde a été un voyage à voir et il y a beaucoup plus à venir de son casier dans les années à venir.

Ricky Ponting – Ordre moyen

L’Australie a eu la chance d’avoir de très grands capitaines au cours de l’histoire, et le nom de Ricky Ponting brûle peut-être le plus brillant d’entre eux. Le fait qu’il soit également le meilleur marqueur australien de tests et le fabricant de siècle le plus prolifique renforce encore sa place dans le XI de tous les temps.

Ponting a longtemps été le rival le plus proche de Sachin Tendulkar dans le débat des meilleurs batteurs de leur génération respective.

Malgré une légère baisse vers la fin de sa carrière, le droitier s’est retiré du jeu avec 13 378 points et 41 siècles à son actif.

Steve Waugh (capitaine) – Ordre moyen

Avec 168 apparitions au Test à son nom, Steve Waugh a pris sa retraite en tant que joueur le plus capé de tous les temps avant d’être finalement dépassé par Tendulkar.

Capitaine brillant et batteur tout aussi compétent, Waugh a mené l’Australie 15 fois au cours de sa séquence de records du monde de 16 victoires consécutives aux tests.

Quarante et un victoires en 57 matches alors que le capitaine australien fait du taux de victoire de Waugh’s Test de 72% le meilleur de tous les temps.

Avec la batte, il était un batteur accompli qui a compté près de 11 000 essais avec l’aide de 32 siècles. Il était également à portée de main avec son rythme moyen qui lui rapportait 92 guichets d’essai.

Adam Gilchrist – Wicketkeeper

Arrivant à sa position habituelle No7 dans l’ordre des frappeurs, Adam Gilchrist est un remplaçant pour le guichet.

Bien qu’il ait réussi l’un des meilleurs portiers de guichet sous la forme d’Ian Healy, Gilchrist a brisé les stéréotypes sur le rôle avec sa capacité de frappeur de cape et d’épée.

Le gaucher a fracassé 5 570 courses au cours de sa carrière de test, tout en s’aidant à 17 tonnes. Son taux de grève en carrière de 81,95 est phénoménal, son agressif battant l’ordre tournant de nombreux matches en faveur de l’Australie.

Alors qu’il n’était pas exactement Healy avec son travail de gant, Gilchrist était toujours un gardien de guichet formidable à avoir derrière les souches. Un vrai polyvalent par définition.

Shane Warne – Spinner

Joueur légendaire dans tous les domaines, Shane Warne était un personnage plus grand que nature qui a rendu la rotation des jambes à la mode une fois de plus.

Malgré ses controverses sur le terrain, Warne était un artiste pur avec le ballon de cricket à la main. Sa «balle du siècle» pour licencier Mike Gatting en 1993 n’était que le début de ce qui allait devenir la plus remarquable des carrières.

Poésie en mouvement avec la manière dont il a volé et plongé le ballon, Warne a été le premier melon de l’histoire à franchir la barrière des 700 guichets. Bien qu’il ait finalement été dépassé par Muttiah Muralitharan, l’Australien est toujours largement considéré comme le plus grand spinner pour orner le jeu.

Mitchell Johnson – Pacer

Dans une carrière de nombreux hauts et bas, Mitchell Johnson a quand même réussi à s’imposer comme l’un des quilleurs rapides les plus redoutables du jeu.

Des incohérences et des blessures l’ont tourmenté pendant une grande partie de sa carrière, avec deux tournées de Ashes en Angleterre en 2009 et 2011, jetant d’autres points d’interrogation.

En fin de compte, Johnson a rebondi de façon sensationnelle dans la série des Ashes à domicile de 2013-13 en tourmentant l’Angleterre avec son rythme menaçant et son rebond.

Trente-sept guichets de la série blanchis à la chaux à 32 ans ont déclenché un réveil tardif pour Johnson qui allait finalement devenir le cinquième quilleur australien à réclamer 300 cuirs chevelus d’essai.

Dennis Lillee – Pacer

Ayant initialement fait irruption sur la scène en tant que rapide de voyage, Dennis Lillee a réinventé le poste de quilleur rapide complet souffrant d’une fracture de stress dans le dos est une histoire remarquable.

Il a forgé un partenariat meurtrier de bowling rapide avec Jeff Thompson pour l’Australie, et s’est lentement transformé en un favori de la foule avec ses capacités ainsi que sa persévérance à la cause.

Au moment de sa retraite en 1984, Lillee a transporté le plus de 355 guichets d’essai de tous les quilleurs de l’histoire.

Sa capacité à attaquer constamment les souches lui a fait une proposition difficile pour tout batteur, et sa moyenne de bowling de carrière de 23,92 témoigne de son efficacité.

Glenn McGrath – Pacer

Bien que son portillon ait pu être dépassé par l’Anglais James Anderson, Glenn McGrath reste le plus grand stimulateur de l’histoire.

Avec sa capacité à faire atterrir le ballon en permanence juste au même endroit en dehors de la souche, McGrath s’est moqué de certains des meilleurs batteurs de sa génération.

Qu’il pouvait déplacer la balle dans les deux sens n’a fait qu’accroître sa puissance, et il était passé maître dans l’art de mettre en place des batteurs sur une période de livraisons.

Cinq cent soixante-trois guichets à une moyenne maigre de seulement 21,64 ne racontent pas toute l’histoire du génie implacable de McGrath, mais cela souligne son statut de meilleur quilleur rapide à sortir d’Australie.

