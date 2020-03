Auto-isolement dans une petite ville

Les calendriers des sports et de la culture pop se sont arrêtés. La chose la plus sûre que vous puissiez faire en ce moment est de rester à l’intérieur. Et des millions de personnes recherchent des moyens créatifs de passer le temps. La sonnerie est là pour vous aider. Nous commençons une série intitulée Social Distancing Diaries, avec les idées de notre personnel pour trouver le confort, la joie, la communauté ou la distraction tout en faisant votre part pour aplatir la courbe. Dans les semaines à venir, nous allons plonger dans ce qui nous passionne et que nous voulons que les autres découvrent, des bidets aux trésors enfouis et tout le reste.

Vendredi: La femme en costume de la Statue de la Liberté est toujours au coin de High et de Hanovre. Elle a son signe et elle le fait signe à la circulation. Certains chauffeurs klaxonnent, parce qu’ils aiment la liberté, et d’autres ne klaxonnent pas, pour leurs propres raisons privées. Il n’y a pas beaucoup de conducteurs à Carlisle, en Pennsylvanie, de toute façon aujourd’hui. Il y a encore moins de marcheurs. Hier, le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a ordonné à toutes les entreprises non essentielles de l’État de fermer pour combattre la pandémie de coronavirus. Les gens sont surtout restés à la maison. Mais pas la Statue de la Liberté.

Je suis à pied, donc je n’ai pas de décision à prendre: klaxonner. Je suis ici pour essayer de rassembler des observations précises sur la vie dans les petites villes pendant une pandémie. Je promène aussi mes chiens. Je me suis porté volontaire pour écrire cette histoire de tranche de vie mais je ne sais pas quoi dire. Je pensais juste que tous les articles que j’avais lus sur la crise concernaient les grandes villes. J’ai passé la moitié de ma vie dans de petites villes, mais ma femme et moi sommes revenus à Carlisle de Los Angeles il n’y a pas si longtemps, alors j’ai pensé que je pourrais être utilement conscient des différences. En regardant les rues vides, je me demande si les expériences ne sont pas principalement similaires. Peut-être que l’arrêt global a un effet de nivellement.

La Statue de la Liberté est une publicité humaine pour Liberty Tax Service, un préparateur de déclarations sans rendez-vous situé à environ un demi-pâté de maisons de Hanover Street. C’est leur haute saison. Ils n’ont pas fermé leurs portes. Le centre de distribution d’Amazon n’a pas non plus à quelques kilomètres de la ville, un entrepôt de la taille d’une base de missiles qui traite les livraisons dans une grande partie de l’est des États-Unis. La plupart du centre-ville de Carlisle est cependant bien fermé. Cette partie de la ville, le quartier historique, est jolie dans cette façon de carte postale légèrement asymétrique que vous voyez dans les petites villes américaines qui se portent bien sans être vraiment riches. Il y a des paniers de fleurs suspendus à des lampadaires en fer forgé. Façades en briques du XIXe siècle dans les rues bordées d’arbres. Les vitrines sont occupées de manière disproportionnée par des entreprises que vous ne vous attendez pas à voir dans un cadre aussi pittoresque, des cautionnaires et des détaillants bibliques et des agences de recrutement. Aussi: galeries d’art, cafés et quelques excellents restaurants fiables. Lundi, le jour où l’ordre du gouverneur Wolf commence à être officiellement appliqué, la plupart de ces endroits auront des panneaux sur leurs portes verrouillées faisant référence à COVID-19 et à la pandémie. L’école de kung-fu, Carlisle Kung Fu, vous demande de consulter sa page Facebook pour les bulletins locaux liés au kung-fu. La librairie chrétienne est l’une des rares boutiques fermées sans enseigne; Je suppose que si c’est votre métier, ça pique d’admettre que vous êtes considéré comme non essentiel.

Lundi il pleut. Les fleurs roses commencent à fleurir partout. Les arbres ressemblent à des feux d’artifice brumeux. Dans toute la ville, il y a un sentiment fantomatique. La cause est facile à nommer. C’est parce que le collège est fermé. Le Dickinson College est l’endroit où ma femme enseigne. Il occupe quelques grands quadrangles feuillus près du centre de la ville. Les étudiants devraient être de retour des vacances de printemps à cette époque, mais pendant leur absence, l’administration a annulé les cours en personne pour le reste de l’année. Les étudiants ont dû quitter leurs dortoirs. Ils suivent des cours en ligne. C’est le cas des écoles du pays. C’est l’un des changements potentiellement révolutionnaires qui se déroule presque silencieusement sous la surface de l’urgence. Dans quelques semaines, presque tous les étudiants américains auront expérimenté un nouveau type d’enseignement à distance. Chaque université ou collège saura comment organiser des cours en ligne. C’est une expérience improvisée à une échelle si vaste qu’elle n’aurait jamais pu être arrangée à l’avance. Nous ne saurons pas quelles seront ses répercussions pendant des mois. Peut-être pas depuis des années. Ce sera probablement le cas à plusieurs niveaux de réponse à une pandémie. Ce qui se passe maintenant pourrait transformer des domaines de la vie auxquels la plupart d’entre nous ne prêtent même pas attention, car nous nous concentrons sur le problème immédiat de la façon de garder les gens en vie.

Il y a 2 345 étudiants à Dickinson et 19 000 personnes à Carlisle. Vous ne pouvez pas emmener autant de personnes hors d’une ville aussi petite et ne pas avoir le registre des absences, même au-delà du vide déjà créé par la fermeture locale. Les quads sont des pelouses brumeuses, rien ne bouge dessus, à part quelques écureuils. Je préférerais ne pas avoir de raison pour l’instant de penser à ce que cela fait quand un pourcentage détectable d’une population disparaît du jour au lendemain.

Pas que tout le monde soit parti ou à l’intérieur. Une autre chose que la pandémie des petites villes a en commun avec la version de la ville, c’est qu’il y a beaucoup de gens que vous aimeriez faire trembler pour ne pas les prendre au sérieux. Je rencontre un gars que je connais sur la rue Pomfret, qui me dit que lui et sa femme ont toujours des gens qui voyagent. “Ce n’est pas la partie du pays où cette chose va se propager”, dit-il.

D’accord, car personne à Carlisle n’a jamais, vous savez, la grippe.

Il y a un terrain de beach-volley sur le campus. Juste rentré parmi la pierre et les coupoles. Chaque jour, quand je passe devant, il y a six ou huit collégiens qui jouent au beach-volley. Sont-ils des enfants de diplomates? Si seulement je savais. Les étudiants qui ne peuvent pas rentrer chez eux, en tout cas. Je devrais être ennuyé de ne pas prendre de distance sociale, mais à ce stade, ils doivent être une cellule d’isolement de groupe fonctionnel, ne serait-ce que parce qu’ils ne quittent jamais le bac à sable.

Mardi, je commence à lire les panneaux indiquant les subtilités politiques au centre-ville. C’est un comté républicain, mais Carlisle, un collège et le siège du comté, est politiquement divisé. Vous pouvez sentir le champ de force invisible traverser tout, comme vous le pouvez dans beaucoup d’endroits de nos jours. De nombreuses maisons affichent des panneaux indiquant “Nous sommes heureux que vous soyez notre voisin” en plusieurs langues; il y a aussi beaucoup de camions de la taille d’un hangar d’avion avec des autocollants Trump sur leurs pare-brise arrière opaques noirs. (Il y a une mini-fourgonnette près de ma maison avec un autocollant pare-chocs indiquant «LIBERTARIAN» et un autre «Proud Supporter of My Local Sheriff»; les êtres humains ne sont pas simples même lorsqu’ils le sont.) Lorsque le salon de tatouage local met en place une pancarte manuscrite qui dit ils ferment “pour garder tout le monde en sécurité”, la langue infléchit dans un sens. Lorsque le magasin d’armes à feu et de «militaria» affiche une brève annonce disant «SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT» à côté d’un autocollant avertissant les voleurs (je suppose?) De son «DNArrest Vapor-Sampling DNA Protocol», vous le lisez un autre. D’un autre côté, certains langages sont universels. Le bureau local du directeur du divorce a annoncé qu’il passait aux «exercices et vidéoconférence»; si vous avez déjà voulu dissoudre votre mariage dans un Hangout Google, votre heure est enfin arrivée.

Mercredi: La nouvelle indique qu’il y a 1 127 cas confirmés de coronavirus en Pennsylvanie. Onze personnes sont mortes. La législature a voté le report des élections primaires jusqu’en juin. La bibliothèque publique a fermé ses portes, suspendant indéfiniment toutes les dates d’échéance; le hub Amazon envoie toujours des milliers de colis par jour. Je suis en train de marcher, toujours sous la pluie, les chiens dans leurs petits slickers orageux jaunes. Il me semble que s’il y a une différence entre cette expérience ici et New York ou Los Angeles, alors une fois que vous avez dépassé les trucs logistiques évidents – la difficulté exponentiellement plus grande de se déplacer dans une ville, l’offre exponentiellement plus petite de biens et services vitaux dans une ville – alors cela a probablement à voir avec la façon dont les verrouillages modifient le taux de changement de base. Une ville change tout le temps; c’est ce que font les villes. Pas deux jours à Manhattan ne se ressemblent. Dans une petite ville, les choses changent si progressivement que toute déviation – la fermeture d’un restaurant, même un lampadaire cassé – ressemble à un événement notable.

Les choses vont probablement empirer pour beaucoup d’entre nous. Mais pour l’instant, pour beaucoup d’entre nous qui n’ont pas attrapé le virus et dont les proches ne l’ont pas attrapé, ce qui ressemble à la surréalité de la vie en raison de l’éloignement social réside en partie dans la façon dont le verrouillage a brouillé le rythme de la vie quotidienne. Dans les villes, le rythme de l’activité humaine a ralenti; dans les villes, le rythme du changement ressenti s’est accéléré. De façon étrange, les villes sont devenues plus comme des petites villes (il y a moins de choses, moins de gens dans les rues) et les petites villes sont devenues plus comme des villes (tout est totalement différent, le paysage de base est soudainement incohérent). Il est difficile de savoir comment s’orienter dans ce cadre. Je suppose que vous regardez les choses dont vous savez être certaine. Vers la fin de ma promenade, je passe par Liberty Tax. Il y a un panneau jaune sur la porte qui dit: “NOUS POUVONS ÊTRE OUVERTS”, et je me souris avant de me souvenir de l’autre moitié de cette fameuse dichotomie.