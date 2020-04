aux États-Unis, c’est le paiement par événement, pas le public dans les arénas

Juan Manuel Vázquez

Journal La Jornada

Jeudi 23 avril 2020, p. a12

Miguel Berchelt, champion WBC des super-plumes, préparait la défense tant attendue contre Óscar Valdez en mai. La pandémie a radicalement changé les plans et de la détention tente d’être prêt pour un éventuel retour aux États-Unis, où les événements sportifs peuvent encore être prolongés et revenir avec des mesures de sécurité sanitaire.

Si c’est avec le public ou à huis clos, Berchelt commente Hermosillo; Nous savons que les fans, en termes de vente de billets et de bière, sont comme des cacahuètes pour la boxe aux États-Unis; là, le vrai business est dans les chaînes de télévision, dans le pay per event et ses sponsors.

Berchelt travaille du mieux qu’il peut, mais il suit le développement de la pandémie dans le sport et la réponse des autorités, à la fois dans notre pays et aux États-Unis, où se développe l’activité la plus lucrative de la boxe. Pendant ce temps, il cherche à être en forme pour le moment où les autorités sportives de l’autre côté de la frontière lui permettront de reprendre sa carrière.

Nous essayons d’être dans la meilleure forme possible, souligne-t-il, mais ni Oscar ni moi ne travaillons à plein temps avec nos équipes, ce ne sont pas les meilleures conditions d’entraînement et nous devrons prendre le rythme pour revenir.

Comme tout individu dans le monde, briser la routine affecte l’humeur. Pour un athlète de haut niveau, explique Berchelt, le corps nécessite également une activité qui est actuellement impossible.

En ce moment, on passe plus de temps à se reposer et à manger, admet-il; Pour quelqu’un qui est habitué à la dynamique de se lever à l’aube et de commencer toute la journée avec un dur travail physique, cela peut avoir un effet difficile, c’est pourquoi j’essaie de m’entraîner du mieux que je peux à la maison et de m’occuper, de faire des choses que la boxe ne fait pas permet à d’autres moments, profitez-en un peu.

