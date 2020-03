Avant le hiatus du coronavirus, The Machine bat l’Amérique

▲ Le match s’est joué dans un stade vide de l’Azteca.Photo Jam Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. a31

Avant d’arrêter toutes les compétitions de football dues au coronavirus, le dernier duel de la journée 10 de Clausura 2020 a été joué. Le jeune classique entre l’Amérique et La Maquina a été joué à Azteca avec les tribunes vides pour la prévention et conclu avec une controverse pénalité qui n’a pas pu ruiner la victoire 0-1 de Cruz Azul et le leadership qui en a résulté contre Las Águilas.

L’image bleu clair a donné une exposition de coordination et d’agilité mentale. Personne n’est resté trop longtemps avec le ballon; aucun côté ne passe, encore moins en arrière. Tout était une ou deux touches et la transmission à l’avant, un jeu voyant de La Machine, qui s’il ne marquait pas c’était parce que Memo Ochoa semblait inspiré, bien que personne ne puisse applaudir ses arrêts.

Après son retour de la pause, América semblait plus branché et a commencé à gagner des mètres sur le terrain. Mais The Machine était résolu et Jonathan Cabecita Rodríguez était une vraie douleur pour ceux de Coapa.

L’insistance céleste, cependant, a fini par recueillir l’effort défensif de l’Amérique. Un tir de derrière le demi-terrain a touché les bottines de Juan Escobar, qui a fait l’investissement le plus précieux dans cette pièce; Il s’est déplacé sur le côté et a attiré la marque pour envoyer un centre vertueux que Cabecita a coulé au filet à la 64e minute pour le 0-1 qui est resté jusqu’à la fin.

À la minute 80, le cimentier Adrián Aldrete a été balayé trop fort lorsqu’il est allé chercher le ballon; Il a fait tomber Leo Suárez et a obtenu un carton rouge, mais après avoir vérifié le VAR, l’arbitre l’a changé en jaune. Le dernier mouvement a été controversé: l’arbitre a puni La Maquina d’une pénalité pour une prétendue poussée de Lichnosvky à Bruno Valdez, qui n’a fait que tomber. Emanuel Aguilera a pris la punition, mais Chuy Corona a sauvé pour donner à Cruz Azul la victoire et la direction du tournoi avec 22 points.

