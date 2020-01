Avant-première «Royal Rumble» et prix 2019 avec Brian Campbell

David Shoemaker et LE Brian Campbell discutent avec le Sgt. La valeur volée de Slaughter (03:15), le décès de Rocky Johnson (07:15), les grandes victoires de John Moxley et Keith Lee (34:30), et un aperçu de la carte Royal Rumble de dimanche. Ensuite, “Heel Producer” Jim Cunningham se joint à l’émission pour aider à remettre les Masked Man Show Awards 2019 (01:10:15), y compris Most Improved (01:11:45), Best Couple (01:15:15), Le plus susceptible de quitter le navire (01:18:45), le match de l’année (01:29:15), le lutteur de l’année (01:35:15), et plus encore!

