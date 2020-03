Avant ‘The Hunt’, il y avait Ice-T dans ‘Surviving the Game’

La nouvelle de 1924 de Richard Connell, «Le jeu le plus dangereux», fait partie des pièces de fiction les plus largement adaptées de ce côté de Roméo et Juliette. Même dans les films, les émissions de télévision et d’autres productions qui prétendent ne pas les réinterpréter directement, ses tropes sont indubitables: un chasseur ou un groupe de chasseurs met en scène des jeux avec des proies humaines comme cible. Les ombres de l’histoire surgissent chaque année dans des morceaux de la culture pop majeure: par exemple, les jeux sadiques des mécènes de Westworld de HBO, la milice raciste de Watchmen, le jeu tordu de la famille de la croûte supérieure dans Ready or Not, et les sanglantes mêlées annuelles de la série Purge. Même le film d’horreur le plus important sur le plan culturel de la dernière décennie, Get Out, partage des éléments avec l’histoire de Connell.

Mais ce vendredi, l’adaptation la plus concrète de l’histoire de la dernière décennie arrive: The Hunt, réalisé par Craig Zobel et écrit par Nick Cuse et Damon Lindelof, l’équipe responsable du chef-d’œuvre cryptique de HBO The Leftovers. L’époque de notre temps raconte l’histoire que le film tente d’offrir, ce qui a retardé sa sortie et a créé des lectures confuses et diamétralement opposées, car il s’agit de caricatures contemporaines incendiaires. L’intrigue tourne autour des «déplorables» adjacents à MAGA, traqués par un groupe de libéraux d’élite dans le cadre d’un jeu en quelque sorte. Par conséquent, il a été lu à la fois comme une parodie implicite de la culture libérale éveillée et comme une saison ouverte caricaturale sur les républicains américains. (Le président Donald Trump lui-même a répudié le film, sans le voir.)

Dans The Hunt, les chasseurs fonctionnent comme des représentations du courant dominant de la société, leur sport sanguin protégé par une richesse consolidée. Cela est également vrai pour le général Zaroff de l’histoire originale et de sa première et fidèle adaptation cinématographique de 1932, mais il est un méchant de bande dessinée surmené, caché dans un château éloigné comme Dracula. Ancien voyou bien cultivé du tsar Nicolas II, obsédé par la chasse au gros gibier, Zaroff ne peut chasser que parce qu’il opère en dehors de la société civilisée. Comme il est considéré comme un criminel de guerre en quelque sorte, il n’est pas surprenant que les deux remakes hollywoodiens de l’histoire – Un jeu de la mort de 1945 et Run for the Sun de 1956 – aient présenté d’anciens nazis parmi leurs chasseurs humains. Leur mort fonctionne donc comme une catharsis propagandiste. (Les choses sont devenues plus étranges dans les prises de vue cinématographiques des années 70 et 80, qui comprenaient des angles d’exploitation sexuelle étranges, des extraterrestres et des camps de pseudo-concentration en Australie; ils sont probablement la substance d’un tout autre essai, probablement.)

Dans les années 90, l’histoire de Connell a ensuite été refaite à Hollywood plusieurs fois en un an, donnant lieu à deux films qui ne sont pas beaucoup moins ridicules que Slave Girls From Beyond Infinity. Le premier à arriver a été Hard Target en 1993, un véhicule vedette pour le morceau d’arts martiaux Jean-Claude Van Damme et le premier film américain de l’auteur d’action John Woo. Il tourne autour d’un racket dans lequel des milliardaires paient des milliers de dollars pour chasser les sans-abri dans les rues de la Nouvelle-Orléans au milieu de la nuit. Dans l’exposition pré-exposition (littéralement et figurativement), Woo dépeint une ville moderne en ébullition, avec une police en grève et de multiples industries dans lesquelles des employés sont licenciés. La classe riche exploite cette récession pour s’adonner à ses plaisirs. Au lieu de nazis, les millionnaires et leurs voyous embauchés crachent un babillage Ubermensch-y qui en fait des candidats de choix pour se faire frapper le visage par Van Damme.

Si les thèmes sociopolitiques étaient relégués aux marges du ballet gun-fu dans Hard Target, le véhicule vedette Ice-T de l’année suivante Surviving the Game en faisait le point focal. En dehors du film de Woo, c’était la première adaptation majeure du «jeu le plus dangereux» jusqu’à cette époque pour utiliser l’histoire de Connell pour critiquer les mœurs de la société occidentale plutôt que pour maintenir implicitement sa vertu. Le film suit Jack Mason d’Ice-T, un sans-abri vivant dans les rues de Seattle, alors qu’il est recruté par le volontaire de la soupe populaire Walter Cole (Charles S. Dutton) et l’homme d’affaires ombragé Thomas Burns (Rutger Hauer), qui organisent des missions de chasse d’élite à les montagnes du Pacifique Nord-Ouest. Bien sûr, Mason se rend finalement compte qu’il est leur proie prévue, puis se bat pour sa vie. Comme si le triomphe principal des acteurs n’est pas assez étrange, toute chance possible que le film se fasse passer pour un artefact culturel normal est ruinée par la rangée d’acteurs de personnages des meurtriers qui jouent l’équipe de soutien des chasseurs MRA-esque: Gary Busey comme le psychologue dément, Doc Hawkins, F. Murray Abraham comme «l’un des hommes les plus redoutés de Wall Street», et John C. McGinley comme un magnat du pétrole à tête brûlée et moustachu. (Il n’y a littéralement pas de femmes dans ce film.)

Pour toute l’action kitsch et les doublures kitsch, le réalisateur Ernest Dickerson – un directeur de la photographie de Spike Lee qui est devenu plus tard un collaborateur important sur The Wire et The Walking Dead – n’était clairement pas à moitié en train de cogner ce projet. Le reste de sa filmographie témoigne de son intérêt à porter un regard sur le racisme américain dans le contenu des films de genre à petit budget. Voir: son premier jus acclamé, mettant en vedette Tupac; son film de 1998, Ambush, dans lequel un policier noir est accusé du décès d’un dirigeant du KKK; ou, plus bizarrement, son film fantôme de 2001 Snoop Dogg Bones. Mais Surviving the Game est certainement assez timide et étrange dans ses détails pour détourner l’attention de la sincérité de la mission; il y a suffisamment de rires involontaires et de moments WTF piquants dans sa chronologie pour qu’il ne soit pas clair quand nous rions avec le film et quand nous en rions.

Les principaux décors du film, en particulier dans son exposition, sont trop étranges pour ressembler à autre chose qu’au résultat d’une arithmétique métaphorique profondément réfléchie de Dickerson, plutôt qu’à l’incompétence. Dans ses premiers moments, un Ice-T somptueusement redouté émerge d’une pile de déchets, seulement pour faire frapper son chien par un taxi. Le chauffeur de taxi lui bat alors la merde, lui demandant à plusieurs reprises (et inexplicablement) de l’argent. Plus tard, Mason et un ancien vétéran sans-abri se faufilent dans une usine pour attraper un morceau de viande, combattant un garde de sécurité qui est plus que prêt à les tuer brutalement; les deux rôtissent ensuite la viande à la broche, évoquant littéralement les chasseurs de n’importe quel siècle ramenant une victime au camp. Nous regardons le personnage de Dutton, Cole, le suivre à travers tout cela, et nous réalisons que le fait que Mason fait face à l’adversité chaque jour en tant que sans-abri est précisément ce qui fait de lui une cible digne des chasseurs humains. Cette évaluation se termine par l’un des virages les plus étranges du film: un montage où le personnage de Rutger Hauer force Mason à courir sur un tapis roulant pour prouver son «endurance». Nous voyons des flashs de temps passer alors que Ice-T trotte sans enthousiasme le long des notes du score légèrement fantaisiste du batteur de police Stewart Copeland, Delta-blues-tronic, qui ne nous donne aucune indication quant à savoir si cela doit être tragique, hilarant ou tous les deux. (La partition de Copeland confond également le problème dans de nombreuses autres scènes.)

Pourtant, il est difficile de rire trop fort du film, même dans ses moments les plus fous de tonalité inadaptée. L’entreprise de Cole and Burns est explicitement liée à l’activité d’aide aux sans-abri, située dans une ville dont la population de sans-abri était (et est) l’une des plus importantes du pays. Il y a quelque chose de particulièrement terrifiant dans la façon dont Cole semble au départ essayer d’aider Mason, le dissuadant de se suicider seulement pour lui faire un petit signe de la tête quand il se réveille le matin de la chasse. Tout au long du film, Dickerson se penche sur des implications plus méchantes que toutes les autres versions hollywoodiennes de l’histoire de Connell, dans beaucoup desquelles les chasseurs n’avaient rien contre leurs proies – ou en fait, les respectaient. Le personnage de John C.McGinley ne peut guère contenir sa haine de Mason avant même que le jeu ne commence, s’arrêtant juste avant une insulte sifflante: sa fille a été tuée par un homme qui lui ressemblait, nous dit-on. F. Murray Abraham distille l’attitude générale envers Mason tout en parlant à son fils idiot (entraîné dans le voyage dans le but de devenir un homme) d’un rebord éthique: “Il est une merde sans-abri … il n’est rien, il est moins que rien, »Il s’ébranle d’un ton neutre. À un moment donné, le personnage de Hauer se moque de son séjour dans les pays du tiers monde: “C’est un cliché que la vie était bon marché là-bas, mais la vie était bien au-delà du bon marché.”

La construction alambiquée de cette dernière ligne semble refléter le ton de tout le film: oui, Surviving the Game regorge de dispositifs bizarres ou hackneyed qui soulignent des points évidents – les riches et la société qu’ils soutiennent exploitent en fait les pauvres et marginalisés, mais cela ne rend pas les points moins vrais. Et la ligne elle-même, comme une grande partie du film, est maladroite et redondante, mais cela fait partie de ce qui la rend si mémorable, au point qu’elle semble être investie d’un but étrange et singulier.

Dans la forêt, tout en fuyant les chasseurs et leurs VTT, le personnage de Ice ressent la pureté de son essence première – comme le dit le personnage de Busey – en se transformant comme par magie en combattant de super-héros et stratège de guerre de génie. Enduit de boue – est-ce destiné à être camouflé? Ou vient-il de rouler dans cette boue? – Cette performance devient un demi-coup double. Mais dans les scènes où Ice est définitivement dans, Dickerson met beaucoup d’efforts pour humaniser son personnage, zoomant sur son pouce qui se contracte quand il se souvient du traumatisme de perdre sa femme et son enfant, forçant même Ice – pas exactement un acteur de la Méthode – comme autant que possible vers les larmes. Même des scènes étrangement surjouées comme celle où Mason ajuste symboliquement ses dreads aux souches du jazz doux – après que le personnage de Hauer lui a donné de l’argent pour une chambre d’hôtel pour une nuit – se sentent en quelque sorte poignantes. Dans des moments comme celui-ci, l’enthousiasme de Dickerson pour ses sources est contagieux.

S’il est également l’un de ses plus absurdes, Surviving the Game est l’adaptation la plus chargée et la plus subversive du «jeu le plus dangereux» à ce jour, c’est-à-dire, selon la façon dont vous pensez que The Pest est politique ou si vous pouvez vous asseoir à travers (ou avez déjà entendu parler de) The Eliminator. Plutôt que d’exploiter les craintes des fantômes de l’après-guerre, il a fait de l’élite américaine des années 1990 – en particulier, un échantillon représentatif d’ur-bros privilégiés définissant l’establishment capitaliste – le méchant. Dans Surviving the Game, l’horreur vit parmi nous, par opposition à sur une île ou une planète éloignée; le chef de la chasse (Hauer) n’a pas à se retirer de la vie publique pour faciliter ses vils stratagèmes. Dickerson a utilisé un assortiment d’outils vraiment étrange pour essayer de construire un thriller d’horreur qui ne sert pas uniquement de pseudo-propagande ou un simple conte de terreur de type Poe. Il n’est pas clair que lui ou son successeur spirituel The Hunt savent exactement ce qu’ils essaient de dire, mais Surviving the Game – y compris le coordinateur des cheveux et de la garde-robe d’Ice-T, Gary Busey hurlant des lignes probablement improvisées sur l’importance de regarder les cochons dans les yeux tout en les mangeant, et tout le reste de l’équipe – le dit avec une tonne de cœur.

Winston Cook-Wilson est un écrivain basé à Brooklyn. Son travail est apparu dans Pitchfork, Spin, Grantland et The Guardian.

