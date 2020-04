Avant un vaccin, les fans iraient-ils aux jeux de sport professionnels?

Ceci est la version en ligne de notre newsletter quotidienne, The Morning Win. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées à votre boîte aux lettres chaque matin.

Depuis un certain temps maintenant, les amateurs de sport se demandent quand sur Terre nous allons récupérer nos sports professionnels. Une pandémie mondiale de coronavirus a mis fin à la plupart des événements sportifs dans le monde, l’UFC étant la dernière à tomber avec le report de l’UFC 249.

Avec des fans impatients de reprendre le sport et des millions (sinon des milliards) de revenus de télévision à gagner, les ligues sportives professionnelles essaient désespérément de trouver des moyens de se remettre en marche. Vous jouez dans des stades vides? Mettre des ligues entières en quarantaine? Vous organisez des sports de combat sur des îles privées? Tout est sur la table.

À l’heure actuelle, le consensus général est que les ligues sportives professionnelles espèrent revenir sous une forme ou une autre, peut-être dans des stades vides, cet été, les ligues adoptant un calendrier plus régulier à l’automne. À partir de maintenant, je l’admets, je supposais simplement que le virus serait suffisamment maîtrisé pour que la NFL puisse se dérouler normalement cet automne.

Mais plus j’y pense, plus je réalise à quel point c’est ridicule. Les États-Unis n’ont presque pas la capacité de tester suffisamment de personnes assez rapidement pour emmener en toute sécurité des dizaines de milliers de personnes dans un stade de football. Peut-être que des progrès technologiques massifs seront réalisés d’ici septembre, mais je ne parie pas là-dessus.

En plus de cela, la plupart des experts disent que 2021 est la première date à laquelle nous pourrions nous attendre à un vaccin. Et un nouveau sondage de la Stillman School of Business de l’université de Seton Hall montre que 72% des personnes interrogées n’assisteraient à un événement sportif qu’après la mise au point d’un vaccin. Pour les personnes qui se sont identifiées comme fans de sport, le nombre était de 61%.

Certes, il ne s’agissait que d’un sondage de 762 personnes, ce qui est un échantillon assez petit. (Ils ont énuméré une marge d’erreur de 3,6%.) Mais quand même, 61% n’est pas un petit nombre. Même si les ligues reviennent cet automne et que la MLB a une série mondiale et que le Masters a lieu… les gens iraient-ils? Irais-tu?

Je ne suis pas sûr que je le ferais. Tout cela semble trop risqué. Et je pense que c’est quelque chose que nous ne pensons pas assez. Ce ne sera pas un interrupteur qui s’éteint et nos vies reviennent toutes à la normale. Il faudra du temps, longtemps, pour que les choses se passent bien.

Vendredi grand vainqueur: Fight Island

Dana White a été contraint d’annuler l’UFC 249 lorsque, dit-il, des dirigeants de Disney et d’ESPN l’ont appelé et lui ont dit de l’arrêter et d’arrêter d’essayer d’organiser un événement UFC au milieu d’une pandémie mondiale. Son plan pour organiser une nuit de combat sur une île privée, cependant? Il dit que c’est toujours allumé. «Fight island is real» est une vraie chose, a-t-il dit.

Coups rapides: Rams et Texans font un mauvais métier, Katie Nolan fait un grand jeu, chien Zoom

– Les Rams et les Texans ont fait un échange pour Brandin Cooks, ce qui a été en quelque sorte un désastre pour les deux équipes. Il est rare de voir une telle chose, mais ils l’ont fait. Tout le monde est mécontent!

– Katie Nolan a joué à un jeu où tout le monde lors d’un appel Zoom devait envoyer le lien à la personne la plus célèbre qu’ils connaissaient, et cela est devenu complètement et complètement hors de contrôle.

– Mascotte de chien Zoom? Mascotte de chien Zoom.

