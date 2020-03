Avantage, que le U-23 n’a pas de changements selon l’âge: Poulain

Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 25 mars 2020, p. a16

Raúl Potro Gutiérrez, qui a amené l’équipe de football U-23 aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, a déclaré que reporter l’édition de Tokyo «était la chose logique après le chaos et les dommages causés par la pandémie de coronavirus. Presque toute l’activité s’est arrêtée et le fait de continuer ne nous donnerait pas des Jeux olympiques de grande qualité.

Je comprends qu’il y avait beaucoup en jeu, un grand investissement économique, beaucoup de travail, mais il y avait déjà un énorme décalage entre les tours de qualification, car, comme nous l’avons vu, au football, le tournoi pré-olympique de la Concacaf qui devait avoir lieu à Guadalajara a été annulé. S’ils respectaient la date de début, il aurait été très difficile de tout accomplir en si peu de temps.

Il a souligné que le siège de la région constituait un petit avantage et il espérait que le technicien Jaime Lozano pourrait reprendre le travail sans nouveaux revers, car son équipe aurait peu de variations, car par règlement, étant une situation extraordinaire, Vous pourrez avoir le même groupe de joueurs que vous avez déjà enregistré dans une liste préliminaire.

L’article 55 du règlement du tournoi de football de Tokyo 2020 considère les cas imprévus, un écart qui permettrait aux joueurs de participer à cette édition un an de plus que l’âge autorisé, soit 24,5 ans. Cependant, la question sera résolue par la FIFA et le CIO, et toutes leurs décisions seront définitives, contraignantes et définitives, selon la règle.

Gutiérrez a estimé que non seulement le comité d’organisation et le pays hôte perdaient. “Ici, nous perdons tous, les fédérations, les athlètes, l’économie … Mais maintenant, surtout pour les Mexicains, il nous reste à contenir les contagions qui, comme nous l’avons vu de jour en jour, les chiffres augmentent, alors que dans d’autres pays, ils le combattent déjà” .

Il a demandé à obéir aux recommandations de l’OMS, et a critiqué: “Ils nous disent: lavez-vous les mains, gardez vos distances, mais d’un autre côté, le président de la République encourage les gens à sortir comme si de rien et à nous embrasser … Comme si quelque chose ne va pas.

Ici à Guadalajara il y a quelques mois, une épidémie de dengue était très forte, il y a aussi la rougeole, la grippe et d’autres maladies, mais ces informations semblent être nuancées, ignorées ou je ne sais pas ce qui se passe. Au Mexique, nous avons l’habitude de couvrir le trou après la noyade de l’enfant.

Il était optimiste pour l’équipe olympique, car il a dit que la liste préliminaire avait des éléments de qualité et je sais que tout le monde se battra pour une place. Cette grève profitera à certains, peut-être à d’autres. Nous aimons tous marcher avec la patte d’un chien, mais en général je pense que les joueurs sont très conscients de ce que cela implique et bien qu’ils soient jeunes, ils sont plus professionnels que ceux d’antan.

Il a déclaré qu’il avait eu une conversation avec Jimmy Lozano à la fin des Jeux panaméricains de 2019 au Pérou, quand El Tri a remporté la médaille de bronze après avoir battu l’Uruguay. «Nous avons parlé et nous devions nous saluer plus tard, mais en raison de leur programme, nous ne nous sommes pas mis d’accord. Pendant mon temps, j’ai fait la même chose, j’ai parlé avec Luis Fernando Tena, qui avait été champion à Londres 2012 … L’expérience a toujours quelque chose à apporter “, a-t-il déclaré.

.