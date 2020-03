Avec ces dirigeants, il n’y aura jamais de football propre en Argentine

La Super League était censée être arrivée pour redresser le football argentin, l’adapter, le ranger en un produit exportable vers le premier monde, désireux de consommer le talent de nos joueurs. Eh bien, non sans surprise, nous pouvons dire que «nous avons été trompés». Ttout a changé pour que rien ne change.

Avant le début de la saison en cours, des équipes engagées dans la relégation telles que Rosario Central, Gimnasia, Newell’s et Colón, entre autres, ont fait pression pour la diminution du nombre de descentes vers National B, stipulée en 4. Les règles étaient claires, mais le L’AFA a accepté et établi qu’il n’y avait que 3 gouttes à la fin de la Super League Cup. Aujourd’hui, en pleine compétition, La décision de l’AFA de changer le nombre de descentes, de 3 à 2 et une promotion avec l’équipe qui perd la finale du Réduit de la deuxième catégorie a été annoncée. S’ils étaient déjà devenus sales auparavant, qu’est-ce qui rend un endroit plus attrayant pour le tigre, n’est-ce pas?

Si la première avait déjà été une sale manœuvre, ils avaient déjà jeté du pop-corn dans la boue. Quel argument raisonnable peut-il y avoir pour changer les règles à la volée et sur un sujet aussi sensible que la descente?

Pour que la modification soit confirmée, elle doit être approuvée par l’Assemblée de la Super League, composée des 24 premières équipes et pour cela, elle doit être votée de manière positive par les deux tiers, ce qui est très probable car la mesure les favorise. Tout est prêt pour un nouveau rôle à accomplir et le sentiment qu’avec ces dirigeants vous ne pouvez jamais avoir un football propre est réaffirmé.