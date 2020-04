Avec de petits groupes, le Bayern Munich reprendra l’entraînement aujourd’hui

. et Dpa

Berlin Le Bayern Munich a annoncé que les joueurs reprendraient l’entraînement lundi pour la première fois depuis la suspension de la Bundesliga en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus. L’épidémiologiste Alexander Kekule a également noté que la ligue allemande pourrait reprendre en mai avec des matchs à huis clos, à condition qu’une bulle spéciale soit créée pour les footballeurs.

La première équipe du Bayern Munich reprendra l’entraînement en petits groupes à partir du 6 avril, a annoncé le club dans un communiqué, précisant que les essais se dérouleront à huis clos; De plus, cela se fera en coordination avec les politiques du gouvernement et des autorités compétentes et toutes les mesures d’hygiène seront scrupuleusement respectées.

Le 13 mars, la Bundesliga était paralysée et le club bavarois menait en équipe avec une avance de quatre points sur la deuxième place.

Pour ralentir la propagation du coronavirus, le Bayern exhorte ses fans à suivre les instructions des autorités et, en conséquence, il leur est demandé de ne pas fréquenter les centres de formation, indique le message.

Pendant ce temps, le virologue Kekule a déclaré au réseau ZDF que le football allemand pourrait reprendre en mai. Tout est possible, mais ce que vous devez penser, c’est comment expliquer aux gens que le football reçoit un tel traitement spécial, a déclaré l’expert.

Le problème pourrait être résolu si une bulle spéciale était créée pour les joueurs, a déclaré Kekule, qui a expliqué que les footballeurs devraient être mis en quarantaine et subir des évaluations continues, ce qui impliquerait environ 20 000 tests.

Il a également réitéré sa conviction qu’il n’y aura plus de matchs de spectateurs cette année.

La ligue allemande est suspendue jusqu’au 30 avril au moins, avec neuf jours en attendant son achèvement.

Les clubs espèrent pouvoir terminer la saison, car en cas de non-respect, ils pourraient perdre jusqu’à 750 millions d’euros (811 millions de dollars), principalement des droits de télévision.

