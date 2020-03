Avec la fermeture des cinémas, Universal choisit de déplacer ses dernières versions en ligne

Alors que nous pensons que la pandémie de coronavirus affecte gravement tous les aspects de notre vie, il est difficile de savoir quand nous retrouverons un sentiment de normalité. Une partie de la «normalité» impliquerait des choses que nous tenons pour acquises: pouvoir manger au restaurant et dans les bars, assister et regarder des événements sportifs et aller au cinéma. En attendant, nous pouvons toujours nous contenter de plats à emporter, en regardant tout ce qui va être diffusé sur ESPN dans les semaines à venir qui ne concerne pas Tom Brady quittant les Patriots, et, maintenant, en streaming certains films qui ne seraient autrement visibles que dans théâtres.

Lundi, Universal Pictures a pris la décision audacieuse de rendre certaines de ses sorties théâtrales actuelles – The Invisible Man remake, The Hunt et Emma – disponibles sur demande à partir de ce vendredi. Par variété, les films peuvent être achetés pour 19,99 $ pour une période de location de 48 heures. Et dans une démarche encore plus inédite, Universal mettra un film en location à la maison le même jour que sa sortie en salle: Trolls World Tour, qui devait sortir en salles le 10 avril. Bien sûr, avec de grandes chaînes de théâtre comme AMC et Regal fermant ses portes pendant des semaines, il n’y aura probablement même pas de théâtres ouverts au moment où Trolls World Tour arrivera, euh, à la traîne.

Passant du fait que nous parlons de quelque chose qui s’appelle Trolls World Tour – un film auquel je n’avais honnêtement pas pensé depuis plus de deux secondes avant lundi; Je suppose que c’est le pire cauchemar des parents – cette décision pourrait avoir de graves ramifications pour le reste de l’industrie du divertissement. En réponse à la pandémie de coronavirus, les dates majeures des studios, dont Mulan, A Quiet Place Part II, No Time to Die et Fast 9, ont vu leur date de sortie repoussée. Mais la décision d’Universal de faire un de ses films en sortie jour et date – disponible en ligne et en salles en même temps – pourrait créer un nouveau précédent.

Les principaux studios et clients réclament depuis des années un modèle de sortie jour et date, ou à tout le moins, réduisant l’écart entre le moment où un film sort en salles et celui où il est disponible sur demande. (Généralement un processus qui dure plusieurs mois.) Vous pouvez comprendre pourquoi des chaînes de théâtre comme Regal et AMC seraient résistantes à l’idée: si vous pouvez voir un film le jour où il sort de chez vous, pourquoi prendre le temps et l’énergie pour aller dans un multiplex dépenser une somme d’argent similaire? Ils craignent que la disponibilité immédiate de films à la demande ne menace, voire ne tue, l’expérience théâtrale. Pourquoi pensez-vous que certains dirigeants et entreprises de l’industrie du divertissement sont si préoccupés par l’essor de Netflix?

Mais maintenant que les théâtres ne seront pas ouverts pendant des semaines, voire des mois, et que Hollywood fait face à des pertes financières de plusieurs milliards, ce type de compromis pourrait devenir la nouvelle norme. Au-delà de la liste de locations à la demande d’Universal, Disney a poussé la version en streaming de Frozen 2 de trois mois pour qu’elle soit disponible sur Disney + au cours du week-end, tandis que Warner Bros fera Birds of Prey, qui était en salles en février – disponible à la location le 24 mars. Ces concessions pourraient être nécessaires pour que les studios puissent gagner de l’argent dans les semaines maigres et les mois à venir, mais il y a une limite à quels types de films bénéficieront du traitement à la demande.

Après tout, malgré toutes ces locations à venir, Universal ne dit rien sur Fast 9 à la demande, mais sa sortie en salles a été déplacée en avril 2021. Bien que cela signifie malheureusement que nous ne saurons pas comment Han est inexplicablement revenu d’entre les morts pendant une autre année, cela montre que les superproductions de studio ne seront probablement jamais traitées par la VOD, quelles que soient les circonstances. Universal peut garder Fast 9 dans son coffre proverbial sachant très bien que, après l’éclosion, le film est un verrou pour faire une somme ridicule d’argent au box-office. Ce même principe devrait s’appliquer à Mulan, No Time to Die et à tout autre blockbuster à venir qui sera affecté par COVID-19. (Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que Black Widow de Marvel ait sa sortie de mai repoussée, et il n’y a aucune chance en enfer que le film vive sur Disney + avant d’être dans les salles de cinéma.)

Mais ces films Universal deviendront un test décisif fascinant pour voir à quel point il y a un désir de sorties antérieures sur demande. The Invisible Man a reçu de bonnes critiques, mais les gens seront-ils prêts à débourser plus de 19,99 $, plus d’un mois de Netflix, pour le louer? Si vous êtes déjà abonné à des streamers comme Netflix, Hulu et Disney +, avec une quantité insondable de contenu dans leurs catalogues, la location d’un film relativement nouveau serait-elle vraiment si attrayante? Si ce gambit s’avère efficace, est-ce ainsi que la plupart des modèles de sortie de films fonctionneront? Si les cinémas sont fermés pendant des mois sans fin en vue, un studio prendra-t-il un jour le risque et rendra-t-il disponible l’un de ses blockbusters à gros budget sur demande? Il est difficile d’avoir une position définitive sur quoi que ce soit au cours d’une période aussi sans précédent dans nos vies, mais le coronavirus change tout, y compris, peut-être, le propre sentiment de normalité du paysage du divertissement.

